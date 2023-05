Arctic Monkeys in Berlin: Zwischen Rotz und Glamour

Als der heute stets abgezockt wirkende Frontmann der Arcitic-Monkeys Alex Turner die Bühne der Mercedes-Benz-Arena in Berlin betritt, will man fast etwas rührselig aufseufzen. Hach, was sind die groß geworden. Wer hätte gedacht, dass aus der Sheffielder Band, die ihre ersten Songs über Filesharing Portale Internet verbreitete, mal ein Welt-Act wird. Die neueren Arctic-Monkeys-Sachen erinnern dabei eher an Lounge Musik zum Weintrinken als an die tanzbaren Indie-Kracher der Nullerjahre.





Aber keine Zeit für Sentimentalitäten. Denn in der Mischung ist der Abend trotzdem ungemein stimmig und steht auch für die Kunst dieser Band, sich immer neu zu erfinden. Denn zwischen Proberaumsound und Dinnerbegleitung gab es ja noch die riffmächtigen Stonerrock-Phase der mittleren Monkeys-Jahre. "Do I Wanna Know" mit seiner unglaublich guten Hookline oder auch „"R U Mine?“ sind es auch, die an diesem Abend besonders viel Bock machen. Aber auch das rotzige "I Bet You Look Good On The Dancefloor" beherrschen die Monkeys noch.





Alles andere als arktisch dieser Abend.