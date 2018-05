27 Stationen, 37 Kilometer - Die Berliner Ringbahn in Fotos

Berlin. Sie geht getrost als Wahrzeichen der Hauptstadt durch: die Berliner Ringbahn. 37 Kilometer, 27 Stationen, immer im Kreis, fast rund um die Uhr. Die Ringbahn ist Lebensader und sichtbare Grenze. Die einzige Eisenbahnstrecke Deutschlands ohne Endstation. „Hundekopf“ haben die Berliner sie wegen ihrer markanten Form getauft, sie soll Rockstar Iggy Pop zu seinem Song „The Passenger“ inspiriert haben.

Inspiriert hat der Hundekopf auch das französisch-italienische Fotografenpaar Ama Split und Riky Kiwy. So sehr, dass sie ihren Bildband danach benannt haben. Sechs Wochen lang fuhren die beiden Künstler im Uhrzeigersinn, stiegen an jeder Station aus und verschossen einen Film à 36 Bilder. Mit dem Ziel, Schlüsselmomente für die Umgebung der Haltestellen zu finden. Dabei galt die Regel, an jedem Bahnhof nur ein Mal für ein paar Stunden zu verweilen. Ob ein Imbiss am Westend oder ein wartender Mops in Wedding – es sind ikonische Bilder, die jeden verspäteten Ringbahnzug vergessen machen. lov