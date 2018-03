"Tatort": Wer ist der neue Assistent im Kölner "Tatort"?

Berlin. Ein neuer Fall für die Kölner "Tatort"-Ermittler Freddy Schenk und Max Ballauf. Eine Leiche, die in einem im Baggersee versenkten Wagen gefunden wird, beschäftigt die Kommissare. Doch nicht nur das. Die Ermittler haben auch einen neuen Kollegen an ihrer Seite: Norbert Jütte. Doch wer ist der Neue?

Gespielt wird Norbert Jütte von Roland Riebeling. Der in Essen geborene Schauspieler ist der Nachfolger von Patrick Abozen, der im Januar das letzte Mal als Assistent Tobias Reisser in der Kölner "Tatort"-Folge "Bausünden" zu sehen war. Nun verabschiedete sich Reisser in die Flitterwochen und damit auch vom Ermittler-Team – allerdings ohne persönlichen Abschied.

Neuer "Tatort"-Assistent "Jütte" eckt an

Dennoch wurde sein Ausstieg kurz in der Folge thematisiert: Reisser meldete sich telefonisch aus den Flitterwochen und ließ den Kommissaren durch seinen Nachfolger Grüße ausrichten. Der neue Assistent sorgt allerdings bei den Kollegen für wenig Begeisterung. Vor allem Freddy Schenk wird mit "Jütte", wie er genannt wird, nicht warm.

Ein neuer Fall für die Kölner „Tatort“-Ermittler Freddy Schenk (Dietmar Bär, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.). Bei einer Feuerwehrübung stoßen Taucher in einem Baggersee auf ein Auto. Foto: Thomas Kost / WDR

Am Fundort beobachten die Kommissare die Bergung des Wagens. Der Grund für ihre Anwesenheit: Ein Feuerwehrtaucher hatte nicht nur den versenkten Wagen, sondern auch ein Stück von einem Kiefer entdeckt. Foto: Thomas Kost / WDR

Im Kofferraum des absichtlich versenkten Wagens entdecken die Ermittler eine Leiche. Bei dem Mann handelt es sich um Florin Baciu. Foto: Thomas Kost / WDR

Woran starb der Tote aus dem Kofferraum? Bei der Obduktion wird schnell klar: Er wurde erschossen. Foto: Martin Valentin Menke / WDR

Die Ermittlungen führen Schenk und Ballauf auch zu einer Firma für Baustellenfahrzeuge. Foto: Martin Valentin Menke / WDR



Das Baumaschinen-Unternehmen gehört Astrid Seibert (Lana Cooper), die sich den Fragen der Kommissare stellen muss. Sie hatte einst eine intime Beziehung zu Florin Baciu. Foto: Martin Valentin Menke / WDR

Durch die Aussagen Seiberts stoßen die Kommissare auf eine Reifenhandlung. Dort war Baciu Teilhaber. Foto: Thomas Kost / WDR

Schnell wird klar: Bei den Mitarbeitern und dem Geschäftspartner war der Ermordete nicht sehr beliebt. Foto: Thomas Kost / WDR

Schnell gerät Bacius Geschäftspartner Matthes Grevel (Moritz Grove, l.) unter Verdacht. Für Kommissar Max Ballauf ist der Familienvater und Reifenhändler dringend tatverdächtig. Foto: Thomas Kost / WDR

Nach einer Durchsuchung im Betrieb wird Matthes Grevel von Max Ballauf festgenommen. Seine Frau Katrin Grevel (Lavinia Wilson, l.) und der langjährige Mitarbeiter und Freund Otto Ziemer (Sebastian Hülk, Mitte) schauen mit Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär, r) zu. Foto: Thomas Kost / WDR



Unterstützung bekommen die Kommissare vom neuen Assistenten Norbert Jütte (Roland Riebeling). Ganz reibungslos verläuft sein Start aber nicht. Foto: Thomas Kost / WDR

Während Ballauf von der Schuld des Reifenhändlers überzeugt ist, hat Schenk Bedenken. Foto: Thomas Kost / WDR

Denn für den Zeitraum der Tat hat Grevel ein Alibi. Er war angeln mit seinem Sohn Simon (Alvar Goetze, l.). Aber stimmt das? Foto: Thomas Kost / WDR

Auch die Geschwister Simon und Luzie Grevel haben ihre Geheimnisse. Foto: Thomas Kost / WDR

Der 16-jährige Simon hat eine Beziehung zu der 15-jährigen Alina (Gwentsche Kollewijn, l.). Doch die Mütter der beiden sind damit nicht ganz einverstanden. Foto: Thomas Kost / WDR



Während Matthes Grevel in Untersuchungshaft sitzt, geht Otto Ziemer bei Familie Grevel ein und aus und steht Katrin Grevel bei. Steckt mehr dahinter? Foto: Thomas Kost / WDR

Auch Unternehmerin Astrid Seibert gerät erneut unter Verdacht. Hat sie sich an betrügerischen Manipulationen bei Gebrauchtwagen beteiligt? Und was hat sie mit der Tatwaffe zutun? Ist Grevel vielleicht doch nicht der Mörder? Foto: Martin Valentin Menke / WDR

Das dürfte vor allem an seiner sehr gemächlichen Arbeitsmoral liegen. "Jütte" lässt es – auf ärztlichen Rat hin – gerne langsam angehen. Kurz gesagt: "Norbert Jütte ist ein Typ, der eher selten zu finden ist im Krimi: Er ist langsam, etwas verschusselt, ein bisschen widerwillig, macht gerne pünktlich Feierabend und weiß Sachen besser", beschreibt Riebeling seine Rolle. Er sei also genau "die Art Behördenmitarbeiter, die man nicht erleben will, wenn man im Amt die Wartemarke gezogen hat".

Konfliktpotenzial ist mit dem neuen Assistenten in künftigen Folgen also durchaus geboten – falls er mit seiner gemütlichen Art einen Streit denn aufkommen lässt.

Im Gegensatz zu seiner Krimi-Figur wurde Riebeling der Einstieg in das Format leicht gemacht. Er wurde "sehr herzlich und freundschaftlich, wie in eine große Familie" von den Kollegen aufgenommen, wie er sagt.

Wer ist Roland Riebeling?

"Jütte"-Darsteller Roland Riebeling ist ein echter Ruhrpottler. Er wurde 1987 in Essen geboren, studierte bis 2001 Schauspiel in Bochum und blieb dem Pott eigentlich immer treu. Sein Herz schlägt fürs Theater. Er spielte viele Jahre am Theater in Bonn sowie dem Essener Grillo-Theater. Seit 2010 ist er jedoch festes Ensemble-Mitglied am Schauspielhaus Bochum.

Neben dem Theater hatte er aber auch immer wieder Rollen in TV-Produktionen. Vor allem durch die Comedy-Serie "Mensch Markus", wo er ab 2006 an der Seite von Markus Maria Profitlich spielte, dürfte er vielen bekannt sein. Mit dem Format gewann er im selben Jahr auch den Deutschen Comedypreis.

Für den Schauspieler ist es nicht der erste Einsatz im "Tatort". Er spielte bereits 2007 eine Rolle in der Kölner Episode "Die Blume des Bösen". Nun hat er eine feste Rolle in der ARD-Krimireihe ergattert, wird auch in den kommenden Episoden weiter zu sehen sein. Das rechnet sich bestimmt auch finanziell für ihn. Denn immerhin ließ er schon vor einigen Jahren in einem Interview verlauten: "Wenn du eine Leiche beim ,Tatort' spielst, bekommst du mehr Geld als für eine ganze Spielzeit am Theater."

Seit 2002 ermitteln für den WDR am Tatort Münster Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, r.) und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Jede Stadt ist anders, jedes Ermittlerteam ebenso: Unsere Fotostrecke zeigt die Ermittlerteams der meistgeguckten deutschen Krimireihe. Foto: Markus Tedeskino / WDR

Mittlerweile hat sich der WDR-Krimi zum absoluten Kult entwickelt. Die Fans schätzen den trockenen und bissigen Humor beider Charaktere. Foto: Willi Weber / WDR

Der Quotenhit ist aber auch zwei weiteren Figuren geschuldet: Boernes Assistentin in der Pathologie, Silke Haller „Alberich“ (Christine Urspruch) und ... Foto: Willi Weber / WDR

... auch Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) mit ihrer unverkennbar tiefen Stimme. Foto: Martin Menke / WDR

In Köln ermitteln zwei Urgesteine: die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Foto: Markus Tedeskino / WDR



Das authentische Paar ermittelt bereits seit 1997. Foto: /Martin Valentin Menke / WDR

Kommissarin Charlotte Lindholm – gespielt von Maria Furtwängler – geht als Fahnderin für das Landeskriminalamt Hannover auf Verbrecherjagd. Ihr Credo: souverän, sachlich, sportlich und eine Prise trockener Humor. Foto: Christine Schroeder / NDR

Oft nicht vorhersehbares großes Kino: Hauptkommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) gingen sieben Jahre lang in Kiel dem Verbrechen auf die Spur. Doch für das Ermittlerteam ist die gemeinsame Arbeit Vergangenheit. Sibel Kekilli spielte im Juni 2017 zum letzten Mal an der Seite von Axel Milberg als Chef. Foto: Christine Schroeder / NDR

In der Zukunft wird das Ermittler-Duo beim Kieler-„Tatort“ aus Axel Milberg alias Borowski und Almila Bagriacik alias Kommissarin Mila Sahin bestehen. Der erste Fall wird voraussichtlich 2018 ausgestrahlt. Zunächst ermittelt Borowski aber einmal allein. Foto: Christophe Gateau / dpa

Zur 1000. „Tatort“-Episode am 13. November schickte die ARD den Kieler Ermittler Borowski und seine Hannoveraner Kollegin Lindholm gemeinsam auf eine Horrorfahrt als Geiseln. Und nicht nur diese Zusammenführung ist eine kleine Sensation. Denn: Der Jubiläumskrimi heißt wie der erste 1970 „Taxi nach Leipzig“. Foto: Meyerbroeker / NDR



Am 29. November 1970 flimmerte „Taxi nach Leipzig“ über den Bildschirm, mit Walter Richter (r.) als Kommissar Trimmel. Bedroht wurde er von Erich Landsberger (Paul Albert Krumm). Foto: Scharlau / NDR

Ruhrpott vom Feinsten. Ohne Schnörkel, ohne Kitsch– knallhart. Das Ermittler-Quartett (v.l.n.r.) Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske) ist auf Krawall gebürstet. Allerdings gibt es eine Neuerung: Oberkommissar Kossik ... Foto: Wolfgang Ennenbach / WDR

... ist 2017 ein letztes Mal im ARD-Kultkrimi zu sehen gewesen. „Ich bin sehr froh, ein Teil dieser ganz besonderen Ermittlergruppe zu sein. Doch mein Lebensmittelpunkt liegt nicht mehr in Dortmund, sondern mittlerweile in Paris. Dort arbeite ich in verschiedenen Film- und Theaterprojekten“, erklärte der 36-jährige Konarske. Foto: Claus Langer / WDR

An der Seite des Trios ist 2018 der Schauspieler Rick Okon zu sehen. Was das Drehbuch für ihn in Dortmund genau vorsieht, lässt der WDR noch offen - „um den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht die Spannung zu nehmen". Okon solle aber nicht nur ein Gastspiel haben, sondern werde mehrere Folgen dabei sein. Foto: Thomas Kost / WDR

Mittlerweile außer Dienst: „Tatort“-Folge 466 „Berliner Bärchen“ war der erste gemeinsame Fall der Berliner Kommissare Felix Stark (Boris Aljinovic, l.) und Till Ritter (Dominic Raacke, M.). Das war im Jahr 2001. Im Februar 2014 lösten sie ihren letzten Fall „Großer schwarzer Vogel“. Foto: Anngret Plehn / HR/RBB



In keine Schublade passen die zwei neuen Ermittler aus Berlin. Ein wenig rotzig, ein wenig Härte – wie ihre Ermittlungsstadt. Foto: Volker Roloff / rbb

Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin (Meret Becker) hat Familie. Foto: H. J. Pfeiffer / rbb

Anders als Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke). Denn der interessiert sich auch fürs männliche Gegenüber. Eine kleine Neuheit in der „Tatort“- Ära. Foto: Andrea Hansen / rbb

Unvergessen: Die Kult-Kommissare Horst Schimanski (Götz George, sitzend) und sein Partner Hauptkommissare Thanner (Eberhard Feik, hinter ihm stehend) ermittelten von 1981 bis 1991 im Ruhrgebiet. Foto: Thomas R. Schumann / rbb/WDR/Bavaria

Thanner trat stets im perfekten Zwirn im und am Tatort auf, der schnoddrige Schimanski bevorzugte seine Armeejacke. Foto: Lange / MDR/WDR



Nach dem Tod von Eberhard Feik 1994 ging das Rauhbein mit Herz in dem eigenständigen Format „Schimanski“ wieder regelmäßig auf Verbrecherjagd – diesmal solo. Foto: WDR

In Wien muss sich die kriminelle Welt vor Chefinspektor Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Ermittlerin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in Acht nehmen. Foto: Petro Domenigg / ARD Degeto/ORF

Mit einer Portion Wiener Schmäh und einer gewissen Ruppigkeit gehören die beiden zum festen „Tatort“-Ensemble. Foto: Petro Domenigg / ARD Degeto/ORf

Das Erfolgsduo aus Ludwigshafen: Ulrike Folkerts überzeugt als Kommissarin Lena Odenthal bereits seit 1989. Sie ist damit die dienstälteste Kommissarin der ARD-Serie. Seit Folge zehn (1996) steht Andreas Hoppe als Kommissar Mario Kopper Lena zur Seite. Foto: Alexander Kluge / SWR

Doch nach gut 20 Jahren hört Schauspieler Andreas Hoppe beim Ludwigshafener „Tatort“ auf. Der Halb-Italiener Kopper ermittelte als kerniger und etwas chaotischer Polizist am 7. Januar 2018 zum letzten Mal. Foto: rbb / SWR



Der letzte „Tatort“ mit Kopper trägt seinen Namen. Er gerät in den Fokus der Mafia, als er einem Jugendfreund helfen will. Foto: Roland Suso Richter / SWR

Nach Koppers Abschied wird Profilerin Johanna Stern (r., Lisa Bitter) eine größere Rolle einnehmen. „Sie tritt immer mehr in Erscheinung“, so Peter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks (SWR). Foto: Alexander Kluge / SWR

Til Schweiger alias Nikolas „Nick“ Tschiller ist beim Hamburger LKA, zuständig für organisiertes Verbrechen/Rauschgift. Foto: Gordon Timpen / NDR

Unterstützung findet er in Yalcin Gümer (Fahri Yardim). Foto: ARD

Sie feierten bereits 25-jähriges Dienstjubiläum: Publikumslieblinge Miroslav Nemec (l.) und Udo Wachtveitl alias Ivo Batić und Franz Leitmayr stehen seit 1991 als Hauptkommissare vor der „Tatort“-Kamera. Foto: APress / imago



Nach 21 Folgen fiel 2015 die letzte Klappe: Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Andreas Keppler (Martin Wuttke) ermittelten in Leipzig in 21 „Tatort“- Folgen. Foto: Junghans / MDR/Saxonia Media

Bruno Ehrlicher (Peter Sodann, l.) und sein Kollege Hauptkommissar M. Kain (Bernd Michael Lade) ermittelten von 1992 bis 2007 in Leipzig. Foto: Hardy Spitz / MDR

Das Bodensee-Duo um Eva Mattes alias Klara Blum und Sebastian Bezzel alias Kai Perlman ging im Dezember 2016 das letzte Mal auf Spurensuche. Foto: Stephanie Schweigert / SWR

Mit dem Fall „Wofür es sich zu leben lohnt“ ging eine 14-jährige Ära zu Ende. Foto: Patrick Pfeiffer / SWR

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner (r.) bilden das neue Team im Schwarzwald-„Tatort“. Die neuen Ermittler heißen Franziska Tobler und Friedemann Berg. Ihr erster Fall „Goldbach“ feierte im Oktober 2017 seine Premiere. Harald Schmidt (l.) sagte seine Rolle des Kriminaloberrats Gernot Schöllhammer ab. Foto: Alexander Kluge / SWR



Stattdessen steht die Schauspielerin Steffi Kühnert („Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“) als Kripochefin Cornelia Harms vor der Kamera. Foto: Johannes Krieg / SWR

Seit 2010 verkörpert Ulrich Tukur den LKA-Ermittler Felix Murot. Er ermittelt allein und ohne Partner an der Seite im „Tatort“ aus Wiesbaden. Stets gut gekleidet und mit einer Spur Zynismus und Komik hat er es oft mit undurchsichtigen Fällen zu tun. Er polarisiert. Foto: Kai von Kröcher / HR

In Weimar gehen die Hauptkommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) auf Verbrecherjagd. Foto: Anke Neugebauer / MDR

Eine perfekte Symbiose aus Lässigkeit, Verschrobenheit, Witz, Tatendrang und Dialogsicherheit. Foto: Anke Neugebauer / MDR

Neues Team aus Dresden: Die Oberkommissarinnen Henni Sieland (l., Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) haben ihren Einstand 2016 erfolgreich bestanden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Krimireihe besteht das Team ausschließlich aus Frauen. Foto: Gordon Muehle / MDR



Doch Alwara Höfels steigt als Ermittlerin aus. Ein letzter - sechster - Krimi mit ihr an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach alias Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel soll im Mai 2018 gezeigt werden. Foto: Andreas Wünschirs / MDR

Für Höfels neu ins Team kommt Cornelia Gröschel. Foto: Georg Wendt / dpa

Das Frankfurter Team Frank Steier (Joachim Król) und Conny Mey (Nina Kunzendorf) gehört der Vergangenheit an. Die beiden hörten im April 2013 auf. Foto: Johannes Krieg / HR

Vor dem Duo Steier-Mey ermittelten in Hessen Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) und Fritz Dellwo (Jörg Schüttauf). Foto: Claus Setzer / HR

Unterkühlt geht es seit 2015 in Frankfurt zu. Kommissar Paul Brix (gespielt von Wolfram Koch), ein Mann mit schwieriger Vergangenheit, und Kommissarin Anna Janneke (Margarita Broich), alleinerziehende Mutter und ausgebildete Psychologin, sind auf Verbercherjagd. Foto: Bettina Müller / HR



Das bewährte Kommissarengespann Paul Stoever (Manfred Krug, r.) und Peter Brockmöller (Charles Brauer) ging von 1988 bis 2001 in Hamburg auf Verbrecherjagd. Foto: United Archives / imago

Die obligatorische Musikeinlage am Ende jeden Falles hatte Kultpotenzial. Foto: United Archives / imago

„Straßenbulle“, einer der seinen Job bei der Polizei von der Pike auf gelernt hat. So würde sich der „Tatort“-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) sicherlich selbst beschreiben. Unterstützung bekommt er von Oberkommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) in Hamburg. Foto: Marion von der Mehden / NDR

Fränkisch und mit viel Lokalkolorit geht es im Tatort um die Hauptkommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) zu. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Knallharte Realität im Stuttgarter „Tatort“. Die Kommissare Sebastian Bootz (Felix Klare, l.) und Thorsten Lannert (Richy Müller) ermitteln seit 2008. Foto: Johannes Krieg / SWR



Nicht selten führen die Ermittlungen ins Drogen-, Waffen- und Mädchenhandel-Milieu. Foto: Johannes Krieg / SWR

Trenchcoat und Hut waren sein Markenzeichen: Hauptkommissar Ernst Bienzle (Dietz-Werner Steck) ermittelte in 25 Fällen zwischen den Jahren 1992 bis 2007 im Schwäbischen. Foto: Horst Rudel / imago

Harte Schale, weicher Kern. Seit 1997 ist die Bremer Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel) im „Tatort“-Dienst. Seit 2001 ermittelt Kommissar Stedefreund (Oliver Mommsen) an ihrer Seite. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Sozialkritisch, immer engagiert und nicht zu persönlich – das zeichnet einen guten Bremer „Tatort“ aus. 2019 will das Erfolgs-Duo seinen letzten Fall lösen. Dann sind 34 gemeinsame Auftritte im Kasten. Foto: Svenja von Schultzendorff / Radio Bremen/ARD Degeto

In den ersten beiden Folgen 376 „Inflagranti“ und 384 „Brandwunden“ aus den Jahren 1997 und 1998 hieß ihr Gehilfe Stefan Stoll und wurde von Rufus Beck verkörpert. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen



Er wurde in der dritten Episode von Heikko Deutschmann als Assistent Kraus abgelöst. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Zwei ganz eigene Charaktere ermitteln seit 2013 im „Tatort“ Saarbrücken: Die stark analytische und kontrollierte Hauptkommissarin Lisa Marx (Elisabeth Brück) sowie der liebenswerte und Vespa-fahrende Kommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow). Doch bald ist Schluss. Der letzte Fall mit Striesow kommt 2019. Dann muss ein Nachfolger her. Foto: Manuela Meyer / SR

Mit „Die Legende von Paul und Paula“ gelang ihm der Durchbruch: Winfried Glatzeder als Hauptkommissar Ernst Roiter brillierte gemeinsam mit Robinson Reichel als Kommissar Michael Zorowski in der Berliner Verbrecherwelt. Foto: United Archives / imago

In Luzern ermitteln und verhören die beiden Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer). Foto: Daniel Winkler / ARD Degeto/SRF

Sein Markenzeichen war die Fliege: Als Einzelkämpfer ermittelte Karl-Heinz von Hassel (r.) als Kommissar Edgar Brinkmann von 1985 bis 2001 in Frankfurt am Main. Foto: United Archives / imago



Bereits nach zwei Folgen wurden sie wieder in den Ruhestand geschickt: Das Erfurter-„Tatort“-Team bestand aus Kommissar Maik Schaffert (l., Benjamin Kramme) und Kommissar Henry Funck (r., Friedrich Mücke). Unterstützt wurden sie von Alina Levshin als Kommissarin Johanna Grewel. Foto: NDR/MDR