Berlin. Unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko spielen die Philharmoniker im Silvesterprogramm Ausschnitte aus Wagner-Opern

Wie das pulst, bebt, einem in die Glieder fährt! Vom ersten Takt an ist man elektrisiert vom Sturm, den Richard Wagner an den Anfang der „Walküre“ gesetzt hat. Es klingt, als hätte Kirill Petrenko seine Philharmoniker an Starkstrom angeschlossen: Als Schockwellen jagt einem die Musik ins Blut. Für ihr Silvesterkonzert haben die Berliner Philharmoniker in diesem Jahr ganz auf Wagner gesetzt. Nun kann man sich fragen: Braucht man „Tannhäuser“-Ouvertüre und Bacchanal, braucht man den 1. Akt der „Walküre“ konzertant, also eine Drittel-Oper zum ganzen Preis, wenn man beides an den Opernhäusern der Stadt auch szenisch haben kann, und zwar in beachtlicher Qualität?