IBES: Darum hat Ansgar Brinkmann keine Lust mehr auf den Dschungel

David gibt alles und arbeitet sich trotz all der Tiere, die in den Boxen auf ihn warten, nach oben durch. Am Ende verliert er jedoch den Schraubenschlüssel und verliert damit diese Dschungelprüfung.

Ausgerüstet mit Badehose und Schwimmbrille klettert David Friedrich an der inneren Leiter bis zum Boden des Wassertanks. Mit einem Schraubenschlüssel muss er neun Boxen öffnen, zehn Minuten hat er dafür Zeit. Nur wenn er alle Boxen in dieser Zeit aufbekommt, gibt’s auch alle Sterne – ansonsten geht er leer aus.

Berlin. Gelb? Nein, das muss gleich Rot geben. Ende, Aus, Spielabbruch. Ein grobes Foul von RTL. So geht man nicht mit Ansgar Brinkmann um. Findet zumindest Ansgar Brinkmann. Der Mann, der zu seiner aktiven Zeit auf und neben dem Platz nicht zimperlich war, kann auch anders – und wird zur Obermimose.

Weil er nachts sein Mikro nicht trug – Regelverstoß! – sollte der ehemalige Bundesliga-Star (Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld) einen Luxus-Artikel abgeben. "Das ist Verarsche", schimpfte Brinkmann. "Ich war im Tiefschlaf, dafür will man mich bestrafen".

Nö, sah er nicht ein. Und rief: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".

Er kann halt nicht gut mit Trainern

Es gab schon spektakulärere Abgänge aus dem Dschungel. Ausgerechnet der "weiße Brasilianer", einer der letzten Straßenfußballer, geht wegen einer Kleinigkeit – quasi ein Trikotzupfer weit weg vom eigenen Sechzehner. Durch Ansgars Brille sah es dann so aus: "39 Trainer wollten mir in meiner Karriere sagen, was ich auf dem Platz machen soll. Ich habe gemacht, was ich will. Die Regie ist mein 40. Trainer. Glaubt ihr, dass ich das ändere? Was ist los mit euch?"

Im Dschungelcamp müssen die IBES-Kandidaten weitgehend auf Luxus verzichten. Zwei Gegenstände dürfen sie aber mit ins Camp nehmen. Daniele Negroni (22) entscheidet sich für Haarspray – und eine goldene Glitzer-Klobrille. Foto: RTL

Tina York (63) hat sich für kleinere Luxusartikel entschieden:Lipliner und Make-up-Puder dürfen auch im Dschungel nicht fehlen. Foto: RTL

Natascha Ochsenknecht (53) kann sich ein Dschungel-Leben ohne Lippenstift nicht vorstellen. Auch ihr Pareo darf nicht fehlen – für sie ein „Glückstuch“. Foto: RTL

Unverzichtbar sind für Tatjana Gsell (46) Kajalstift und Lipgloss. Unverzichtbar? „Vielleicht brauche ich es auch nicht, denn vielleicht ist es mir nach zwei Tagen auch egal, wie ich aussehe“, sagt sie. Foto: RTL

David Friedrich (28) will nicht ohne seine Glücksarmbänder ins Dschungelcamp. Eine Nackenrolle soll für erholsamen Schlaf sorgen. Foto: RTL



Manche mögen es lieber ungewöhnlich: Matthias Mangiapane (34) nimmt die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter mit ins Camp – in einem Kettenanhänger, versteht sich. Sein zweiter Artikel ist dagegen irgendwie langweilig: Make-up-Puder. Foto: RTL

Kattia Vides (29) nimmt Concealer und einen Make-up-Schwamm mit. Schließlich muss man den Concealer auch vernünftig verteilen können. Foto: RTL

Auch Jenny Frankhauser (25) setzt auf Concealer. Außerdem sind ihre Haare anspruchsvoll. Das Haarpflegespray kommt mit in den Dschungel. Foto: RTL

Giuliana Farfalla (21) will ebenfalls nicht auf Concealer verzichten. Damit sie ausgeschlafen in etwaige Dschungelprüfungen starten kann, hat sie auch ein Kissen im Gepäck. Foto: RTL

Sandra Steffl (47) legt offenbar viel Wert auf ihren Schönheitsschlaf. Sie hat eine Schlafmaske und ein Kissen dabei. Foto: RTL



Ansgar Brinkmann (48) mag es sportlich: Einer seiner Luxusgegenstände ist ein Longboard. Weil ihm sonst am Handgelenk etwas fehlen würde, nimmt er zudem seine Armbandkette mit. Foto: RTL

Sydney Youngblood (57) geht gut vorbereitet ins Dschungelcamp. Fächer und Feuchtigkeitstücher helfen ihm gegen die Hitze des Dschungels. Foto: MG RTL D

Und jetzt ab unter die Dusche.

Der emotionalste Moment

Schön, dass Matthias immerhin noch dabei ist. Ja, wirklich. Denn diesmal überraschte er mit einem Bekenntnis – und echten Emotionen. Er pflegte seine Schwiegermutter ein Jahr lang, kurz vor Weihnachten starb sie. Seine Kette mit der Asche im Anhänger ist ein Andenken an sie. "Wenn ich die Kette in der Hand habe, gibt mir das so viel Kraft", sagte er mit feuchten Augen.

Immerhin ein paar Gefühle im sonst so müden Dschungel-Alltag.

Der Verlierer des Tages

Den Tränen nahe war auch Schönling David. Er musste diesmal zur Dschungelprüfung antreten. Und in einen großen Tank steigen, der sich mit Wasser füllte. Darin: Acht Boxen, die er nacheinander mit einem Schraubenschlüssel aufmachen sollte. In jeder Box war der Schlüssel für die jeweils Nächste – und zusätzlich Aale, Flusskrebse, Schlammkrabben.

David kämpfte gegen die Zeit und die Wassermassen, die letzten Sekunden tickten herunter, er wollte Box acht gerade öffnen – als ihm der Schlüssel aus den glitschigen Händen flutschte. Null Sterne fürs Team. David war untröstlich. "So ein Scheißdreck", schimpfte er. "Das war meeeega knapp", tröstete Moderatorin Sonja Zietlow – und das klang ausnahmsweise sogar ehrlich.

Die Belohnung des Tages

Na also, geht doch. Das Dschungelcamp will mit diesen Kandidaten zwar nicht so richtig Fahrt aufnehmen, doch zumindest belohnt RTL regelkonformes Verhalten. Es darf wieder gequalmt werden! Für Daniele die Nachricht des Tages: "Das ist besser als jeder Stern, besser als alles", jubelte er. "Ich würde fast behaupten: besser als Sex".

Genüsslich steckte er sich die erste Fluppe an. "Mein ganzer Kopf dreht sich", stammelte er nach ein paar Zügen. Egal, Hauptsache Nikotin.

IBES 2018: Die besten Zitate aus dem Dschungelcamp „Schmeckt gar nicht schlecht – hab schon schlimmere gehabt.“ (Natascha Ochsenknecht über Krokodilpenis, Folge 1) 1 von 20

„Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich sowas von on Fire.“ (Daniel Negroni, Folge 1) 2 von 20

„Ich möchte jetzt lieber Hoden essen.“ (Daniel Negroni über den Bungee-Sprung auf dem Weg ins Camp, Folge 1) 3 von 20

„Wenn ich nicht bei der ‘Bachelorette’ mitgemacht hätte, würde ich mich auch nicht kennen.“ (David Friedrich, Folge 1) 4 von 20

„Models haben eh den Klischee, die sind blöd.“ (Giuliana Farfalla, Folge 1) 5 von 20

„Ich bin die schönste Amazone im Dschungel.“ (Matthias Mangiapane, Folge 2) 6 von 20

„Ich bestätige hiermit, dass ich dumm bin.“ (Jenny Frankhauser, Folge 2) 7 von 20

„Ich bin von Kopf bis Fuß sauer.“ (Matthias Mangiapane, Folge 2) 8 von 20

„Ich hätte da unten gerne einen Orgasmus bekommen, so stolz war ich.“ (Matthias Mangiapane nachdem er in der Dschungelprüfung zehn Sterne ergattert hat, Folge 2) 9 von 20

Sydney Youngblood, panisch: „Da ist eine Schlange!“ Ansgar Brinkmann: „Echt? Cool!“ (Folge 3) 10 von 20

„Es ist nicht meine größte Stärke, zu sprechen, deswegen bin ich Model geworden.“ (Giuliana Farfalla, Folge 6) 11 von 20

„Als Unterhaltungs-Expertin würde ich sagen: Die Stimmung ist zurzeit auf dem Nullpunkt.“ (Natascha Ochsenknecht, Folge 6) 12 von 20

„Wir kriegen eine Kollektivstrafe: Keiner darf mehr kacken.“ (Tina York, Folge 6) 13 von 20

„Ich habe mein Wunschgewicht noch nicht erreicht, deshalb: Ruft für mich an.“ (Jenny Frankhauser, Folge 7) 14 von 20

„Ich habe den Kuh-Urin heftig im Mund.“ (Daniele Negroni, Folge 7) 15 von 20

„Das ist hier für Magermodels gemacht, aber nicht für Büffelhüften wie mich.“ (Matthias Mangiapane, Folge 8) 16 von 20

„Unglaublich hier, ich komm mir vor wie in der Klapse“ (Jenny Frankhauser, Folge 8) 17 von 20

„Dafür bin ich gar nicht bekannt genug“ (Matthias Mangiapane, Folge 8) 18 von 20

Ich kenne mich nur in Bereichen aus, die mich interessieren. Und das sind zum Beispiel Tiere.” (Jenny Frankhauser, Folge 9) 19 von 20

“Ich entscheide mich für den, den ich ausgewählt habe.” (Daniele Negroni, Folge 9) 20 von 20

Und es bleibt dabei: Das einzige, das im Camp mal glüht, sind die Zigaretten.