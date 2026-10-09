Die Jüdischen Kulturtage Berlin beginnen wie geplant am 12. November – allerdings ohne ihre Hauptausstellung. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat „Super Hero – Was macht einen Menschen zum Helden?“ abgesagt. Der Grund: Der Gemeinde fehlen 150.000 Euro dafür im Etat. Das Geld hatte sie bei der Senatsverwaltung für Kultur beantragt, aber nicht bekommen.

Zwei Anträge scheitern, ein drittes Projekt stirbt

Das Geld sollte für die Eröffnung und das Streetfoodfestival 2027 eingesetzt werden. Die Fördermittel sollten aus dem Antisemitismus-Präventionsfonds stammen. Die Förderung setzt voraus, dass die Veranstalter keinen Eintritt verlangen. Beide Termine waren deshalb kostenfrei geplant. Die Senatskulturverwaltung lehnte beide Anträge ab und nannte dafür bislang laut Jüdischer Gemeinde keinen öffentlichen Grund. Gestrichen hat die Gemeinde nun aber nicht die beiden Veranstaltungen, sondern die Hauptausstellung: Die Lücke im Gesamtetat lasse sich kurzfristig nicht schließen, teilte sie mit. Wie groß der Gesamtetat ist, nennt die Gemeinde nicht.

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Jüdische Gemeinde kritisiert fehlende Förderung scharf

Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, greift die Entscheidung an. „Jüdisches Leben wird politisch beschworen – und in der Realität fehlt das Geld dafür. Wenn jüdische Kultur ausgerechnet in diesen Zeiten gestrichen werden muss, ist das mehr als ein finanzielles Versagen: Es ist ein fatales politisches Signal“, sagte er. Es ist nicht das erste Mal, dass es massiven Ärger um Geld aus dem Antisemitismus-Präventionsfonds gibt. Zuletzt zwang die sogenannte „Fördermittel-Affäre“ die damalige Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson zum Rücktritt.

Die Kulturverwaltung versteht den Ärger hingegen nicht und betont, die Entscheidung sei nicht kurzfristig gefallen. Die Jüdische Gemeinde wisse bereits seit Juli Bescheid, so eine Sprecherin zur Morgenpost. Und die Jüdischen Kulturtage würden auch 2026 „wie in jedem Jahr mit 290.650 Euro“ gefördert. Die Förderung mit zusätzlichen Mitteln sei von einer fünfköpfigen Jury auch aus formalem Grund abgelehnt worden: Das Streetfoodfestival 2027 liege außerhalb des Förderzeitraums. „Eine Förderung war schlicht nicht möglich.“

Kulturelle Vielfalt: Jüdische Künstler gestalten begehbaren Ausstellungsparcours

Die Ausstellung sollte im Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße in Charlottenburg zu sehen sein. Zehn jüdische Künstlerinnen und Künstler entwarfen dafür einen begehbaren Parcours zwischen Popkultur und Geschichte. Hinzu kommen sollten Comic-Editionen von Julian Voloj sowie ein Vortrag und ein Workshop von Fabrice Sapolsky, dem Mitschöpfer der Figur Spider-Man Noir. Am Ende des Rundgangs war eine Installation über die 36 Gerechten geplant – nach jüdischer Überlieferung die 36 Menschen, um derentwillen die Welt bestehen bleibt. Sie sollte das Motto der 39. Kulturtage einlösen: „ZADIKIM – Zeit für Gerechte“.

Kulturtage Berlin: Programm bleibt mit Konzerten und Shows bestehen

Alle anderen Termine der 39. Kulturtage bleiben nach Angaben der Gemeinde bestehen. Angekündigt sind das Eröffnungskonzert mit der Sängerin Marina Maximilian, ein Auftritt des Mentalisten Lior Suchard, ein Gastspiel des Theaters Orto-Da aus Tel Aviv und das Abschlusskonzert mit Rami Kleinstein. Gespielt wird unter anderem in der Synagoge Rykestraße in Prenzlauer Berg, im Centrum Judaicum in Mitte und im Cinestar im Cubix am Alexanderplatz.

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Die Gemeinde gründete die Kulturtage 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins. Sie nennt das Festival ihre „kulturelle Visitenkarte“ und lädt ausdrücklich alle Berlinerinnen und Berliner ein, nicht nur Jüdinnen und Juden.