Kachelmann moderiert wieder „Riverboat“: Langer Applaus bei Comeback

Die Nacht nach der Premiere von #Riverboat @mdrde und irgendwie auch angenehm, dank der Aufzeichnung damals jetzt weit weg in der Zentrale @WeatherdotUS zu sein, bevor in ein paar Stunden die Quote droht.



Und noch ein Interview mit @wdr5 zum Thema.https://t.co/MOdluWKVNO pic.twitter.com/KXVJ6NqoCZ