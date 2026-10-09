Der Innenraum der Uber Arena in Friedrichshain füllt sich rasant an diesem sonst so verregneten Herbsttag, denn der irische Popstar Niall Horan lädt nach seinem Europadebüt seiner „DINNER PARTY LIVE ON TOUR“ in Hamburg endlich auch in die Hauptstadt ein.

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Ganz in Rot gleicht seine Bühne fast einem roten Teppich, der in einen langen Steg in den Innenraum übergeht. Wer seinen Blick durch die Halle schweifen lässt, erkennt an der Decke einen riesigen Kronleuchter, der das Partymotto der Tour abrundet.

20.30 Uhr – eigentlich sollte der 33-Jährige schon auf der Bühne sein, die Aufregung der Fans kaum zu übersehen. Doch nur falscher Alarm. „Jetzt muss er doch mal kommen“, ist aus den ersten Reihen zu hören. Der Ire lässt sich eben Zeit.

Niall Horan bedient das Rockstar-Image

Doch lange müssen sich seine Fans nicht mehr gedulden. Mit einem Trommelwirbel seines Schlagzeugers kommt der 33-Jährige auf die Bühne und stimmt die ersten Töne von „Tastes So Good“ seines neuen Albums an und löst dabei mehr als ein paar Schreie aus dem Publikum aus.

Ganz im Rockstar Image in schwarzer Jeans um Tanktop mit Weste rockt Horan mit seiner Band vor sich hin, während er „No, I don‘t know what you‘re made of, but it tastes so good to me“ zu seinem Publikum singt.

„Willkommen zu Dinner Party, seid ihr bereit?“, ruft der Musiker in das Mikro, was vor ihm auf dem Steg steht. Seine Fans reagieren sofort. Projiziert wird der Popstar hinter sich auf einem gewölbten Bildschirm, wo er sich tanzend und singend über die Bühne bewegt. Vermutlich ist das eine der wenigen Einstellungen seiner Bühnenshow, die an die frühere Boyband-Ära erinnern lassen.

Horans gute Laune überträgt sich auf das Publikum

Mit seinem gleichnamigen Album „Dinner Party“, welches im Juni diesen Jahres veröffentlicht wurde, will der irische Musiker an seine früheren Erfolge anknüpfen. Seit Beginn seiner Solokarriere hat Horan es geschafft, weit über 90 Millionen Tonträger weltweit zu verkaufen.

Mindestens genau so ansteckend wie die gute Laune des Musikers, die er unweigerlich auf die Bühne bringt, ist die Energie der Fans bei jedem einzelnen Song des Abends, von Rock bis zu modernen Pop-Balladen.

Doch auch emotional kann es einmal auf einem Niall Horan Konzert werden, als bei seinem Song „End of an Era“ eine Sprachmemo seines kürzlich verstorbenen Bandkollegen und Freundes Liam Payne abgespielt wurde und viele Fans zu Tränen brachte.

Schon vor seinem Erfolg als Solokünstler hat sich Horan bereits 2010 eine steile Karriere als Mitglied der britischen Boyband „One Direction“ aufgebaut. Die Gruppe um Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Liam Payne war nach ihrer Teilnahme am britischen Talentshow-Format „X-Factor“ sehr rasant zu einer der gefragtesten Bands weltweit aufgestiegen und hat bis zu ihrer Auflösung wohl eine ganze Generation junger Teenager bis heute geprägt.

Ein kleiner Einblick aus dieser Zeit lassen sich zwischen Horan-Kostümen und Cutouts der ehemaligen Bandmitglieder im Publikum auch an diesem Abend der Tour wiederfinden.

Als Überraschungsgast kommt Myles Smith auf die Bühne

Zum Schluss gibt es dann nochmal eine ordentliche Prise an One Direction-Nostalgie, als Horan die erste Strophe des weltweiten Hits „Steal My Girl“ der ehemaligen Band anstimmt. Schnell werden die Schreie aus dem Publikum lauter und erreichen bereits vor dem ersten Refrain einen neuen Höchstwert des Abends. Und vielleicht ist es gerade das, was den erfolgreichen Musiker so sympathisch macht: er versucht überhaupt nicht, seine musikalische Vergangenheit mit einem neuen Image zu verdrängen, sondern verbindet beides gleichzeitig in einer Show.

Und dann gibt es für Berlin gleich noch eine zweite Überraschung, für die Horan sogar jemand ganz besonderen eingeladen hat. Als Myles Smith die Bühne betritt, tönt durch die Halle lauter Jubel, denn der Musiker hatte kurz davor ebenfalls ein Konzert in der Stadt gegeben. Zusammen singen die beiden dann ihren gemeinsamen Song „Drive Safe“, der von den Fans laut gefeiert wird.

Nach fast zwei Stunden Show verabschiedet sich der Ire schließlich von seinem Publikum, aber nicht vor einer Zugabe von „Slow Hands“ und „Heaven“.

„Das hier ist eine besondere Stadt, wir lieben es hier“, bekennt Horan zum Abschied nochmal seine besondere Verbindung zur Hauptstadt. Mit einem unscheinbaren „wir sehen uns nächstes Mal, okay?“ verschwindet der 33-Jährige schließlich hinter der Bühne und gibt den Fans ein gelungenes Ende seiner „Dinner Party“.