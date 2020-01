"The Voice Kids": Neue Staffel startet im Februar

Ab dem 23. Januar macht sich „The Voice Kids“ wieder auf die Suche nach jungen Gesangstalenten. Wer sitzt dieses Jahr in der Jury?

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Die Castingshow „The Voice Kids“ startet in die achte Staffel. Am 23. Februar um 20.15 Uhr geht es los, wie der Privatsender Sat.1 am Donnerstag bekannt gab.

Neben den Musikern Max Giesinger, Lena Meyer-Landrut und Sasha bewerten erstmals Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinderband Deine Freunde die Auftritte der jungen Gesangstalente.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit den Gewinnerinnen der vorherigen Staffel, Mimi (14) und Josefin (16) aus Augsburg. Die beiden Schwestern sind als Backstage-Moderatorinnen im Einsatz und sollen auf der Internetseite der Show Einblicke hinter die Kulissen geben.

„The Voice Kids“: Für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren

„In der Zwischenzeit haben wir ein paar eigene Songs geschrieben, hatten den ein oder anderen Auftritt und sind ganz happy, dass in diesem Jahr neue Musik von uns erscheinen wird“, erklärte Josefin in einer Mitteilung des Senders. Die Castingshow richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren.

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Lena Meyer-Landrut und Mark Forster angeblich ein Paar sein sollen. Auch Forster saß einst in der Jury von „The Voice Kids“. (jb/dpa)

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein lena meyer-landrut und mark forster sollen ein paar sein

Lesen Sie mehr über „The Voice“:

• „The Voice“: Claudia Emmanuela Santoso gewinnt das Finale

„the voice“- claudia emmanuela santoso gewinnt das finale• „The Voice“: Sido sorgt mit Rauswurf für Überraschung

• „The Voice Senior“: Monika Smets gewinnt mit Weihnachtslied

• „The Voice Senior“: Kandidat erleidet Herzinfarkt

„the voice senior“- kandidat erleidet herzinfarkt„the voice senior“- kandidat erleidet herzinfarkt