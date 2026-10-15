Das Strahlen von Annett Louisan täuscht genauso über den von „An deiner Seite” hinweg wie die ungemein sympathisch swingende Melodie, sodass man glatt zweimal hinhören muss, um haarklein mitzubekommen, wie die Sängerin verbal einen Ex abwatscht. Der hat sie verlassen, als sie ihm zu erfolgreich wurde. Tat seinem Ego einfach nicht gut.

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Live feiert die wunderbare Chansonniere ihre finanzielle Unabhängigkeit als berufstätige Frau aus dem Osten des Landes – und bekommt dafür im fast ausverkauften Tempodrom in Berlin nicht nur von den Frauen, sondern auch von den Männern stürmischen Applaus.

Annett Louisan im Tempodrom: Balance zwischen bittersüßer Melancholie und feiner Ironie

Seit ihrem zweiten Album konzertiert Annett Louisan, die übrigens seit ihrem 14. Lebensjahr in Hamburg lebt, immer im skulpturalen Veranstaltungsbau am Anhalter Bahnhof. Wie auch jetzt zum Auftakt ihrer „Sehnsucht“-Tour, benannt nach dem gleichnamigen elften Longplayer. Vor und nach der Pause gibt es alle elf Songs des neuen Werks zu hören – los geht es mit dem Opener „Herz mit Gebrauchsspuren“ in ihrem unverwechselbaren Chanson-Stil.

Mit ihrer so mädchenhaften wie reifen, zarten und kraftvollen Stimme gibt Annett Louisan ihren Titeln musikalisch eine große Tiefe, während ihre Verse die Balance zwischen bittersüßer Melancholie und feiner Ironie halten. Ihre Lieder sind direkt aus dem Leben gegriffen und wirken ungemein authentisch. Erwa, wenn sie in “Generationen und Dämonen” von den Frauen ihrer Familie erzählt.

„Das Gefühl” und „Weltuntergang“ sind Höhepunkte des Abends

Begleitet von ihrer vierköpfigen Band singt die 49-Jährige mal laut, mal leise vom Älterwerden, von der Freiheit, vom Leiden und natürlich auch von der Liebe. Zwischendurch plaudert sie aus dem privaten Nähkästchen, überrascht mit Anekdoten und verrät, dass sie sich zehn Zentimeter hohe Schuhe auch auf der Bühne nicht mehr antut. Da sie immer wieder durch die Zuschauerreihen läuft, wären High Heels auch verdammt unpraktisch.

Fast zweieinhalb Stunden lang präsentiert sie ihre neuen Songs aber auch durch jede Menge Klassiker aus ihrer mittlerweile 22-jährigen Musikkarriere. Diese begann 2004 schlagartig mit ihrem großen Durchbruch, als ihre Debütsingle „Das Spiel“ auf Platz 5 der Charts kletterte. Der Hit darf natürlich nicht fehlen. Ein erster Höhepunkt ist „Das Gefühl”, bei dem ein Paar spontan tanzt. Aber schließlich groovt ein Lied später auch der „Weltuntergang” so sehr, dass der halbe Saal mitwippt.

Es ist kaum möglich, von Annett Louisan nicht hingerissen zu sein. Sie macht aus jedem Song eine wahre Geschichte und bezaubert dabei mit Schalk und Charme. Eine Show, die man bis zur letzten Sekunde genießt.