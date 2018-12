"Der Bachelor" 2019: Dann beginnt die neue Staffel

Berlin. Schmalzige Sprüche, Balzverhalten und Liebesschwüre: Der nächste „Bachelor“ geht wieder auf Frauensuche. RTL verkündete am Montag, dass die neunte Staffel der Kuppelshow Anfang 2019 im Fernsehen läuft. Am Mittwoch, den 2. Januar ist es soweit.

Seit 2003 steckt RTL jeweils einen Junggesellen und flirtbereite Frauen in eine Villa und begleitet dann die Annäherungsversuche mit der Kamera. In diesem Jahr hatte der Immobilienmakler Daniel Völz seine Traumfrau gesucht – in seiner Auserwählten Kristina Yantsen am Ende die große Liebe dann aber doch nicht gefunden.

Wie viele andere Bachelor-Paare zuvor trennten sich die beiden kurz nach Ausstrahlungsende von „Der Bachelor“.

Das sind die „Bachelor“-Jungs seit 2003:

„Der Bachelor“-Premiere: 2019 geht es erstmals nach Mexiko

Wer 2019 den Rosenkavalier spielen wird, ist noch nicht bekannt. RTL verriet aber bereits, dass es für ihn und 20 Kandidatinnen eine Premiere geben wird. Erstmals werden die Teilnehmer in Mexiko turteln.

Der Kölner Sender verspricht „exklusive Dates unter der Sonne Mexikos, traumhafte Ausflüge und romantische Einzeldates“.

So früh wie 2019 ist „Der Bachelor“ selten im TV zu sehen. Bis auf 2013 wurden die Shows meist erst ab Mitte Januar gezeigt. Im Januar startet auch die dreizehnte Staffel des Dschungelcamps. Wie wild wird bereits spekuliert, welche Promis in den australischen Busch ziehen. Vermutlich sind auch alte „Bachelor“-Bekannte darunter. (jha)