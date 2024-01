Berlin. Neues Kulturquartier in der City West: Das Theater am Lehniner Platz will seine Spiel- und Probestätten ins Nachbargebäude erweitern.

Im Obergeschoss rennen sie auf Laufbändern, im Erdgeschoss aber betreten sie neuerdings die Bretter, die die Theaterwelt bedeuten: Die Schaubühne erweitert sich großflächig ins Nachbarhaus, zunächst nur höchst provisorisch, aber wenn es nach Intendant Thomas Ostermeier und Direktor Tobias Veit geht, dann auf Dauer.