"Leaving Neverland": Michael Jackson ist wieder Streitthema in Deutschland

Berlin/München. In einem Punkt hat Filmemacher Dan Reed sein Ziel erreicht. Seine Dokumentation „Leaving Neverland“ ist in aller Munde. Die Film gewordene Anklage gegen die Pop-Ikone Michael Jackson ist in den USA seit Wochen ein Streitthema, und die hitzige Debatte um das Erbe des „King of Pop“ ist nun, nachdem ProSieben die umstrittene Doku am Samstagabend ausgestrahlt hat, auch jenseits des Atlantiks angekommen.

Die mutmaßlichen Jackson-Opfer Wade Robson (36) und James Safechuck (41) erheben in „Leaving Neverland“ Missbrauchsvorwürfe gegen ihr einstiges Idol. Sie klagen an mit teils verstörend detailreichen Erinnerungen.

Das packt die einen, weil sie dahinter abscheuliche Verbrechen vermuten. Und es erzürnt andere, weil sie Robson und Safechuck für Lügner halten, denen es nur um Geld geht.

Sorry für alle #fans es mag sein das bei dem ein oder andere Profitgier dahinter steckt, aber ich glaube den Jungs in #LeavingNerverland #MichaelJackson ist #guilty — Zabaione (@KoelnKulturKolu) April 6, 2019

Wie kann man nur so geldgeil sein...#LeavingNeverland ist nur gemacht worden damit jemand geld scheffeln kann Wade Robson wiederspricht sich selbst immer wieder.

Lasst doch Michael Jackson in frieden ruhen.

Zu Lebzeiten wurde er nicht verurteilt und das sollte man aktzeptieren. — CouchBuddy (@WeberPw1) April 7, 2019

Ankläger aus „Leaving Neverland“ entlasteten Michael Jackson vor Gericht

Schließlich waren es auch diese beiden Männer, die Jackson früher noch entlastet hatten. In einem der Prozesse, in denen sich die US-Justiz mit den immer wiederkehrenden Pädophilie-Vorwürfen auseinandersetzte. Mit immer demselben Ausgang: Jackson blieb zu Lebzeiten juristisch unschuldig.

#LeavingNeverland #MichaelJackson das Idol aus meiner Kindheit ist ein kranker Pädophiler der Kinder systematisch missbrauchte. Pfui Teufel! Werde meine Platten verbrennen! — Joggl1893 (@LessmannJorg) April 6, 2019

Es ist eine Frechheit diesen Lügnern eine Bühne zu geben wo sie ihre ausgedachten Geschichten erzählen dürfen! Einem Toten Menschen so etwas nach so vielen Jahren zu unterstellen ist traurig, und gehört bestraft! Eine Schande! #ProSieben #LeavingNeverland #MichaelJackson — Lukimadi (@skorpio02) April 6, 2019

Genauso umstritten wie die Schuldfrage ist gleichzeitig die Machart von „Leaving Neverland“. Viel zu einseitig, unausgewogen, zu unwidersprochen lässt Dan Reed die Anklagen von Robson und Safechuck auf den Zuschauer einprasseln.

Leni Riefenstahl wäre stolz auf diese Doku. Propaganda vom feinsten. Und Deutschland glaubt es wieder. Es funktioniert immer noch. #LeavingNeverland — stefan (@Stefanbaur) April 7, 2019

#LeavingNerverland SCHÄMT EUCH für das peinliche, abgesprochene Schmierentheater!!!! Da war wohl viiiiiiiel viel Geld im Spiel ! Sehr unglaubwürdig #LeavingNeverlandLies #MichaelJackson — Robert Heart (@Heart4Eva) April 6, 2019

Außerdem musste der Regisseur Reed einräumen, dass ein Detail nicht so sein kann, wie es Safechuck vor der Kamera glauben machen wollte. Er gibt in der Dokumentation an, von 1988 bis 1992 von Jackson missbraucht worden zu sein – unter anderem in einem Raum des „Neverland“-Bahnhofes. Der wurde aber erst 1993 gebaut, wie ein Jackson-Biograf in den offiziellen Unterlagen der Baugenehmigung herausgefunden hat.

Warum gibt es immer noch Leute, die dieser Doku glauben? Der Regisseuer @danreed1000 hat seinen Hauptzeugen in einem Tweet des Meineids beschuldigt und das Narrativ seines Filmes zerstört. #leavingneverland #michaeljackson — MV (@MVmrxlh) April 7, 2019

#LeavingNeverland Derartige Dokumentationen sind keine hilfreichen Machwerke im Umgang mit der Thematik. Sie wollen es vordergründig sein, dienen aber letztlich keinem außer dem Produzenten. — Trailbeast (@Trailbeast) April 7, 2019

Auch ProSieben gerät wegen „Leaving Neverland“ in die Kritik“

Kaum verwunderlich, dass auch ProSieben als der Sender, der den Film nach Deutschland brachte, nicht außerhalb der Diskussion bleibt. Lob gab es für die Programmchefs, weil sie das Thema sexueller Missbrauch in der Primetime platzierten, auch weil viele schlichtweg mitreden wollten, als die Diskussion in den USA startete. Unter anderem TV-Satiriker Jan Böhmermann gab am Samstag vor der Ausstrahlung bei Twitter noch eine Empfehlung ab: „Es lohnt sich wirklich sehr!!! Guckt Euch die Doku an…“

Wer von euch hat gestern Abend #LeavingNeverland gesehen? Es ist und bleibt für mich unbegreiflich. Wenn auch nur 1% davon wahr ist, dann ist es schon schlimm genug! Ganz ehrlich, mein Weltbild hat sich gewandelt. Kein Verständnis, danke Pro7 für die Ausstrahlung. #michaeljackson — Raphael Kohlstedt (@MrKohlstedt) April 7, 2019

Man hat es immer geahnt und nun wurde es durch #LeavingNeverland bedrückende Realität.#MichaelJackson soll eine schwere Kindheit gehabt haben, aber das entschuldigt nichts.



In Gedanken an seine eigenen #Kinder bin ich sprachlos und möchte nur @danreed1000 und @ProSieben danken. pic.twitter.com/bh3RTMv1Nf — 🐾(((Feodora Trill)))🐾 (@FeodoraTrill) April 6, 2019

Auf der anderen Seite geriet der Sender aber auch in die Kritik, weil er eine, so die Vorwürfe, hysterische und unfaire Anklage mit inhaltlichen Fehlern überhaupt einkaufte. Den Protest dagegen bekamen die Senderchefs auch zu sehen: Einige Dutzend Michael-Jackson-Fans zogen am Nachmittag vor der Ausstrahlung vor die Senderzentrale in Unterföhring und zeigten Plakate mit Aussagen wie „Facts don’t lie – people do“ und „MJ innocent“.

Stark, dass @ProSieben mit der Ausstrahlung von #LeavingNeverland die für eine Demokratie so wichtigen Prinzipien wie die Unschuldsvermutung und das Recht auf ein faires gerichtliches Verfahren mit Füßen tritt. — me (@wanting2believe) April 7, 2019

Die Demonstrantin Jennifer Fuhrman hatte gemeinsam mit Mitstreitern die Kundgebung über Facebook organisiert – nach ihren Angaben kamen rund 70 Fans. Nach ihrem Protest vor dem Sender zogen rund 30 Anhänger in die Münchner Innenstadt vor das inoffizielle Michael-Jackson-Denkmal. „Uns geht es vor allem darum, dass anders als im Film auch eine andere Seite gehört wird – eine, die sicher ist, dass Michael Jackson unschuldig ist.“

So hitzig die Debatte geführt wird, so unspektakulär blieb hingegen die Quote für ProSieben am Samstagabend: Nur 1,19 Millionen verfolgten „Leaving Neverland“ – ein Marktanteil von 4,9 Prozent.

Anhänger von Michael Jackson am Samstag in München vor dem Denkmal für Orlando-di-Lasso, einem Komponisten und Kapellmeister der Renaissance, das vor dem Bayerischen Hof zum Michael-Jackson-Denkmal umfunktioniert wurde. Sie demonstrierten gegen die Ausstrahlung von „Leaving Neverland"

Zu viel war diese Debatte schon vor der Ausstrahlung für die die Frau, die sich seit Jahren hingebungsvoll um das Münchner Jackson-Denkmal kümmert. Sie will ihren Namen nicht mehr in den Medien lesen will. „Mein Herz schlägt ganz anders als das der Presse.“ Und eigentlich wolle sie gar nichts mehr dazu sagen – und spricht dann doch fast eine halbe Stunde ohne Pause. Wütend.

Fan von Michael Jackson wütend über „Lynchjustiz der Medien“

Sie ist Vorsitzende eines Vereins, der sich „MJ’s Legacy“ nennt und für Michael Jacksons Erbe zuständig fühlt. Sie spricht von einer „Lynchjustiz der Medien“. Wohin, so fragt sie, kommen wir denn, wenn über Schuld und Unschuld nicht mehr in Gerichtssälen geurteilt wird, sondern in Dokumentationen? Die Justiz, so betont der Fan, habe Jackson freigesprochen.

In Fan-Foren im Internet werden die Protagonisten des Films teils wüst beschimpft. Jacksons Unschuld ist dort keine Vermutung, sondern Gewissheit.

• Hintergrund: War Michael Jackson Monster oder Engel?

Ein solches Verhalten sei für Fans ganz normal, sagt der Würzburger Professor Harald Lange, Gründer des Instituts für Fankultur. „Fans beurteilen ihr Idol, ihren Star, ihre Mannschaft nicht rational, sondern aus einer emotionalen Perspektive heraus.“ Eine rationale Einschätzung könne man nicht erwarten. „Fans haben eine rosarote Brille auf – ähnlich wie in der Liebe.“ Das liege auch daran, dass Fans sich derart mit ihrem Idol identifizieren, dass sie – sollten sie den Star in Zweifel ziehen – das auch mit sich selbst tun müssten, sagt Lange. „Das ist nicht auszuhalten für echte Fans.“

#MichaelJackson wurde damals nach langen und aufwendigen Gerichts-Prozessen in 17 (?) Anklagepunkten vollständig freigesprochen.

Das spricht nach wie vor mehr für ihn. Staatsorgane sind glaubwürdiger als jede Doku. Schlimm, wenn es nicht so wäre.#LeavingNeverland@ProSieben — ∀drian (@fera022) April 6, 2019

#MichaelJackson ist TOT!!! Was soll diese Leichenfledderei?? Geht es jetzt ums Erbe?? #leavingneverland — Russells Teekanne (@RussellsTeekann) April 6, 2019

Für den Wissenschaftler ist es nur eine Frage der Zeit, bis im Fall Jackson globale Verschwörungstheorien ihre Runde machen werden. „Die werden mit sehr viel Engagement gestrickt“, sagt Lange.

Kunst-Institutionen halten am Werk von Michael Jackson fest

Der Fall Jackson hat auch die Frage aufgeworfen, wie nach den neuen Vorwürfen umzugehen ist mit dem Werk des wahrscheinlich größten Popstars aller Zeiten. Der Intendant der Bundeskunsthalle, Rein Wolfs, verteidigt die jüngst gestartete Ausstellung „Michael Jackson: On the Wall“. „Gerade jetzt nach dem Bekanntwerden neuer Missbrauchsvorwürfe ist es wichtig, sich mit dem „King of Pop“ auseinanderzusetzen“, sagt er.

Bin mal gespannt wie Radiosender mit der Geschichte um Michael Jackson umgehen werden. Eigentlich sind Musik und Missbrauch ja Dinge, die isoliert betrachtet werden sollten, aber da fällt es jetzt noch mal schwieriger zu unterscheiden. #LeavingNeverland — BL (@BL_1909) April 7, 2019

Und auch die Macher des Jackson-Musicals „Beat it!“ sehen keinen Grund für Konsequenzen. „Unsere Show ist ein eigenständiges Produkt, das sich wertungsfrei auf die Musik von Michael Jackson und die Kunstfigur „Michael Jackson“ konzentriert“, sagt ein Sprecher. „Im Mittelpunkt steht neben der Musik der Musiker, nicht die private Person.“

Wie gesagt: „Leaving Neverland“ hat einen Nerv getroffen, eine vielschichtige Debatte neu angefacht. Antworten auf die vielen Fragen rund um das Vermächtnis von Michael Jackson liefert die Doku allerdings nicht. Ganz im Gegenteil.

