Margot Friedländer: „Versuche, dein Leben zu machen“

Berlin. „Ich hatte doch noch nicht gelebt! Ich wollte leben!“ Das sagt Margot Friedländer heute noch, mit einer Mischung aus Trotz, Verzweiflung – und Zuversicht. Die Frau, die den Holocaust überlebt hat und ihr Leben der Versöhnung, aber auch der Warnung vor Antisemitismus gewidmet hat. Die Frau, die für ihre unermüdlichen Verdienste zur Berliner Ehrenbügerin ernannt wurde und erst im Januar mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Und erst kürzlich eine eigene Stiftung gegründet hat, um das Vermächtnis vieler Zeitzeugen zu sichern. Am 4. November feiert Margot Friedländer ihren 102. Geburtstag.

Zu diesem Anlass hat das ZDF nun ein Dokudrama produziert, das zum Gedenken an die Novemberpogrome vor 85 Jahren am 7. November ausgestrahlt wird und schon jetzt in der Mediathek abrufbar ist. Ein Film über die Zeit, in der sich die junge Frau mitten in Berlin vor ihren Verfolgern verstecken musste. Und den Margot Friedländer immer wieder selbst kommentiert: „Ich bin! Margot Friedländer“.

Margot Friedländer: Als junge Jüdin auf der Flucht vor den Nazi-Schergen

Es ist ein Film mit gleich drei Ebenen. Hauptsächlich werden jene erschütternden 15 Monate erzählt, in denen die junge Margot Bendheim 1942, nachdem ihr kleiner Bruder von der Gestapo verhaftet wurde und ihre Mutter sich entschloss, ihm beizustehen, von heute auf morgen auf sich allein gestellt ist und sich bei Fremden verstecken muss, von deren Wohl sie abhängig ist. Dann aber wird auch eine ältere Margot Friedländer gezeigt, nun verkörpert von Ilona Schulz, die 2002 in den USA beginnt, ihre Geschichte aufzuschreiben – und erstmals mit dem Gedanken spielt, nach Deutschland, in das Land der Täter, zurückzukehren.

Und dann ist da auch die echte Margot Friedländer von heute. Die noch einmal die letzte Nachricht ausspricht, die ihre Mutter ihr hinterließ: „Versuche, dein Leben zu machen.“ Und die sich dem Regisseur doch teils verweigert und einige letzte intime Details nicht offenbaren mag. Dazwischen werden immer wieder Archivaufnahmen eingeblendet, aber nicht nur als Scharnier. Sie werden teils auf die junge Margot projiziert, oder man sieht die echte Friedländer vor diesen Bildern. Was nicht nur die Dramaturgie erhöht, sondern auch emotionale Verbindung schafft.

Im Salon von René (Iris Berben) findet die junge Margot Unterschlupf. Der Arzt Walter Velbert (Herbert Knaup, l.) bietet ihr seine Hilfe an.

Foto: Hardy Brackmann / ZDF

Eine unglaubliche Geschichte ist das. Eine Odyssee von einem Fluchtort zum nächsten, zu Menschen, die selbst ihr Leben riskieren, um das ihre zu retten, auch wenn das, das verschweigt der Film nicht, nicht immer aus reiner Nächstenliebe geschieht. Auch Stella Goldschlag spielt dabei eine Rolle, jene Jüdin, die als Denunziantin für die Gestapo arbeitete und viele untergetauchte Juden verriet. Über dies Stella wurde gerade auch ein Kinofilm gedreht, „Stella. Ein Leben“ mit Paula Beer, der am 18. Januar startet. Im TV-Film wird sie von Luise von Finckh gespielt, die schließlich auch Margot verrät.

Als sie im Frühjahr 1944 von „Greifern“ gestellt wird, scheint die Verhaftete fast froh, dass die ewige Hetzjagd zu Ende ist. Ihre Zeit im KZ Theresienstadt wird dagegen nur angerissen, das wollten die Filmmacher dem Publikum wohl nicht zumuten. Obwohl die junge Margot hier den Mann wiedertraf, den sie vom Jüdischen Kulturbund kannte und mit dem sie später in den USA ein neues Leben beginnen sollte: Adolf Friedländer.

Ein Ringen um Erinnerungen, um Auslassungen und Verschweigen

Von Regisseur Raymond Ley stammen schon so vielbeachteten Filme wie „Lehmann. Gier frisst Herz“, „Schuss in der Nacht. Die Ermordung Werner Lübckes“ oder „Der große Fake – Die Wirecard-Story“. Allesamt Dokudramen, die brisante Gegenwartsstoffe verarbeiten. Immer wieder setzt Ley sich aber auch mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust auseinander, wie in „Eichmanns Ende“ (2010), „Meine Tochter Anne Frank“ (2015) oder zuletzt der Serie „Die Nazijäger“ (2022).

Die Grundlage für „Ich bin!“ bildeten Interviews, die Ley mit Margot Friedländer führte, Gespräche, die auch „ein Ringen um Erinnerungen“ waren, wie Ley bekennt, „um Auslassungen, um Verschweigen und um die Darlegung einer großen Verletzung“. Der Regisseur vergisst dabei nicht, darauf hinzuweisen, dass es bereits einen Dokumentarfilm über Margot Friedländer gibt, „Don’t Call it Heimweh“ von Thomas Halaczinsky, der der Überlebenden vor 20 Jahren ihre Geschichte entlockte. Ohne ihn hätte Margot Friedländer wohl nie ihr Buch geschrieben, wäre sie auch nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Halaczinsky gilt Leys besonderer Dank.

Ilona Schulz spielt die ältere Margot Friedländer, die in den USA beginnt, ihre Geschichte aufzuschreiben.

Foto: Hardy Brackmann / ZDF

Für seinen Film konnte er viele namhafte Stars auch für kleine Rollen gewinnen. Wie Iris Berben, die Margot Friedländer kennt, seit sie mit ihr zusammen 2005 zur Eröffnung des Jüdischen Filmfestes die „Heimweh“-Doku im Roten Rathaus vorstellte „Ich bin Team Margot Friedländer“, ist Berbens klares Bekenntnis.

Auch Axel Prahl spielte, wie schon im Film „Nicht alle waren Mörder“ über die NS-Zeit von Michael Degen, mit. In Zeiten, in denen es zunehmen toleriert werde, den Holocaust zu leugnen oder klein zu reden, empfindet er es „geradezu als meine Pflicht, den letzten Augenzeugen dieses Grauens Gehör zu verschaffen, wider das Vergessen und gegen Antisemitismus.“

Ein Film der Mahnung, der in diesen Tagen wieder erschreckend aktuell ist

Die rührendste Szene ist die, wenn am Ende die echte Margot Friedländer mit der Darstellerin ihres jüngeren Ichs durch das heutige Berlin fährt. Die letzten Worte des Films gehören der Zeitzeugin: „Ich bin dankbar, dass ich jetzt etwas tun kann für die, die es nicht mehr machen können. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich für sie sprechen kann. Nicht nur für die sechs Millionen Juden, sondern für alle Menschen, die man unschuldig umgebracht hat.“

Eine Mahnung, die nach dem Überfall der Hamas auf Israel und jüngsten antisemitischen Protesten auch in Deutschland wieder erschreckend aktuell und dringender denn je ist. Von den Auswirkungen des Gaza-Konflikts auch auf Deutschland zeigte sie sich jüngst erschüttert und enttäuscht: „Man versucht das, was gewesen ist, auszulöschen. Das ist für uns wahnsinnig enttäuschend.“

„Ich bin! Margot Friedländer“: ZDF, 7. November, 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ab 2. November, 15 Uhr.