Der Mythos „Banksy“ festigt sich mit jedem neuen gesprühten Wandbild des britischen Künstlers und mit jeder neuen Ausstellung. Um diese Legendenbildung des großen, unbekannten Streetart-Stars weiter zu befeuern, fragt auch die neue Ausstellung im Kleisteck in Berlin-Schöneberg seine Besucher zuallererst: „Genius or Vandal?“ – Genie oder Vandale? Und beantwortet dies sogleich im Ausstellungstitel. Die Schau „Banksy – An Vandal turned Idol“ lockt alle Banksy-Anhänger mit insgesamt 19 Originalen und etlichen Prints in die Martin-Luther-Straße 1a. Am Freitag (1. Dezember) öffnet die Ausstellung erstmals für Besucher.

Das Kleisteck an der Ecke Martin-Luther-Straße und Kleiststraße ist zurzeit eingerüstet. Auf die Ausstellung weisen Plakate großflächig hin. © DPA Images | Fabian Sommer

Damit ist die Kollektion bereits einmal um die ganze Welt gereist. Madrid, Moskau, Hongkong sind nur einige Städte, in denen die Schablonen-Kunstwerke bereits Station gemacht haben. Und nun hat Berlin also mal wieder eine Banksy-Ausstellung. Mit dem Kleisteck hat sich Veranstalter Burghard Zahlmann einen Ort gewählt, der eine ganze Weile leerstand. Zuvor war dort der Elektromarkt „Conrad“ untergebracht. Das Haus ist derzeit in ein Gerüst gehüllt, die Schau wird mit großen Plakaten angekündigt.

Zu sehen sind bekannte Banksy-Werke

Zu sehen ist unter anderem ein Siebdruck eines von Banksys bekanntesten Werken, das „Mädchen mit Ballon“ („Girl with Balloon“). Das Original tauchte zuerst 2002 als Wandbild an der Waterloo-Brücke im Southbank-Viertel auf. In einer medienwirksamen Aktion ließ Banksy die Original-Papierkopie 2018 schreddern, als sie im Auktionshaus Sotheby‘s für 1,4 Millionen Euro unter den Hammer kam. Zerstört wird jedoch nicht alles, der abgebildete Ballon bleibt erhalten. Und weiter wuchs die Berühmtheit des Briten, um dessen Identität inzwischen einige Gerüchte existieren.

Die Räume, in denen früher ein Elektromarkt zu Hause war, wurden für die Banksy-Stücke atmosphärisch beleuchtet. © DPA Images | Fabian Sommer

Die Zweideutigkeit und Kontroversität, die Banksy seit seinen Anfängen in den 1990er-Jahren umgibt, fängt die Ausstellung auch in ihrer Raumgestaltung auf. Hell und dunkel, Licht und Schatten, haben hier klare Aufgaben. Banksys Werken gehört das Licht, jedes einzelne hat ein eigenes Spotlicht bekommen. Als Betrachter wandelt man dabei in atmosphärisch beleuchteten Räumen, im Schatten des großen Künstlers, könnte man sagen.

Ein ganzer Bereich widmet sich Banksys Ratten

Die verschiedenen Bereiche beschäftigen sich nicht nur mit dem Schaffen des Künstlers, seinen Werken, die häufig satirisch und manchmal schonungslos über Krieg und gesellschaftliche Abgründe nachdenken. Ein eigener Bereich ist außerdem den Ratten gewidmet, die häufig Motiv sind in Banksys Werken. Ergänzt wird der Besuch mit Audioguides zum kostenlosen Ausleihen und VR-Bereich.

Nicht zu ignorieren sind jedoch auch die Eintrittspreise für die Ausstellung. Ein Ticket für Besuchstage Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen kostet 24 Euro an der Tageskasse. Wer seinen Besuch von Montag bis Freitag plant, zahlt 22 Euro. Kinder und Studenten zahlen weniger. Im Online-Vorverkauf sind die Karten etwas günstiger.

„Banksy – A Vandal turned Idol“, Kleisteck, Martin-Luther-Straße 1a, 10777 Berlin-Schöneberg, Mo-Do/So 11 bis 19 Uhr, Fr-Sa/Feiertag 10 bis 20 Uhr, (zu sehen bis 29.2.2024)

