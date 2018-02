Preisträgerin Christiane Hörbiger: "Ich will von New York nach Hamburg"

Hamburg. Eine ihrer besten Rollen wollte sie zuerst eigentlich gar nicht annehmen: Die Freya von Hepp, angeblich Nichte von Hermann Göring und "Frau Reichsmarschall" in der Satire um die Hitler-Tagebücher "Schtonk". Dieser Part sei geschrieben als "geile alte Nazisse, die sich die Männer nimmt. Das kann ich nicht gut", sagte sie damals der "Zeit". Konnte sie aber doch und spielte die Frau, die von Götz George in dem Film aus dem Jahr 1992 angeschmachtet wurde, mit "kaltäugiger Härte" und der "Süffisanz einer bösen Wiener Gnädigen".

Regisseur Helmut Dietl hatte mit der "Nanni", wie er sie nannte, auf die Richtige gesetzt. Das fanden die mehr als zwei Millionen Kinobesucher damals wohl auch. Jetzt bekommt die 79 Jahre alte Österreicherin die Goldene Kamera für ihr Lebenswerk.

Dass sie einmal in diesem Beruf landen würde, war keine Überraschung, denn sie stammt aus einer Wiener Schauspielerdynastie. Wie ihre Eltern Paula Wessely und Attila Hörbiger begann sie ihre Karriere am Wiener Burgtheater, anders als ihre Schwestern Elisabeth Orth und Maresa Hörbiger blieb sie aber nicht dort, sondern wurde Ensemblemitglied am Schauspielhaus in Zürich. Auch ihr Onkel Paul Hörbiger arbeitete in diesem Beruf.

"Sie ist außergewöhnlich und absolut uneitel"

Der Hamburger Produzent Markus Trebitsch hat seit 2003 acht Filme mit ihr gedreht. Ihre erste gemeinsame Arbeit war "Alpenglühen". "Ich schätze an ihr ihre Leidenschaft und Disziplin für ihren Beruf", so Trebitsch. "Sie ist außergewöhnlich und absolut uneitel in der Auswahl ihrer Rollen." Sie habe für ihn schon eine Alkoholikerin, eine Gelähmte und eine Frau, die auf der Straße lebt, gespielt. In der kommenden Woche beginnen die Dreharbeiten für den neunten gemeinsamen Film. In der Komödie "Einmal Sohn, immer Sohn" wird sie mit Sebastian Bezzel vor der Kamera stehen.

"Aus unserer beruflichen Zusammenarbeit hat sich eine innige Freundschaft entwickelt", sagt Trebitsch. "Sie ist warmherzig und immens klug. Wenn wir allein sind, laufen uns oft die Tränen herunter, weil wir über so viele Dinge

lachen können. Ihr Humor ist herrlich." Sie habe am Theater hart gearbeitet und private Schicksalsschläge hingenommen. "Das muss man erst mal verdauen können. Ich wünsche ihr noch viele Jahre Freude und Glück." Mit Götz George und dem Hamburger Regisseur Hajo Gies hätten sie ein außergewöhnlich gut funktionierendes Quartett gebildet, so Trebitsch. Die Degeto hätte ihnen viele Projekte ermöglicht.

In fünf Filmen stand sie mit Götz George vor der Kamera

In fünf Filmen stand Hörbiger mit George vor der Kamera. In einem aktuellen Interview in der "Hörzu" nennt sie ihn als Filmpartner, der sie am meisten beeindruckt habe. "Wir standen uns immer nahe." Sie kann da ganz gut vergleichen, denn im Laufe ihrer langen Karriere, die sie im 17. Lebensjahr begann, hat sie mit vielen bekannten und bedeutenden Schauspielern gearbeitet.

Die Goldene Kamera 2018 gehört zu den prestigeträchtigsten Preisverleihungen des Landes. Wir zeigen die Gewinner des Abends: Schauspielerin Christiane Hörbiger wird für ihr Spiel von Jung und Alt geliebt. Bereits zwei Goldene Kameras hat sie bekommen: 1988 für ihre Rollen in „Das andere Leben“ und „Das Erbe der Guldenburgs“ sowie 2001 als „Beste Schauspielerin in einer Serie“. Nun folgt die dritte Ehrung für ihr Lebenswerk. Foto: Andre Poling / imago/Andre Poling

Über 70 Filme hat Liam Neeson gedreht – von Steven Spielbergs Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ bis zum Action-Reißer „96 Hours“. Die Kino-Ikone wird für diese Leistung für sein „Lebenswerk International“ mit der Goldenen Kamera, die von der Funke Mediengruppe verliehen wird, ausgezeichnet. Foto: Clemens Bilan / Getty Images

Naomi Watts wird mit der Goldenen Kamera als „beste Schauspielerin International“ ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr startete Watts mit gleich zwei Rollen im Serienbusiness durch: Sie spielte in der Fortsetzung der TV-Serie „Twin Peaks“ mit und stand für die Netflix-Serie „Gypsy“ vor der Kamera. Auch im Kino konnte man Naomi Watts bewundern. In „Schloss aus Glas“ überzeugte sie ebenso wie in „The Book of Henry“. „Sie ist ganz sicher eine der wandlungsfähigsten Stars in der ersten Riege Hollywoods“, lobt die Redaktion der Goldenen Kamera. Foto: Noam Galai / Getty Images

In „Sing meinen Song“ lädt ein prominenter Musiker seine Kollegen ein, untereinander ihre Songs zu tauschen. Eine Liebeserklärung an die Musik und ihre Künstler, findet die Jury und zeichnet die Show mit einer Goldenen Kamera aus. Foto: VOX / Markus Hertrich

Schauspieler Ewan McGregor bekommt die Goldene Kamera in der Kategorie „Bester Schauspieler International“. „Ewan McGregor beherrscht Mainstream ebenso wie Independent. Gutaussehend, charismatisch, wandlungsfähig – diese Worte fallen immer wieder. Grandios seine Rollenwahl, die ihn nie hat in eine Schublade rutschen lassen“, begründet die Jury ihre Wahl. Foto: JIM RUYMEN / imago/UPI Photo



Schauspieler Volker Bruch (als Kommissar Gereon Rath) in einer Szene der Serie „Babylon Berlin“. Er erhält die Goldene Kamera in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler“. Foto: Frédéric Batier / dpa

Schauspieler Louis Hofmann bekam den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera verliehen. Der 20-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in der ersten deutschen Netflix-Serie „Dark“. Foto: Julia Terjung / dpa

Petra Schmidt-Schaller gewann die Auszeichung als „Beste deutsche Schauspielerin“. Für die 37-Jährige nahm ihr Vater, der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller, die Auszeichnung entgegen. Foto: Sat.1/Christiane Pausch

Die Goldene Kamera in der Kategorie „Bester deutscher Film“ erhielt die Komödie „Jürgen – Heute wird gelebt“. Hier im Bild die beiden Schauspieler: Heinz Strunk (hinten) und Charly Hübner. Foto: WDR/Georges Pauly

Eine Filmszene aus „4 Blocks“: Die Serie bekam die Goldene Kamera als „Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie“. In der Serie hält ein krimineller Araber-Clan Berlin mit Drogengeschäften und Schutzgelderpressung in Schach. Foto: - / dpa



Horst Lichter erhielt die Goldene Kamera in der Kategorie „Publikumswahl: Bestes Dokutainment-Format“ für sich und sein Team der Sendung „Bares für Rares“ (ZDF) . Foto: Christian Charisius / dpa

Ihre erste Filmrolle soll sie allerdings eher widerwillig angenommen haben – das war 1955 "Der Major und die Stiere". Zunächst konnte man sie in Heimatfilmen wie "Der Edelweißkönig", "Der Meineidbauer" oder "Kronprinz Rudolfs letzte Liebe" sehen. Nur sporadisch tauchte sie in dieser Zeit im Fernsehen auf. 1985 durchbrach sie ihre Zurückhaltung und bekam für ihre Rolle als Judith im "Donauwalzer" gleich den Bayerischen Filmpreis. Einem großen Publikum wurde sie danach durch die TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs" bekannt, in der sie eine zynische Gräfin spielte. Hörbiger agiert oft elegant und mit Grandezza, die sie manchmal mit einer Prise Weltschmerz vermischt.

Sie möchte per Schiff von New York nach Hamburg fahren

In den 90er-Jahren beschwerte sie sich einmal darüber, dass die Rollenauswahl für sie immer eingeschränkter werde. "Manchmal krieg' ich eine Wut, dass Frauen über 50 in den Stücken immer nur die Bösen sind." Dabei sollten auch noch lustige Rollen auf sie zukommen, wie beispielsweise die Oma in der Neuverfilmung von "Der Räuber Hotzenplotz", die sie genüsslich spielte. Aber natürlich haben auch die böseren Parts ihren Reiz – wie die Titelfigur der Claire Zachanassian aus Friedrich Dürrenmatts Klassiker "Der Besuch der alten Dame", in der man sie 2008 sehen konnte. Richtig gemein war sie auch als Giftmischerin in "Die Gottesanbeterin".

Viel Respekt bekam Hörbiger, als sie im vergangenen Jahr kurz nach dem Tod ihres langjährigen Lebensgefährten Gerhard Tötschinger, den sie gerade heiraten wollte, im Sterbehilfe-Drama "Die letzte Reise" zu sehen war und dort die Sätze sagte: "Ich hatte ein Leben. Es war wunderschön. Doch jetzt ist es vorbei." Später fragt sie ihre Filmtöchter: "Was soll ich noch hier?" 1978 war bereits ihr erster Ehemann gestorben.

Man weiß von ihr, dass sie gern schwimmt und dass sie oft mit ihren Möpsen spazieren geht, die Vicco und Loriot heißen. In ein Altersheim möchte sie niemals einziehen, sagt sie. Vielleicht kann sie sich noch den Wunsch erfüllen, den sie gegenüber der "Bunten" geäußert hat: "Ich möchte mit dem Schiff von New York nach Hamburg fahren, nicht umgekehrt. Ich träume davon, von der Freiheitsstatue loszufahren und in Hamburg anzukommen."