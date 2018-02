„heute-show“ bedauert Witz über stotternden AfD-Politiker

Mainz. Die ZDF-Satiresendung "heute-show" hat auf AfD-Kritik an der Darstellung des AfD-Sachverständigen Dieter Amann reagiert. "Für die ,heute-show' war die Sprachbehinderung von Dieter Amann nicht erkennbar – es war nicht unsere Absicht, uns über diese Behinderung lustig zu machen", twitterte die "heute-show" am Montagabend unter der Überschrift "Hätte nicht passieren dürfen."

Am Abend stellte Moderator Oliver Welke klar: "Hätte irgendjemand aus unserer Runde gewusst, dass Herr Amann unter einer Sprachstörung leidet, wäre dieser Clip niemals in der ,heute-show' gelaufen." Sollte Amann sich durch den gezeigten Ausschnitt und die Moderation verletzt fühlen, so Welke, "tut mir persönlich das sehr leid".