Berlin. Gesänge vom Krieg: Das Stück der israelischen Regisseurin Yael Ronen sollte ein Musical über letzte Fragen werden. Alles kam anders.

„You’re in the present, Baby“. Das macht die Chemikerin (Ruth Rosenfeld) Robert (Damian Rebgetz) mit dem Song „Where I stand“ klar. Triumphale Verführungsfreude lässt sie aufblitzen wie Riff Raff aus der Rocky Horror Picture Show mit dem „Time Warp“-Song. Es ist schon vor Beginn des Abends unmissverständlich: Wir sind in der Gegenwart.