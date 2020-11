Wie viel Experiment verträgt der „Tatort“?

Es war ausgerechnet ein junger Berliner Underground-Regisseur, der 2017 den „Tatort“, den zuverlässigsten Quotenbringer des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, empfindlich aus dem Fahrwasser brachte. Die Folge „Babbeldasch“ mit Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal spielte nicht nur in einem Mundarttheater, in dem fleißig hessisch gebabbelt wurde. Regisseur Axel Ranisch, damals 32, drehte überwiegend mit Laiendarstellern und ließ diese weitgehend ohne Drehbuch improvisieren.

Der verantwortliche Sender SWR konnte nicht behaupten, er habe von nichts gewusst. Vielmehr hatte man Ranisch – ein Darling des Berliner Mumblecore, eine sehr spezielle Form des Low- bis No-Budget-Films – ja gerade beauftragt, um etwas Außergewöhnliches zu wagen. Beim Publikum kam das aber gar nicht an. Reihenweise schalteten Zuschauer ab. Das sonst quotenverwöhnte Format kam nicht mal 20 Prozent Marktanteil. Die „Bild-Zeitung“ erkor ihn zum „schlechtesten ,Tatort’ aller Zeiten“. Und im Internet gab es einen regelrechten Shitstorm.

Erst kritisiert, dann gefeiert – so ging das oft in dieser Reihe

Volker Herres, der Programmdirektor der ARD, fühlte sich persönlich bemüßigt, ausgerechnet in der „Bild am Sonntag“ ein Ende der Experimente zu deklarieren. Mutige Experimente gehörten bei dem Format dazu. Das sei, so Herres gönnerisch, auch okay – „solange es nicht in einen Wettlauf der Redaktionen mündet, wer den abgedrehtesten Film produziert.“ Damit hatte der Programmdirektor, ob absichtlich oder nicht, ein Wahlmotto Konrad Adenauers aus konservativsten Zeiten reaktiviert: „Keine Experimente!"“ Künftig, darauf einigten sich die ARD-Oberen, sollte es in der Krimireihe höchstens zwei Experimente pro Jahr geben.

Protest beim Publikum: Die Folge „Der Fall Holdt“ (2017) mit Maria Furtwängler wurde am Ende nicht aufgelöst.

Foto: ARD / NDR

Das freilich stellte die ARD-Sender vor ein ziemliches Problem. Die „Tatorte“ werden ja von jeder regionalen Sendeanstalt allein verantwortet und lange im Voraus geplant – und gedreht. Nur wenige Monate später ermittelten deshalb die Münchner Kommissare in der Folge „Hardcore“ im Porno-Business, was die „Bildzeitung“ wiederum als „Ekel-Tatort“ bezeichnete.

Pünktlich zu Halloween zeigten auch die Frankfurter mit „Fürchte dich“ keinen klassischen Krimi, sondern machten Anleihen beim Gruselfilm. Und die Entführungsfolge „Der Fall Holdt“ mit Maria Furtwängler verstörte mit einem offenen Ende. Und immer wieder hagelte es Proteste. Queen Elizabeth II. hätte von einem „annus horribilis“ gesprochen.

Protest noch während der Ausstrahlung

Wie viel Experiment verträgt der „Tatort“? Die Frage ist eigentlich so alt wie die Krimireihe selbst. Sie wird im Zeitalter der digitalen Medien nur offener geführt und ist einfacher nachzuverfolgen. Dafür ist die ARD-Sendergemeinschaft auch mitverantwortlich. Man möchte ja, in Konkurrenz zu den Streamingplattformen und Youtube-Kanälen, weg vom Image des alten, verschlafenen, analogen Fernsehens. Und den Zuschauer mit interaktiven Angeboten aktiver einbinden. Deshalb gehört es längst zu jeder „Tatort“-Folge dazu, dass die Fans sich noch während der Ausstrahlung zu einer Folge äußern können.

Mehr Gruselfilm denn Krimi: Die Folge „Fürchte dich“ (2017) mit Margarita Broich und Wolfram Koch.

Foto: ARD/HR

Den Drang dazu gab es freilich immer schon. Der prominenteste Fall: „Tote Taube in der Beethovenstraße“, im Januar 1973 ausgestrahlt, war der bislang einzige „Tatort“, bei dem ein Hollywood-Actionregisseur, Sam Fuller, auf dem Regiestuhl saß. Heute ist die Folge ein Klassiker, damals aber riefen Zuschauer noch während der Ausstrahlung beim Sender an und protestierten, sie würden die Handlung nicht verstehen. Anders als Herr Herres vor drei Jahren reagierte der WDR-Sprecher damals noch loyaler. Sein trockener Kommentar: „Wir senden ihn trotzdem.“

Und war der „Tatort“ letztlich nicht immer schon Experiment? Schon in der allerersten Folge vor nunmehr 50 Jahren, „Taxi nach Leipzig“ vom 29. November 1970, wurde der Mörder am Ende laufen gelassen. Mangels genügend Kommissarfiguren wurde auch der James-Bond-artige Zollfahnder Kressin in die Krimireihe integriert. Und die vagen Vorgaben von Gunther Witte, dem Vater des „Tatorts“, dass ein Kommissar ermitteln und es nach fünf Minuten einen Toten geben müsse, wurden gerade anfangs in den 70er-Jahren, der Hochphase des sozialkritischen Fernsehspiels, gern aufgeweicht.

„Sind Sie wahnsinnig? Schimanski ist nicht mehrheitsfähig“

Ein Paradebeispiel ist Wolfgang Petersens Folge „Reifezeugnis“ von 1976, mit der Nastassja Kinski zum Weltstar wurde und die bis heute als einer der besten „Tatorte“ aller Zeiten gilt. Dort aber wird lange erst mal der soziale Hintergrund der Handlungsfiguren beschrieben, bis es nach 25 Minuten zu einem Todesfall kam und der Kommissar überhaupt auftrat.

Halb Shakespeare-Drama, halb Italo-Western: „Im Schmerz geboren“ (2014) mit Ulrich Tukur.

Foto: ARD/HR

Gerade in ihrer Frühphase musste die Krimireihe erst mal ausgelotet werden. Als nach acht Jahren mit Nicole Heesters die erste Frau ermitteln durfte, war auch das noch ein Wagnis, das heiß diskutiert wurde. Und als 1981 Götz George als Horst Schimanski antrat, war Günter Rohrbach, einer der Mitinitiatoren der Krimireihe, entsetzt.

„Sind Sie wahnsinnig?“, soll er damals getobt haben: „Die Figur ist nicht mehrheitsfähig.“ Tatsächlich liefen nicht nur Lokalpolitiker, Gewerkschaften, Polizei und fast schon notorisch, die „Bildzeitung“ Sturm gegen den „Schmuddelkommissar“, sondern auch die Zuschauer. Zunächst. Dann aber wurde Schimmi immer beliebter. Und wird heute noch als bester Kommissar der Reihe genannt.

Das Experiment gehört zur DNA

„Der klassische Ermittlerkrimi ist und bleibt die DNA des Tatorts“: Mit diesen Worte versuchte Gebhard Henke, der bei der ARD die Krimireihe koordiniert, 2017, im Jahr des großen Shitstorms, die Wogen zu glätten. Die Wahrheit ist: Das Experiment gehörte immer auch zur DNA der Kultreihe dazu. Der „Tatort“ ließ sich nie auf das bloße Wer-war’s? so vieler Krimiserien reduzieren. Das Format versuchte immer auch, etwas über die Nation zu erzählen, aktuelle Themen anzureißen. Und nicht nur inhaltlich, sondern auch formal neue Wege zu gehen.

Klamauk statt Krimi: Die Münsteraner Kommissare Axel Prahl (l.) und Jan Josef Liefers sind die unangefochtenen Quotenkönige.

Foto: dpa

Wie sonst ist es zu erklären, dass ausgerechnet Axel Prahl und Jan Josef Liefers die unangefochtenen Quotenkönige der Reihe sind, obwohl ihre Münsteraner Fälle letztlich keine Krimis, sondern Komödien sind, oft am Rande der Parodie? Oder warum auch Nora Tschirner und Christian Ulmen als Kollegen aus Weimar so beliebt sind, die die Reihe ebenfalls satirisch überhöhen?

Lizenz zum Schrägsein

Ulrich Tukur ließ seinem Wiesbadener Kommissar Felix Murot gar einen Hirntumor ins Drehbuch schreiben, damit seine Fälle von Anfang an die Lizenz zum Schrägsein hatten. Und mit „Im Schmerz geboren“ aus dem Jahr 2014 führt Tukur die Liste der schrägsten Folgen auch mit Abstand an. Die Folge war halb Shakespeare-Drama, halb Italowestern, hält bis heute den Rekord mit den meisten Leichen. Und doch überschlugen sich die Kritiken vor Begeisterung, und am Ende gab es sogar den Grimme-Preis dafür.

Im „Tatort“ darf eine Folkerts-Folge auch mal offen enden und als Onlinespiel fortgeführt werden. Ein Til Schweiger darf aus der Krimiroutine auch mal ins Actionfach ausscheren. Immer neue Schauspieler und Regisseure dürfen sich hier einbringen und austoben. Nur zwei Experimente im Jahr? Die Vorgaben aus der Chefetage haben die TV-Redakteure geflissentlich ignoriert. Und einfach weitergemacht.

Auch wenn das mal mehr, mal weniger gelingt: Es sind gerade diese Experimente, mit denen die ARD ihr langlebigstes Format immer wieder neu erfindet. Es ist das eigentliche Erfolgsrezept, warum das älteste Schlachtross des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auch nach einem halben Jahrhundert noch immer so jung und frisch ist.