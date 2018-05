Nach Shitstorm – ZDF weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Berlin. "Ein exotisches Paar", "afroamerikanischer Esprit", "eine solche Frau hat man sich früher als Mätresse gehalten", "Symbolfigur für alle Nicht-Weißen" – das ist nur eine Auswahl, der Kommentare, die in der vierstündigen Live-Übertragung der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry im ZDF fielen.

Immer wieder wiederholten die vier Kommentatoren am Samstag Meghan Markles Herkunft, ihre "afroamerikanischen Wurzeln", die die Beziehung mit Prinz Harry so besonders machten.

Viele Zuschauer fanden die Bemerkungen mehr als unpassend . In den sozialen Medien wurde wild über die "rassistischen" und "sexistischen" Äußerungen des ZDF-Personals diskutiert .

Nun hat der Mainzer Sender auf die Kritik reagiert – und den Vorwurf des Rassismus zurückgewiesen.

ZDF reagiert ausführlich auf Kritik

Der Wandel des britischen Königshauses hin zu einer weltoffeneren Monarchie sei ein Thema, das "sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland von großem öffentliche Interesse ist", heißt es in einem Statement des Senders, das dieser Redaktion vorliegt. Vor diesem Hintergrund sei es journalistisch angemessen gewesen, die Herkunft von Meghan Markle zu diskutieren.

Gleich geht’s los: Harrys Bruder William bringt ihn in die Kirche. Foto: Jane Barlow / dpa

Hier findet die Trauung statt. Die St George's Chapel in Windsor Castle. Foto: WPA Pool / Getty Images

Als eine der Ersten kommen die beiden Brüder in der Kirche an und müssen dann noch ziemlich lange warten, bis es los geht. Foto: WPA Pool / Getty Images

William redet immer wieder beruhigend auf seinen jüngeren Bruder ein. Der ist sichtlich aufgeregt. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Wird schon... Foto: WPA Pool / Getty Images



Die Mutter der Braut, Doria Ragland, nimmt in der vorderen Reihe Platz. Sie ist die einzige enge Verwandte Meghans, die zur Hochzeit gekommen ist. Foto: WPA Pool / Getty Images

Sie hat ihre Tochter im Auto zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Meghan Markle im Auto auf der Fahrt zur Kirche. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Es gibt kleinere Komplikationen mit Meghans Schleppe, dann aber ist alles geordnet und die Braut schreitet die Stufen zur Kirche hinauf. Foto: Andrew Matthews / dpa

Begleitet wird sie dabei nur von zwei Jungs, die ihre Schleppe tragen. Foto: POOL / REUTERS



Da Meghans Vater gesundheitliche verhindert ist, bringt Prince Charles, ihr Schwiegervater, die Braut zum Altar. Foto: POOL / REUTERS

„Gut geschlafen?“ „Geht so, und du?“ Prinz Harry und Meghan Markel vor dem Altar. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Prinz Charles und seine Frau, die Duchess of Cornwall Foto: POOL / REUTERS

Die royale Verwandtschaft in der Kirche: The Duchess of Cornwall, the Duchess of Cambridge, the Duke of York, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Foto: POOL / REUTERS

Beide sind sichtlich aufgeregt. Prinz Harry muss sogar ein bisschen weinen. Foto: POOL / REUTERS



Die strahlende Braut während der Zeremonie. Foto: POOL / REUTERS

Ein bisschen sieht es aus, als hielten sie sich aneinander fest: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: Uncredited / dpa

Nach dem Ja-Wort dürfen beide sitzen. Foto: WPA Pool / Getty Images

Dann kommt das Eheversprechen und am Ende das Vaterunser. Geschafft. Foto: WPA Pool / Getty Images

"In der Tat wäre es wünschenswert gewesen, einer Repräsentantin oder einem Repräsentanten der schwarzen Community in Großbritannien in der Sendung noch mehr Raum zu geben", so das ZDF. "Aus Termingründen war es aber beispielsweise der Autorin und Kolumnistin Afua Hirsch nur möglich, in einem Gespräch an einem Außen-Set die Bedeutung der afroamerikanischen Wurzeln von Meghan Markle für die britische Gesellschaft einzuordnen."

Beim Auftritt von Hirsch hatten Zuschauer kritisiert, dass sie nur als "Tochter einer ghanaischen Mutter" vorgestellt worden war.

Das ZDF erklärte, dass man auch im eigenen Haus "einige Formulierungen der Sendung" selbstkritisch diskutiert hatte. "Den Vorwurf des Rassismus weisen wir entschieden zurück." (jha)