Berlin. Johannes Hallervorden betreibt ein eigenes Theater. Warum er nicht mit seinem Vater verglichen werden möchte.

Wir haben uns natürlich in seinem Theater verabredet. Es ist 14 Uhr, ein Mittwoch im Dezember. Johannes Hallervorden ist schon da. Bevor wir gleich spazieren gehen, will er noch schauen, ob alles bereit ist für die Nachmittagsvorstellung. Er begrüßt die neue Tresenkraft. Dann rollt er die Schnur vom Staubsauger ein, den Mitarbeiter Wolfgang Seppelt gerade noch durch das Foyer geschoben hat. Mir bringt er ein Glas Wasser.

Zur Person: Johannes Hallervorden Herkunft Johannes Hallervorden wurde am 12. September 1998 in Lannion an der bretonischen Atlantikküste geboren. Er ist der Sohn von Dieter Hallervorden und Elena Blume. 2009 zog er nach Berlin um. Er machte hier sein Abitur, schnupperte aber vor allem Theaterluft im Schlosspark Theater, das sein Vater Ende 2008 übernahm. Die Bühne wurde sein zweites Zuhause. Ihm war schnell klar, dass er Schauspieler werden wollte. Obwohl sein Vater ihm davon abriet. Karriere Seit 2011 steht er auf der Bühne, seit 2013 auch regelmäßig für verschiedene Film- und Fernsehformate vor der Kamera. Von 2013 bis 2016 spielte er die Hauptrolle als Geist Melchior von und zu Panke in der für den Disney Channel Germany produzierten Fernsehserie Binny und der Geist. Das Filmfest München zeichnete ihn 2015 mit dem „Weißen Elefanten“ als bester Nachwuchsdarsteller aus. Von Ende 2018 bis Anfang 2020 leitete er im Schlosspark Theater die Abteilungen Marketing, Gastspielbuchung und das Vorderhaus. Zudem nahm er Gesangsunterricht und spielte in Musicals mit. Zuletzt in der Rolle des Onkel Fester in „The Addams Family“.

Die Vorstellung beginnt in einer Stunde. Auf dem Programm steht „Fröhliche Weihnachten“, ein Stück für Kinder mit Frau Puppendoktor Pille. „Die ersten Gäste kommen sicher gleich. Das sind meist Omis mit ihren Enkeln“, sagt Hallervorden. Der Schauspieler hat das Theater an der Karl-Marx-Allee 133 im Oktober vergangenen Jahres übernommen und kürzlich in Theater am Frankfurter Tor umbenannt. Das Haus hat 99 Plätze. Die sind seit Wochen ausverkauft. So auch an diesem Nachmittag.

Draußen hat es zu regnen aufgehört, kurz ist sogar die Sonne zu sehen. Wir sitzen auf dem kleinen Sofa im Foyer und schauen hinaus auf die Karl-Marx-Allee. Ich will wissen, ob er einen Lieblingsplatz hat in seinem Theater. Hallervorden lacht. Das sei ja nicht besonders weitläufig hier, da gebe es nicht allzu viele Möglichkeiten. Er stehe gern vor oder hinter dem Tresen. „Am liebsten aber auf der Bühne.“ Gerade hat er dazu jeden Tag Gelegenheit, oft sind es sogar zwei Vorstellungen täglich, in denen er mitwirkt. „Ich bin gerade ganz schön geschafft“, sagt er. Doch das gehöre dazu. „Im Januar wird es wieder etwas ruhiger werden.“

Nun soll es aber endlich los gehen. Hallervorden geht nach hinten ins Büro, um seine Hündin Kia zu holen, die uns begleiten darf. Kia ist vor Freude ganz aus dem Häuschen. Es dauert ein paar Minuten, bis sie sich wieder beruhigt hat und unser Fotograf draußen vor der Tür seine Fotos machen kann.

Johannes Hallervorden hat eine Runde um sein Theater vorgeschlagen. Die geht er oft mit dem Hund. Zuerst ein Stück die Karl-Marx-Allee entlang Richtung Strausberger Platz, vorbei am ehemaligen Kino Kosmos. Dann rechts in die Richard-Sorge-Straße. Ost-Berlin ist hier noch sehr präsent. Das liegt vor allem an den monumentalen Bauten, die in den 1950er-Jahren entlang der Karl-Marx-Allee entstanden sind. Wohnhäuser im stalinistisch-neoklassizistischem Stil – von der Staatsführung der ehemaligen DDR einst als erste sozialistische Straße auf deutschem Boden gefeiert.

Zum Viertel gehören aber auch die eher ruhigen Nebenstraßen der Karl-Marx-Allee. Schöne Wohnhäuser aus der Gründerzeit prägen diese Gegend. In den vergangenen Jahren sind viele Neubauten hinzu gekommen. Beides funktioniert gut nebeneinander. Hallervorden ist gern in diesem Viertel unterwegs. „Hier ist deutlich mehr los als in Schmargendorf, wo ich wohne“, sagt er. Es gebe auch viele Möglichkeiten, wenn mal Zeit sei, essen zu gehen oder einen Kaffee zu trinken. Den Japaner neben seinem Theater etwa kann er da nur empfehlen.

Waren gemeinsam auf der Karl-Marx-Allee unterwegs: Morgenpost-Reporterin Regina Köhler, Johannes Hallervorden und Hündin Kia. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Auch die Nachbarschaft gefällt ihm. Die Leute seien offen und neugierig. Nicht wenige würden inzwischen zu den Stammgästen seines Theaters gehören, die er mit Namen kennt. „Vor allem die Älteren können noch viel vom Osten erzählen. „Mir wird dann jedes Mal wieder bewußt wie wenig wir noch immer voneinander wissen.“ Das Zusammenwachsen von Ost und West sei noch längst nicht abgeschlossen. „Da muss noch viel passieren“, findet Hallervorden.

Sein Publikum kommt aber auch aus dem Westteil der Stadt. Aus Steglitz etwa, wo ihn viele vom Schlosspark Theater kennen. Dem Theater seines Vaters Dieter Hallervorden, in dem Johannes etliche Jahre häufig auf der Bühne stand aber auch das Management betreut hat. „Ich hab da viel gelernt“, sagt er. Ein eigenes Theater zu haben sei jedoch schon immer sein großer Traum gewesen. Den habe er sich nun erfüllt.

Johannes Hallervorden: „Ich werde jeden Tag auf meinen Vater angesprochen“

Dass dieser Traum auch damit zu tun hat, dass er irgendwann eigenen Wege gehen, sich vom Vater emanzipieren wollte, liegt auf der Hand. Darüber reden will Johannes Hallervorden aber nicht unbedingt. Schnell ist klar — das Vater-Thema, das ist dünnes Eis.. „Ich werde noch immer jeden Tag mehrfach auf meinen Vater angesprochen. Die Leute sagen dann, dass ich ihm ähnlich sehe, dass unsere Stimmen ähnlich sind.“ Hallervorden wirkt genervt. Derartige Bemerkungen seien unsensibel, sagt er. „Das ist privat.“ Später erzählt er dann aber doch noch, dass sie sich natürlich helfen würden in Sachen Theater, Vater und Sohn. „Auch wenn ich Rat brauche, gehört mein Vater zu denen, die ich fragen kann.“

Viel Hilfe scheint allerdings kaum nötig zu sein. Johannes Hallervorden hat seinen Weg gefunden. Es läuft gut für sein Theater. So gut, dass er selbst darüber erstaunt ist. „Ich kenne mich ja aus in der Szene und weiß, dass viele Häuser sehr zu kämpfen haben. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es mir nicht anders gehen wird“, sagt er. „Ich dachte, dass ich in den ersten fünf Jahren alle möglichen Jobs annehmen muss, nur um erst einmal finanziell über die Runden zu kommen.“ Doch es sei anders gekommen. Er könne bereits jetzt von seinem Traum leben und auch seine Mitarbeiter und die Schauspieler gut bezahlen. In diesen Zeiten ist das tatsächlich ein kleines Wunder. Zumal das Theater am Frankfurter Tor gänzlich ohne öffentliche Förderung auskommt.

Dieter und Johannes Hallervorden vor dem Schlosspark Theater, Sommer 2021. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Hallervorden macht diesen Erfolg vor allem an seinem Spielplan fest. Er habe da ein glückliches Händchen, würde sowohl ältere als auch jüngere Menschen für sein Theater begeistern können. Seinen Anspruch beschreibt er so: „Ich will großes Theater auf kleiner Bühne machen.“ Die Leute sollten zu sehen bekommen, was ihm selbst als Zuschauer Spaß macht und das in hoher Qualität. „Ich will mit den großen Häusern mithalten können“, fügt er selbstbewusst hinzu. Die Auslastungszahlen zeigen, dass ihm das gelingt.

Der Anfang war allerdings schwierig. Hallervorden hatte das Theater zusammen mit einer Geschäftspartnerin übernommen. Doch das lief schief. „ Während sie von einem kleinen Wohnzimmertheater träumte, stand für mich fest, dass ich großes Theater machen will“, sagt er. Wohnzimmertheater gebe es schließlich viele. Wozu also noch ein weiteres eröffnen. „Ich habe dann ziemlich schnell mit einem neuen Team weiter gemacht. Das war die richtige Entscheidung.“

Wir sind inzwischen in die Mühsamstraße eingebogen und kommen jetzt am Petersburger Platz vorbei. Im Sommer kann man hier Luft holen, auf der Wiese sitzen und in die Bäume gucken. Jetzt ist es zu kalt dafür, zumal die Sonne gerade wieder verschwunden ist. Kia will außerdem ganz woanders hin. Sie zieht dann auch ordentlich an der Leine, als der Hundespielplatz in Sichtweite ist. Doch dafür ist heute keine Zeit mehr. Johannes Hallervorden versucht, sie zu beruhigen und spricht leise auf sie ein: „Das geht jetzt nicht, meine Süße. Beim nächsten Mal wieder.“ Lautes Bellen ist die Antwort. Dann trabt Kia weiter.

Hallervorden ist mit Hunden aufgewachsen und froh darüber, nun einen eigenen zu haben. „Kia hat einen guten Charakter“, sagt er und erzählt, dass er die junge Mischlingshündin, die aussieht wie ein kleiner Schäferhund, über eine Tierschutzorganisation aus Kroatien adoptiert hat.„Sie hilft mir dabei, abzuschalten. Schließlich muss Ich jeden Tag mit ihr raus. Manchmal sind sogar lange Spaziergänge um den Wannsee drin. Das tut mir gut.“

„Für uns Schauspieler ist das Theaterspielen die Keimzelle des Berufs“

Wir kommen dann noch einmal auf das Theater zu sprechen. Hat diese Kunstform überhaupt noch eine Zukunft, will ich wissen. Hallervorden ist absolut überzeugt davon. „Für uns Schauspieler ist das Theaterspielen die Keimzelle des Berufs“, sagt er. Theater sei das einzige Medium, das immer live ist, immer echt.“ Das habe eine große Kraft. „Theater wird deshalb immer ein Publikum finden, vorausgesetzt die Stückauswahl stimmt.“

Ihm sei es wichtig, sowohl unterhaltende als auch politische Geschichten auf die Bühne zu bringen, sagt Hallervorden. „Die Leute sollen Spaß haben und gut unterhalten werden, aber auch nachdenklich aus dem Theater gehen, Dinge hinterfragen.“ Auf seinem Spielplan stehe zum Beispiel mit „Corinna und David“ ein Stück über die Corona-Pandemie, in dem sehr kontrovers diskutiert und gestritten wird. „Gut gegen Nordwind“ wiederum basiere auf einer Romanvorlage. Beide Stücke würden unheimlich gut ankommen beim Publikum. „Nur tragische Geschichten will gerade kaum jemand sehen. Die Menschen sind überfordert von den Problemen dieser Welt. Sie wollen nicht auch noch auf der Bühne damit konfrontiert werden“, sagt er.

Wir haben unsere Runde beendet und stehen nun wieder vor dem Theater. Es ist gleich 15 Uhr. Johannes Hallervorden muss später noch auf die Bühne. In den nächsten Tagen stehen mitunter vier Vorstellungen auf dem Programm. Nachmittags zweimal die Chansons von Jacques Brel und abends zweimal „Dinner for one – was wirklich geschah“. „Wenn ich das geschafft habe, gehe ich einfach ins Bett. Party muss ich nicht machen.“

Hat er einen Wunsch für 2024? Sein Publikum möge ihm weiter treu bleiben, sagt Hallervorden. Und ist diesbezüglich durchaus optimistisch. Und schon jetzt ganz aufgeregt, wenn er von seinen Plänen erzählt. Am 5. April wird Yasmina Rezas „Kunst“ Premiere haben, ein Stück, das bereits weltweit für Furore gesorgt hat. Regie wird Irene Christ führen. „Sie hat schon mehrere Stücke von Reza inszeniert und ist mit dieser Autorin sehr vertraut.“ Auch wunderbare Schauspieler hätten bereits zugesagt. „Das wird ein ganz großes Ding“, sagt Hallervorden. Namen will er aber noch nicht verraten. Wir dürfen also gespannt sein.

Johannes Hallervorden als David und Solveig Kolletzki bei Probeln für „Corinna und David“ in Dessau, Oktober 2023. © picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Anfang Januar wird und muss es aber zuerst nach Frankreich gehen. In die Bretagne. Dort haben seine Eltern ein Haus, dort ist Johannes Hallervorden zum Teil auch aufgewachsen. „Wir müssen da ganz viel aufräumen auf dem Grundstück“, sagt er. Im November habe ein schlimmer Sturm alles ziemlich verwüstet. „Da sind riesige Bäume umgefallen, die Hecken rund um das Haus gibt es nicht mehr.“ Klimawandel. Auch so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.

Wir verabschieden uns vor dem Theater. Hallervorden öffnet vorsichtig die Tür. Von drinnen dringt kurz Fröhlichkeit nach draußen. Ich kann mir gut vorstellen, was da jetzt abgeht im Foyer. Aufgeregte Kinder trinken bestimmt noch schnell einen Saft, bevor sie ihre Omis in den kleinen Zuschauerraum ziehen, um dort ihren Platz zu finden. Da klappt die Tür auch schon wieder zu. Johannes Hallervorden und seine Hündin Kia sind verschwunden.