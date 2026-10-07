Am Samstag (10. Oktober) dürfen Berlins Kinder länger aufbleiben. Zur 16. Familiennacht öffnen von 17 bis 24 Uhr Theater, Museen, Zirkusse und Freizeithäuser – in allen zwölf Bezirken. Die Angebote kosten wenig oder gar nichts.

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Die Idee dahinter: Einmal im Jahr machen Familien die Nacht zum Tag. Auf dem Programm stehen Artistik, Bilderbuchkino, Experimente, Naturerkundungen, Nachtklettern, Lagerfeuer und Theater. Kinder erforschen mit ihren Eltern, was sie am Tag nicht sehen.

Die Familiennacht beginnt auf der Zitadelle Spandau. Beim Theaterfest „Wild & Stark“ verwandelt sich die Festung von 17 bis 21.30 Uhr in eine Bühne. Gruppen zeigen Theater, Tanztheater, modernen Zirkus, Zauberei und eine Feuershow. Dazu kommen Märchenwanderungen, Taschenlampenführungen und Kinderschminken. Der Eintritt ist frei, anmelden muss sich niemand. Essen und Trinken gibt es vor Ort.

Einige der interessantesten Angebote

Alte Möbelfabrik (Köpenick, Treptow-Köpenick), Karlstraße 12: Von 17 bis 22 Uhr bauen Kinder dort Masken und Figuren, spielen Schattentheater und ziehen Kostüme aus dem Fundus an. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Puppentheater-Museum (Neukölln), Karl-Marx-Str. 135: Kinder basteln tierische Halbmasken und spielen damit anschließend auf der Bühne. Die Aktion läuft von 17 bis 22 Uhr.

FEZ-Berlin (Wuhlheide, Treptow-Köpenick), Straße zum FEZ 2: Um 18 Uhr startet das Mitmach-Konzert der Band Fargo. Danach planschen Kinder im farbig beleuchteten Schwimmbad, toben in der Mehrzweckhalle, spielen und bauen. Das Programm läuft von 18 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, und man muss vorher ein Ticket buchen.

Zirkus Cabuwazi Hohenschönhausen (Lichtenberg), Wartenberger Straße 175: Die Show zeigt Schwarzlicht-Akrobatik, leuchtende Jonglage und einen Mondtanz.

Gedenkstätte Berliner Mauer, (Mitte) Bernauer Straße 119: Mit Taschenlampe und Rätselbogen laufen Familien von 17 bis 21 Uhr allein über das Gelände. Unterwegs sprechen sie über Demokratie und Familie. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Den Rallyebogen gibt es im Besucherzentrum.

Jugendkunstschule Tempelhof-Schöneberg (Tempelhof-Schöneberg), Martin-Luther-Str. 46: Im Workshop „Wahlkampf bei Mondschein“ entwerfen Kinder ein Wahlplakat für sich selbst. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren.

Es gibt Angebote aus vielen Bereichen. Von „Spielen und Rätseln“ über „Bauen, Machen, Tun“ sowie „Forschen und Entdecken“ und „Kunst-Experiment“ bis hin zu Familienfesten, Mitmachtheater, Lagerfeuer, Museumsbesuchen und Konzerten. Das komplette Programm steht online unter https://familiennacht.de. Dort lassen sich Favoriten auf einem Merkzettel sammeln.



Hinter der Familiennacht steht das Bündnis Familiennacht. Dazu gehören unter anderem der JugendKulturService, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Sportjugend Berlin und der Berliner Beirat für Familienfragen. Im vergangenen Jahr lautete das Motto „Türen auf! Familien in Bewegung“.