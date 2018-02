Anne Will: Zuschauer reagieren wütend auf Zwangspause

Anne Will sendete am Sonntag nicht, sie pausierte wegen der fünften Jahreszeit, dem Karneval.

Polit-Talk Anne Will muss Talk absagen, weil sie keine Gäste fand

Berlin. Am Sonntag nach dem Tatort, um 21:45 Uhr, guckten die Fans des Polit-Talks "Anne Will" in die Röhre. Die Sendung war in der Karnevalspause .

Die Moderatorin kündigte die Pause in der vorherigen Sendung an, machte allerdings ein Versprechen: "Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir nächsten Sonntag nicht da, sondern im Karneval. Aber wenn was passiert, kommen wir natürlich zurück."

Die GroKo und ihre Nachbeben

Da fragten sich Zuschauer, ob denn nichts passiert war. CDU, CSU und SPD einigten sich zwischenzeitig nach langen Verhandlungen auf eine Neuauflage der großen Koalition . Die Verhandlungen wären fast geplatzt, wie die Parteien bestätigten. Und dann ging ein Beben durch die SPD .

Die Redaktion habe intensiv an einer außerplanmäßigen Ausgabe gearbeitet. "Allerdings hatten sich potenzielle Gäste für eine einstündige Gesprächssendung an diesem Sonntag offenbar Zurückhaltung auferlegt", heißt es in einer ARD-Mitteilung.

Doch auch wenn dies bei Anne Will der Fall gewesen sein mag, dürfte auch die allgemeine Programmplanung einer Rolle gespielt haben. Denn zu Beginn Karnevalswoche gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen gar keinen Polit-Talk. So entfällt auch "Hart aber fair" mit Frank Plasberg am Monat. Stattdessen wird eine Karnevalssendung gezeigt.

