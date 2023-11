Berlin. Experimente mit Exkrementen: Rubén Abruña erklärt, wie man mit Menschenkot die Ernährung sichern kann - mit einem prominenten Erzähler.

Er fährt fröhlich mit künstlichem Scheißhaufen auf dem Autodach durch die Welt. Rubén Abruña ist ein Dokumentarfilmregisseur, der aktiv ins Geschehen eingreift, aber nicht wie Michael Moore auf Provokation setzt, sondern auf Aufklärung. Zum Beispiel auf die einfache Frage, wieso menschliche Scheiße nicht einfach als Kompost verwendet wird.

„Holy Shit“: Von Chicago bis Paris

Und dieser Frage geht der puerto-ricanische Filmemacher in „Holy Shit“ auf seiner Reise durch 16 Städte auf vier Kontinenten – von der Pariser Kanalisation bis zu den Kläranlagen von Chicago, von den intelligenten Toiletten Südkoreas bis zu den stark frequentierten Trockenhäuschen auf einem englischen Musikfestival – so informativ wie humorvoll nach. Für Letzteren sorgt allein Christoph Maria Herbst als Erzähler, der mit ironischen Betonungen und wahrlich kindlicher Freude am Wort „Scheiße“ durch ein Thema führt, das, ja, zum Himmel stinkt.

Zumindest in Maine, wo die Bauern gratis den Klärschlamm auf die Felder bringen durften – mit fatalen Folgen, weil die in der menschlichen Ausscheidung enthaltenen Schwermetalle und Chemikalien die Milch vergiftete. 90 Kühe musste der verzweifelte Bauer Fred Stone töten.

„Holy Shit“: Rap der Kompost-Helden von Kampala

Dabei lassen sich die humanen Hinterlassenschaften besser verwerten. Ein schwedischer In­genieur präsentiert eine Trockentoilette, die aus Urin Dünger herstellt. In Kooperativen in Genf und Hamburg wird aus Scheiße Strom und Dünger erzeugt, das brandenburgische Startup Finizio macht Dünger-Pellets aus Exkrementen, und im ugandischen Slum von Kampala rappen die „Poop Pirates“ gar ihre Erfolge mit Kompostanlagen aus Kot, die für sie wie ein wahrer Goldschatz sind.

Abruña stellt viele unbefangene Fragen und erhält viele überraschende Antworten. Er vermittelt somit ein eigentlich unappetitliches Thema so locker wie interessant und zeigt so ganz individuelle Wege aus der weltweiten Ernährungs- und Klimakrise.

Dokumentarfilm D/Ch 2023, 85 min., von Rubén Abruña