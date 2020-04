Requiem mit fünf Rosen für die große Hannelore Elsner

Dass sie eine der ganz Großen war, dass sie eine Leerstelle hinterlassen würde, war schon klar, als Hannelore Elsner vor einem Jahr gestorben ist. Wie groß der Verlust ist, das wird nun, rund um ihren ersten Todestag, der am 21. April war, noch einmal deutlich, wenn man auf Raten von ihr Abschied nimmt.

Erst vor zehn Tagen lief eine „Tatort“-Folge mit ihr; der letzte Film, den die 76-Jährige noch vollendet hat. Schon da musste man im Wissen um ihren baldigen Tod bei vielen Szenen sehr schlucken. Das ist aber gar nichts im Vergleich zu ihrem allerletzten Film, der an diesem Mittwoch im Ersten ausgestrahlt wird.

In „Lang lebe die Königin“ spielt sie ihren eigenen Tod, nimmt sie ihren eigenen Fortgang filmisch vorweg. Und leistet dabei Unglaubliches. Vermutlich wird sie bei der Arbeit große Schmerzen gehabt haben, doch hat sie niemandem am Set erzählt, dass sie krank war.

Da hat sie wohl auch dem Versicherungsarzt etwas vorgemacht, der vor einer jeden Dreharbeit die Approbation erteilt. Denn sie wollte diesen Film unbedingt machen. Sie hat, keine Frage, diese Rolle, die ihr angeboten wurde und von der keiner wusste, wie sehr sie ihre eigene Verfassung widerspiegelte, als ihre letzte, als ihren Abschied verstanden.

Vier Tage vor Drehschluss musste abgebrochen werden

Und es ist schockierend: Sie, die an Krebs gestorben ist, spielt eine Frau, die an Krebs stirbt. Man sieht ihre Figur Rose Just beim Arzt, auf der Intensivstation, auf dem OP-Tisch. Und am Ende – das muss hier einfach schon verraten werden, darauf muss man vorbereitet sein – auch im Sarg.

Ein Bild davon geistert sogar im Internet, man braucht nicht lange, um es zu finden. Und der letzte Satz, den sie sagt, der nicht verhallt, sondern im Raum bleibt, jagt einem Schauer über den Rücken: „Die Königin ist tot. Lang lebe die Königin.“ Was für eine Szene, was für ein Abschied. Und welches Vermächtnis!

Und doch hat sie den Film nicht vollenden können. Erst fiel sie einen Tag aus, dann noch einen, dann wurde klar, sie würde nicht wieder an den Set kommen. Vier Tage vor Drehschluss musste abgebrochen werden. Nach ihrem Tod schien das Projekt, man verzeihe die Wortwahl, gestorben. Denn fünf Szenen standen noch aus, alle mit Hannelore Elsner. Und wie sollte man so einen Film zu Ende bringen?

Eine Hommage wie einst bei Heath Ledger

Unmöglich hätte einfach eine Schauspielerin einspringen und diese Last erfüllen können. Dann kamen die Filmemacher auf die Idee einer Hommage. Man kennt das von Heath Ledger. Der Filmstar starb 2008 überraschend mit nur 28 Jahren auch mitten in Dreharbeiten von Terry Gilliams „Das Kabinett des Dr. Parnassus“. Um ihn zu ehren, spielten drei Freunde seine Rolle weiter: Colin Farrell, Jude Law und Johnny Depp. So konnte der Film nicht nur beendet werden, es verlieh ihm auch eine ganz andere, reizvolle Meta-Ebene.

Bei „Lang lebe die Königin“ haben nun sogar fünf andere Größen ihres Fachs je eine der noch ausstehenden Szenen gedreht: Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger, Judy Winter und Hannelore Hoger. Sie alle schlüpfen in die Filmfigur der Rose Just: ein Requiem mit fünf Rosen.

Eva Mattes (hier mit Günther Maria Halmer) dreht eine der fünf noch fehlenden Szenen an Stelle von Hannelore Elsner nach.

Foto: BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhaus

„Ich habe blind zugesagt, ohne zu wissen, was ich zu spielen bekomme“, bekundet Eva Mattes, „weil ich diese Idee so wunderbar finde.“ Für Iris Berben war das „eine letzte Verneigung vor ihr: So konnte ich ihr noch einmal für ihre Freundschaft und ihre Filme danken.“ Und Judy Winter spricht für alle: „So haben wir ihr zeigen können, wie sehr wir sie als Schauspielerin geschätzt haben.“ Sie versuchen gar nicht erst, Hannelore Elsner zu kopieren. Sie spielen die Szenen so, wie sie sie gespielt hätten: aber eben „für Hannelore“.

Film handelt von Mutter-Tochter-Beziehung

Im Vorspann wird das kurz angedeutet, aber dem flüchtigen Zuschauer könnte das entgehen. Und wer nicht Bescheid weiß, wird sich womöglich verwundert die Augen reiben, warum die Darstellerin ständig wechselt. Denn der Film wurde ja, wie das meist der Fall ist, nicht chronologisch gedreht. Das hat mit der Logistik zu tun.

Zwischendurch taucht also immer wieder auch Hannelore Elsner auf. Und umso makabrer erscheint es, dass erst mal die Szenen im Krankenhaus gedreht wurden und die familiären Momente zuhause erst später. Und teils eben postum, vier Monate später.

Eigentlich handelt „Lang lebe die Königin“ von einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung: von einer etwas chaotischen TV-Moderatorin (Marlene Morreis), die ein Leben lang vergeblich um die Achtung ihrer Mutter gebuhlt hat und ihr nun, als sie an Krebs erkrankt, eine Spenderniere verweigert. Als Notlüge gibt sie vor, schwanger zu sein – und zieht das über Monate, mit Kissen unterm Kleid, durch. Bis zum Tod der Mutter.

Auch Iris Berben nimmt in einer Szene die Rolle von Hannelore Elsner ein: Hier bekommt sie vom Liebhaber (Matthias Kelle) ihrer Filmtochter (Marlene Morreis, r.) einen Handkuss.

Foto: BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhaus

Was der Zuschauer auch als Appell verstehen darf, die letzten Dinge mit den eigenen Eltern zu klären, solange das noch möglich ist. Ein ziemlich makabrer Plot und eher mittelmäßiger Film, den Hannelore Elsner aber, wie sie es ja oft getan hat, mit ihrer großen Kunst des ihr eigenen Verströmens adelt. Aber all das ist nebensächlich. Denn mit dem Wissen um ihren Tod wird der Film von Gerlinde Wolf (Buch) und Richard Huber (Regie) ein völlig anderer.

Das war er schon für die Darsteller. Für Günther Maria Halmer, der als Roses Lebenspartner plötzlich mit fünf anderen Rosen spielen musste. Und für Marlene Morreis. Sie hatte Hannelore Elsner vorab noch gefragt, ob das nicht merkwürdig für sie sei, im Film zu sterben. Die hatte nur gelacht, sie sei schon oft vor der Kamera gestorben, das sei nichts Ungewöhnliches. Im Nachhinein bekommt das natürlich eine ganz andere Bedeutung.

Aber auch der Zuschauer sieht alles mit anderen Augen. Im letzten „Tatort“ hatte sie einen knallgrünen Schal, hier trägt Hannelore Elsner nun einen knallgrünen Mantel: die Farbe der Hoffnung, das sich als Leitmotiv durch ihre letzten Werke zieht. Auch im Film will sie anfangs niemandem sagen, wie es wirklich um sie bestellt ist. Und tut es dann mit dem lapidaren Satz ab: „Ich habe schon ganz andere Sachen geschafft. Das werde ich auch noch schaffen.“

Hannelore Elsners letzter Kinofilm steht noch aus

Hannelore Elsner wollte es ebenfalls noch schaffen, wollte bis zum Schluss arbeiten, „bis zum Schluss das Leben fühlen“, wie ihr Sohn Dominik Elstner aus der Verbindung mit dem Regisseur Dieter Wedel sagte: „Vom Tod wollte sie nie etwas wissen.“ „Ohne Spiel“, so stand es auch in ihrer Autobiographie, „​ist mir das Leben einfach zu ernst.“

Persönlicher als mit einem solchen Film kann man sich wohl nicht verabschieden. Dem letzten Satz in ihrem letzten Film ist nichts hinzuzufügen. Man kann ihn nur wiederholen: Hannelore Elsner ist tot. Lang lebe Hannelore Elsner. Denn noch immer ist dies nicht der letzte Abschied.

Ein letzter Kinofilm, „Hannes“, noch vor den beiden ARD-Produktionen abgedreht, steht noch immer aus und wird wohl im März 2021 ins Kino kommen.

„Lang lebe die Königin“: ARD, Mittwoch, 20.15 Uhr