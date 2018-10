Thomas Gottschalk mit 68er-Show im ZDF

„Ich habe ,Little Big Shots’ in den USA gesehen und war sofort begeistert. Die Show ist perfekt für Kinder, Eltern und Großeltern – bin ich alles – und sie funktioniert ohne große Stars, denn die kleinen sind viel lustiger“, so Gottschalk über das Projekt.

Dann wechselte der Moderator zum Sender RTL. Dort saß er beim „Supertalent“ in der Jury. In der Live-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ tritt der Moderator gemeinsam mit Günther Jauch gegen Studiokandidaten an und in „Back to School – Gottschalks großes Klassentreffen“ gibt es Treffen mit Promis und ehemaligen Schulkameraden.

Thomas Gottschalks Abschied von „Wetten, dass...?“ beginnt am 4. Dezember 2010, als sich Wettkandidat Samuel Koch in der Show schwer verletzt. Er bleibt querschnittsgelähmt. Danach gibt Gottschalk nach mehr als 20 Jahren „Wetten, dass...?“ auf – es liege „ein Schatten auf der Sendung“, sagt er.

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere: Von 1982 bis 1984 moderierte Gottschalk die Musikshow „Thommys Pop-Show“. 1984 fand ein Pop-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle statt, bei dem unter anderem die Band „U2“ mit Sänger Bono (links) und Bassist Adam Clayton (rechts) spielte.

Seit dem Ende von „Wetten, dass...?“ hat Thomas Gottschalk die unterschiedlichsten Formate moderiert. Seine Vorabendshow floppte, seine Zeit als Jury-Mitglied in einer Castingshow war mäßig nennenswert, dafür tritt er bei RTL gern gegen seinen Kollegen Günther Jauch an. Und das auch mit Erfolg.

Moderator Thomas Gottschalk (l) und der britische Schauspieler Rowan Atkinson neben „Aston Martin DB5".

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Jetzt kommt man wieder ein neues Projekt für den Entertainer; „Gottschalks große 68er Show“ läuft an diesem Samstag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Entertainer Thomas Gottschalk (68) lässt darin das Lebensgefühl der „wilden 68er“ wieder aufleben und blickt auf 50 Jahre Flower-Power-Hits zurück. Dafür hat er sich prominente Gästen und Zeitzeugen eingeladen, unter anderem auch „Easy Rider“-Darsteller Peter Fonda, „Mr. Bean“ Rowan Atkinson, Musiker Donovan und Geiger David Garrett. Im Interview erinnert sich Gottschalk an sein persönliches Jahr 1968.

Herr Gottschalk, sprechen wir über das Jahr 1968: Wie war der 18-jährige Thommy drauf? Was waren seine Träume und Ziele?

Thomas Gottschalk: Ich habe mit 18 in der oberfränkischen Provinz so vor mich hingeträumt und Flower-Power-Musik gehört. Ich war verknallt in eine Verkäuferin der „Parfümerie Benker“, die das bis zum heutigen Tag nicht erfahren hat. Mein einziges Ziel war es, irgendwie das Abitur zu schaffen, um meiner Mutter wenigstens diesen Kummer zu ersparen. Wie mir das allerdings gelingen sollte, war mir zu diesem Zeitpunkt völlig schleierhaft.

Damals gab es den Konflikt Jung gegen Alt, Studenten gegen den Staat. Wie äußerte sich Ihre rebellische Seite?

Meine rebellische Seite war immer etwas unterentwickelt. Ich habe weder revoltiert noch demonstriert, was in Kulmbach ohnehin nicht üblich war. Mein Aufstand gegen die herrschende Klasse hat sich darin erschöpft, dass ich rumgemault habe, weil ich mir die Haare nicht so lang wachsen lassen durfte, wie ich wollte. Und weil ich um zehn zu Hause sein musste.

Die 1968er gelten als Zeit des Umbruchs. Sehen Sie Parallelen zu heute?

Ein Aufstand der Jugend wäre wieder mal fällig. Aber solange es dafür keine App auf dem Smartphone gibt, sehe ich schwarz. Wir waren insgesamt etwas kritischer, aber auch wesentlich fröhlicher als die 18-Jährigen von heute.

Mit dem hedonistischen Lebensstil „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ konnte man als Ministrant der Kulmbacher Stadtpfarrkirche vermutlich wenig anfangen, oder?

Die Aufnahme zeigt den Fernsehmoderator Thomas Gottschalk im Alter von 18 Jahren.

Foto: dpa

Ich hab mich im Wesentlichen auf den Rock’n’Roll beschränkt. Eher unfreiwillig, weil die Kulmbacher Drogenszene ziemlich überschaubar war und die Parfümerie-Verkäuferin ja von nichts wusste. Meinen ersten Kuss habe ich mit Blick auf den Güterbahnhof abgeliefert. Sie hieß Hanna, und ich war mir nicht ganz sicher, ob er nicht doch zu einer Schwangerschaft führen würde. In meiner klerikalen Laufbahn hatte ich es mittlerweile vom Ministranten zum Vorbeter geschafft. In der Abendmesse saß sonntags immer eine ernstzunehmende Konkurrentin für die Parfüm-Verkäuferin. Allerdings zwischen ihren Eltern.

Inwiefern hat die Musik der Zeit Sie geprägt?

Im Kulmbacher „Vereinshaus“ spielten ab und zu Rockbands, die woanders keiner hören wollte. Ich erinnere mich an einen bemerkenswerten Auftritt der englischen Band The Creation, die mit „Painter Man“ einen einzigen Hit hatten. Vom Schlagzeuger habe ich das Halstuch abgestaubt – eine Trophäe, die ich mir jahrelang aufgehoben habe. Ich habe in dieser Zeit als Discjockey angefangen und im „Schützenhaus“ in Hof die holländische Band Shocking Blue live auf der Bühne angekündigt. Die Ansage von „Venus“ mach’ ich heute noch so wie damals, mit allen Namen der Bandmitglieder. Die Sängerin hieß Mariska Veres, sah granatenmäßig aus und ist leider tot.

Erst die Spiele-Show „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ und jetzt „Gottschalks große 68er-Show“. Was macht für Sie als Moderator den Unterschied?

„Er weiß nicht, was passiert“ könnte der Titel jeder Show gewesen sein, die ich bisher abgeliefert habe. Das Spontane war für mich immer der eigentliche Reiz. Je mehr ich mich vorbereiten musste, umso schlechter war ich. Leider ist immer weniger Fernsehen wirklich live, und das, was uns als Reality-Fernsehen verkauft wird, hat mit der Wirklichkeit der Zuschauer nichts zu tun. Wenn ich an das glaube, was ich zu verkaufen habe, moderiere ich natürlich gerne. Bei der 68er-Show bin ich da, wo ich hingehöre. Ich glaube auch, dass es immer noch ein großes Publikum für diese Art von Unterhaltung gibt. Aber ich freue mich auch auf den neuen Klassikpreis, den das ZDF jetzt vergibt. Den moderiere ich am 14. Oktober. Dabei fühle ich mich genauso wohl, auch wenn klassische Musik leider kein Renner beim Publikum ist. Schade!

Zum 70. Geburtstag soll es dann eine «Wetten, dass...?»-Neuauflage geben. Worauf freuen Sie sich dabei am meisten?

Antwort: Bis dahin ist ja noch etwas Zeit, und es wird sich erst rausstellen, was man dann wieder beleben muss: mich oder das Format!

ZUR PERSON: Der Moderator und Schauspieler Thomas Johannes Gottschalk (68) stammt aus Bamberg und studierte in München Germanistik und Geschichte. Er stieg beim Radiosender Bayern 3 ein und ging später zum Fernsehen, wo er Sendungen wie „Na sowas!“, „Thommys Pop-Show“ und „Gottschalk Late Night“ moderierte. Bis Ende 2011 war er der Moderator des ZDF-Klassikers „Wetten, dass..?“. Thomas Gottschalk ist seit 1976 mit Thea Hauer verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne. (dpa)