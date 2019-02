„Beverly Hills 90210“ – TV-Hit aus den 90ern kommt zurück

Berlin. 20 Jahre nach der letzten Folge kommt eine der erfolgreichsten TV-Serien der 90er-Jahre kommt zurück: „Beverly Hills 90210“. Das hat Darstellerin Tori Spelling jetzt dem Sender NBC bestätigt. Die Neuauflage der Sendung werde fast die gesamte Original-Crew wieder zusammenbringen, sagte Spelling.

Demnach werden Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris wieder dabei sein. Auch Luke Perry wolle in so vielen Episoden wie möglich auftreten. Perry dreht zurzeit für die Netflix-Serie „Riverdale“ in Kanada.

Auf Shannen Doherty werden die Fans dagegen verzichten müssen. Die 47-Jährige erholt sich Berichten zufolge noch immer von einer schweren Brustkrebserkrankung .

Noch kein Starttermin für Neuauflage von „Beverly Hills 90210“

Foto: Dave Longendyke / imago/ZUMA Press

Bei der Neuauflage wird es aber wohl nicht einfach neue Folgen um die Clique von damals geben. „Niemand will alte Versionen von uns sehen, sondern wie wir unsere Charaktere spielen“, so Tori Spelling. So könnten die Darsteller überzogene Versionen ihrer früheren Figuren spielen, die ebenso real wie fiktiv sein könnten. „Das müssen die Leute selber einschätzen“, so Spelling. Zwischendurch könnte es zudem Ausschnitte aus der Original-Sendung geben.

Einen Starttermin für die Neuauflage von „90210“ gibt es noch nicht. Ob und wann die Sendung in Deutschland zu sehen sein wird, ist bislang ebenfalls unklar.

(küp)