DSDS: Juror Michael Wendler reist ohne Absprache in die USA - Quarantäne

Stefan Raab meldet sich überraschend mit einem neuen TV-Projekt zurück. Noch in diesem Jahr wird er exklusiv für den Streamingdienst TVNow eine neue Late-Night-Show produzieren.

DSDS muss ohne Juror Michael Wendler aufgezeichnet werden – wegen einer unerlaubten Reise in die USA muss er zunächst in Quarantäne.

RTL DSDS-Eklat: Juror Michael Wendler muss in Quarantäne

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Köln. Diese Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sorgt bereits vor der Ausstrahlung für jede Menge Wirbel. Am Mittwoch, dem 7. Oktober sollten die neuen Gesichter am Jurypult wieder gemeinsam auf Talentsuche gehen: Neben Chef-Juror Dieter Bohlen sind dieses Jahr Sängerin Maite Kelly, Musiker Mike Singer und Schlagerstar Michael Wendler mit von der Partie. Jetzt sieht es aber so aus, als würde ein Kritiker bei der Aufzeichnung fehlen.

Die DSDS-Jury, bestehend aus Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

DSDS-Aufzeichnung: Deshalb ist Michael Wendler nicht dabei

Wie „RTL“ berichtet, sei der Michael Wendler ohne Absprache mit dem Produktionsteam still und heimlich mit seiner Frau Laura zurück in ihre gemeinsame Wahlheimat gereist – in die USA. Zwar habe der „Egal“-Interpret seine Rückreise pünktlich zu den anstehenden Dreharbeiten antreten wollen, habe den Flug allerdings verpasst.

Das Zeitmanagement ist allerdings nicht das Einzige, das zwischen dem Wendler und einer reibungslosen Aufzeichnung steht. Sobald der Entertainer in Deutschland landet, werde er zunächst in Quarantäne geschickt werden müssen. Ob ihm diese Konsequenzen bewusst waren, ist derzeit nicht bekannt. Erste Worte des fehlenden Jurors stehen ebenfalls noch aus.

DSDS verpasst: Ist Michael Wendlers Frau Laura daran schuld?

Der Hintergrund des unerlaubten Trips geht aus dem Bericht ebenfalls hervor: Die 20-Jährige habe genug von dem tristen Wetter Deutschlands gehabt und habe sich nach der Sonne Miamis gesehnt. Allerdings ist es der einstigen „Let’s Dance“-Teilnehmerin nicht gestattet, ohne ihren Mann in die Staaten einzureisen – schließlich besitzt nur Wendler eine Greencard. (day)

Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020 bei einer „Let’s Dance“-Aufzeichnung.

Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Mehr zu Michael Wendler und seiner Laura