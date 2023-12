Berlin. Am Mittwochabend fand Deutschlands erste TikTok Gala mit Preisverleihung in Berlin statt. Diese Stars waren dabei.

Die riesige dreidimensionale Musiknote am Eingang der Eventlocation Deep in Pankow lässt keine Zweifel offen: Das muss der Ort sein, an dem die erfolgreichsten TikTokerinnen und TikToker Deutschlands an diesem Abend zum TikTok End of Year Event zusammenfinden und gemeinsam feiern.

Denn wie Tobias Henning, General Manager von TikTok Deutschland, erklärt, eint sie alle eins: „Ihr repräsentiert TikTok wie niemand sonst in Deutschland. Ihr steht für Vielfältigkeit und Kreativität.“ Die Anwesenden seien, so Henning, die „Creme de la Creme“, des Kurzvideoportals, das seit 2018 die Nachfolger-App von musical.ly ist und zu den schnellsten sich verbreitenden mobilen Apps der Welt gehört.

Bevor fünf von ihnen an diesem Abend daher mit den ersten TikTok Awards in Deutschlands gewürdigt werden, stoßen die Creatorinnen und Creatoren schon mal auf ihr gemeinsames TikTok-Dasein an: Zu lauter typischen TikTok-Songs und Trends wie „Water“ werden bei Sekt und Häppchen Hände geschüttelt, Kontakte geknüpft und das Wichtigste von allem natürlich nicht vergessen: Fotos und Videos zu machen.

So post Millane Friesen, die unter anderem für Dior une Prada wirbt, in einem schwarzen Ballkleid vor einem riesigen TikTok-Schriftzug und Noel Robinson legt ein paar lässige Tanzmoves hin. Durch seine Tanzvideos ist der 22-Jährige zu einem Weltstar geworden, denn die werden inzwischen von 36 Millionen Menschen auf TikTok geschaut.

Kein Wunder also, dass er derjenige ist, der unter Trommelwirbel kurz darauf den ersten Award, den „FYFaves Award“ verliehen bekommt. Die FYFaves, also For You Favorites, sind ein Stream von Videos auf TikTok, der basierend auf den jeweiligen Interessen der Nutzer generiert wird. Und genau darüber hätten Robinsons Videos sich hunderte Millionen Menschen angeschaut, wie Henning erklärt. Sein Account wachse weltweit außerdem am sechstschnellsten. Dass Robinson diese Reichweite nutze, um möglichst viele Menschen weltweit zu ermutigen, zum Afrolook zu stehen – so wie er es in allen seinen Videos macht – wird deswegen mit dem FYFaves Award belohnt.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht nimmt der 22-Jährige den Preis in Form der TikTok typischen Musiknote entgegen. „Ich bin stolz, als Teil der Black Community so einen tollen Preis zu bekommen“, bedankt er sich überglücklich.

Nicht weniger überwältigt sind auch die vier anderen ersten TikTok Preisträgerinnen und Preisträger Deutschlands. So bekommt Ayliva den Music Award verliehen und legt sogleich eine musikalische Performance hin, zu der die Arme geschwungen und lautstark applaudiert wird.

Über den Breakthrough Award darf sich die 83-jährige Erika Rischko freuen, die mit ihren Sportvideos zum TikTok-Star wurde und sogar Deutschlands reichweitensträrksten TikToker, Younes Zarou, in einer Unteramstütz-Challenge besiegte. Zarou selbst bekommt für seine unglaubliche Follower-Zahl von über 53 Millionen den Iconic Award verliehen, denn er gehöre damit zu den Top-20 TikTok Kreatoren weltweit.

Der fünfte und letzte Award, der POV Award geht – wie soll es auch anders sein – an die Elevator Boys. Dafür hätte sich wohl niemand anderes besser geeignet als die fünf jungen Männer. Denn 2021 wurden sie mit ihrem POV-Video „You Enter the Elevator“ auf TikTok mit mehr als 50 Millionen Aufrufen bekannt. Dieses Video brachte der Gruppe auch ihren Namen Elevator Boys ein und der Award sei nun „eine große Ehre“ für sie, wie Tim Schäcker, einer der Elevator Boys, der Berliner Morgenpost am Rande der Gala sagt. „Unsere Reise hat mit TikTok begonnen und wir wurden dadurch total zusammengeschweißt. Deswegen bedeutet uns der Award mega viel“, so Schäcker.

Aber die Elevator Boys können nicht nur Videos drehen und singen, eineinhalb Jahre nach der eigenen Firmengründung „Kabu artist“ hat Schäcker nun noch ein zweites Start-up gegründet. „Ich bringe demnächst eine App raus, mit der ich Social Media wieder sozialer machen und Menschen zusammenbringen möchte“, sagt der TikTok-Star. Die App heiße Cndo und Fans können sich Anfang Januar darauf freuen, wie Schäcker verrät.