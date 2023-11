Berlin. Acht Jahre mussten die Berliner Fans warten – am Dienstagabend zeigt die Amerikanerin, warum sie noch immer die Queen of Pop ist

Dieser Moment werde in die Geschichtsbücher eingehen, schrieb kürzlich ein User auf dem Kurznachrichtendienst X. Er meinte einen Moment des Paris-Auftritts von Pop-Queen Madonna, acht Tage vor dem ersten Berliner Konzert. Am Dienstagabend hatten auch die Berliner Fans die Chance auf ihren historischen Moment.

Allerdings mussten sie zunächst lange darauf warten. Acht Jahre hatte die Queen of Pop kein Berlin-Konzert mehr gegeben. Als die zwölfte Tour „The Celebration“ schließlich Anfang des Jahres angekündigt wurde, waren die beiden Berliner Abende rasch so gut wie ausverkauft. Unsicherheit kam auf, als die Pop-Diva im Frühsommer an einer bakteriellen Infektion schwer erkrankte. Die Nordamerika-Auftritte ihrer Tournee mussten verschoben werden. Inzwischen genesen, konnten die Europa-Termine dann jedoch stattfinden.

Der Opener: Zu „Nothing really matters“ performt die „Queen of Pop“ in einem kimonaartigen Kleid. © WireImage for Live Nation | Kevin Mazur

Am Dienstag musste das Publikum dann viel Geduld haben. Mit satten 105 Minuten Verspätung begann die Show gegen 22.15 Uhr. Nicht zum ersten Mal auf dieser Tour. Kaum zu glauben, dass es zufällig zu der Verzögerung kommt. Alles an dieser Show ist mit äußerster Perfektion geplant. Das Promo-Video im Januar kündigte starbesetzt und aufsehenerregend-schlüpfrig die Tour an; die Setlist mit Hits aus vier Jahrzehnten wurde nach eine Fan-Befragung auf Youtube und Spotify veröffentlicht; die Fakten zur Show minutiös auf Wikipedia und anderen Portalen verteilt.

Lesen Sie auch: So wurde Madonna zum Mega-Star

Jeder Moment ist durchchoreografiert, offizielle Fotos gibt es nur vom Tour-Auftakt in London. Und natürlich in den sozialen Medien. Die berührendsten Szenen sind etliche Male fotografiert und gefilmt. Madonna will die Geschichte ihres Lebens erzählen. Manches werde traurig sein, sagt sie, manches häßlich, aber immer werde es wahrhaftig sein, sagt sie. Als die Zuschauer zustimmend jubeln, weist sie sie zurück: „You Sucker!“

In die Klänge von „Holiday“ mischen sich immer stärker düsterere Töne. Um Madonna herum wird es einsam - ein Bild für die grassierende Aids-Epidemie. © WireImage for Live Nation | Kevin Mazur

Der Abend pendelt irgendwo zwischen Musical, Varieté, Zirkus und Tanztheater. Kaum ein Song wird ganz ausgespielt. Hier und da klingen Prince, Michael Jackson und auch der preisgekrönte Song „Unholy“ der deutschen Sängerin Kim Petras an. Eine Band gibt es nicht, dafür zahlreiche Tänzer und Tänzerinnen. Für die Stationen ihres Lebens findet sie starke, poetische Bilder.

Berührende Momente im Gedenken an die Opfer von Aids

Einer der berührendsten Momente: als das unbeschwerte „Holiday“ erstirbt und die Musik schließlich zum Erliegen kommt: der Ausbruch der Aids-Epidemie, in deren Folge Madonna wie viele andere viele Freunde verlor. Im folgenden Song „Live to tell“ werden ihre Gesichte auf die Videoflächen projiziert. Immer wieder tritt ihr jüngeres Ich, dargestellt von einer der Tänzerinnen, an die ältere Madonna heran und befreit sie von Zwängen.

Die Toten der Epidemie: Auf den Videowänden erscheinen die Bilder von Menschen, die an Aids gestorben sind. © WireImage for Live Nation | Kevin Mazur

Ausgedacht haben sich die ausgeklügelte Choreografie Jamie King als Regisseur, Stuart Price als musikalischer Leiter und Guram Gvasalia als costume director. Madonnas ständig wechselnde Kostüme spielen eine eigene Rolle an diesem Abend. Zu den vielen, vielen verschiedenen Outfits gehört ein futuristischer Catsuit von Versace (Donatella Versace stand am Wochenende in Mailand selbst mit auf der Bühne) und ein schwarzes Mini-Kleid von Jean-Paul Gaultier. Doch in allen Fragen soll Madonna mitentschieden haben. So berichten beteiligte Designer in einem Interview in der „Vogue“, dass Madonna selbst jeden einzelnen Stoff, jede Zeichnung, jeden Knopf angesehen habe. Eine Besessene.

Alles bewegt sich, überall passiert etwas. Es ist ein wahres Fest. Und Madonna steht räumlich zwar immer im Mittelpunkt. Es geschieht jedoch so viel gleichzeitig auf der Bühne, dass sie mitunter minutenlang untertauchen kann oder sitzend, stehend oder bloß blickend zu posieren. Und einfach ein Symbol zu sein für alles, das ihr zugeschrieben wird: sexuelle Befreiung, Rebellion, Wahrhaftigkeit, female Empowerment.

Die offizielle Playlist der Celebration-Tour auf Youtube finden Sie hier

Kostüme wechseln zwischen Sexiness und Religion, wie die „Vogue“ schrieb © WireImage for Live Nation | Kevin Mazur

Doch es lässt sich nicht verleugnen: Das Alter und der Umgang damit spielen eine Rolle in dieser Show. Madonna selbst sieht sich immer wieder als Opfer von Altersdiskriminierung. Erst Anfang des Jahres hatte Madonnas Auftritt bei den Grammy Awards den Blick auf ihr alterslosen Aussehens gelenkt. Die 65-Jährige Performerin hatte dort Kim Petras präsentiert, die als erste Transfrau gemeinsam mit Sam Smith den Preis als bestes Pop-Duo erhielt. Petras bedankte sich danach überschwänglich für alles, was Madonna für die LGBTQ+-Gemeinschaft getan habe.

Die Celebration-Show ähnelt oft eher Tanztheater als einem Konzert. © WireImage for Live Nation | Kevin Mazur

Eine teils hämische Debatte über Madonnas Äußeres entzündete sich. Die Künstlerin zeigte sich verwundbar: Sie sei einmal mehr ins Visier von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit geraten, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Und so gipfelt auch der Abend in Berlin in einem deprimierenden Statement: „Age is a sin – Alter ist eine Sünde“. Und Madonnas Stimme sagt zum Publikum: Das Schlimmste was sie getan habe, sei, zu bleiben.

Perfektionismus und Detailverliebtheit können auch schützen – gegen gierige Blicke, die nicht verstehen wollen, dass sie, Madonna, nach anderen Maßstäben zu bewerten ist. Schade, dass darunter die authentischen Momente leiden. Wer seinen ganz eigenen Moment für die Geschichtsbücher haben will, der muss schon sehr genau hinsehen oder hinhören. Was zum Beispiel ist der Grund die Kniebandage am linken Beim, die sich bei fast jedem Auftritt zu tragen scheint? Viele Jahrzehnte harte Arbeit?

Gegen Mitternacht kommt ein solcher Moment. Als sie „Don‘t cry for me Argentina“ anstimmt, verheddern sich ihre Schuhe in einer Regenbogenfahne, die sie sich um die Schultern gelegt hatte. Die Queen of Pop droht zu stolpern. Doch dann fängt sie sich wieder. So leicht fällt eine Königin nicht.