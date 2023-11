Lockvogel des Kinos: Filmplakate als eigenständige Kunst

300 Plakate in beiden Ausstellungsräumen des Kulturforums: Darunter sind auch so überdimensionale wie für „Die sieben Samurai“:

Marlene Dietrich auf dem Fass. King Kong mit der weißen Frau in der Pranke. Ein riesenhafter Hai, der aus der Tiefe auf eine badende Frau zuschießt. James Bond in Schussstellung zwischen gespreizten Damenbeinen. Tom Hanks allein auf einer Parkbank. Jodie Foster, deren Mund von einem Nachtfalter versiegelt ist. Ein einziges Bild, und schon rollt vor unserem geistigen Auge ein ganzer Film ab.

Berlin. Filmplakate springen uns an. Sie wollen in unseren reizüberfluteten Zeiten Aufmerksamkeit schüren. Wollen in ihre Bilderwelten hineinziehen. Sie sind Ausrufezeichen, Marktschreier, Lockvogel des Kinos. Werbung und Retro-Nostalgie in einem. Denn nicht wenige von uns hängten sie in Jugendzeiten ins Zimmer. Und tun das vielleicht auch heute noch. Filmplakate sind eine fest verankerte, liebgewordene Tradition. Sind oft Ikonen, die sich ins kollektive Bewusstsein eingebrannt haben.

„Großes Kino“: Keine filmhistorische Schau, sondern eine über den graphischen Blick

Und doch ist das Medium eigentlich anachronistisch, weil analog und in digitalen Zeiten hoffnungslos veraltet. Ist die Filmplakatkunst nur noch fürs Museum? Oder wird sie sich erhalten? All das verhandelt eine sehr sehenswerte Ausstellung, die am 2. November eröffnet wird und ab 3. November für ein halbes Jahr in den Ausstellungshallen des Kulturforums zu sehen ist: „Großes Kino. Filmplakate aller Zeiten“.

Eine solche Schau hätte man wohl eher ein paar hundert Meter weiter, in der Deutschen Kinemathek erwartet. Aber die muss ja aus ihrem Stammhaus im Sony-Center ausziehen, hat auf Jahre erst mal keine Räumlichkeiten. Und hat deshalb vor kurzem eine Schau ganz woanders kuratiert: im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. An der Ausstellung im Kulturforum ist sie nun auch beteiligt, ebenso wie die Berlinale. Aber organisiert und kuratiert wurde sie von der Kunstbibliothek am Kulturforum. Die dabei auch zu 90 Prozent auf eigene Bestände zurückgreift, die eben nicht nur Bilder, Drucke und Bücher umfasst, sondern auch Filmplakate.

Ein absoluter Hingucker: Die Vision zukünftiger Großstädte in Fritz Langs „Metropolis“.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Und das erklärt auch die faszinierend andere Herangehensweise. „Großes Kino“ ist keine filmgeschichtliche Ausstellung. Sie will nicht die Geschichte des Kinos erzählen, sondern wirklich die Welt der Kinoplakate. Als eigenes Kunstprodukt. Deshalb wurde auch nicht nach den wichtigsten Meilensteinen des Films ausgewählt, wiewohl sehr viele von ihnen vertreten sind – sondern nach exemplarischen Beispielen, wie Plakatgestalter Filme in ein möglichst einprägendes Bild kondensieren. Ein hochspannender, anderer Blickwinkel.

Natürlich ist das Filmplakat erst mal vor allem eins: ein Werbemittel, das dem Kommerz untergeordnet ist. Weshalb mancher Gestalter sich dem Medium erst mal verweigerte. Aber dann ist das Filmplakat eben auch ein großer Verführer, der Sehnsüchte in uns wecken soll: nach nie gesehenen Bildern, fremden Welten, entrückten Stars, die nicht von dieser Welt sind. Die Plakate sollen auf der Höhe der Zeit, aber zugleich zeitlos sein. Und damit den Lifestyle kondensieren. Das macht sie wirklich auch museums-reif: als Zeit-Bilder. Das machte sie dann aber auch für Gestalter, Grafiker und Künstler interessant. Weshalb das Filmplakat zu einem eigenständigen und doch vielfältigen Genre wurde.

Das erste Plakat ist von 1905, das letzte ganz aktuell von „Barbie - Der Film“

Die Kunstbibliothek verfügt über eine Sammlung von rund 5000 Filmplakaten. Eine Auswahl von 300 sind nun zu sehen, wofür gleich, selten genug, beide Ausstellungshallen im Kulturforum bespielt werden. Zu sehen sind immer Originale, keine Nachdrucke. Das hat nicht selten Raritätenwert. Und dabei muss man sich von manchem Klischee verabschieden. Etwa dass die Filmplakatkunst erst mit dem Aufkommen der Langfilme begann.

Das älteste Plakat, gleich zu Beginn der Ausstellung, ist von 1905. Und zeigt einen Kurzfilm über den Russisch-Japanischen Krieg, wie er damals noch auf Jahrmärkten und in kleinen Schaubuden gezeigt wurde. Ein Sensationsfund: Ist es doch vermutlich der erste Film, der sich einem brandaktuellen Thema widmet. Und mitten im Gefecht gedreht wurde. Quasi die Wurzel der Kriegsdokumentation. Das aktuellste Plakat ist aus diesem Jahr: „Barbie – der Film“. Damit umfasst die Ausstellung zwar nicht alle 128 Jahre der Filmgeschichte seit Erfindung des Kinematographen 1895, aber doch 92 Prozent davon.

Die Ausstellung zeigt nicht nur Filmlplakate, sondern auch Beispiele der Wandmalerei.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Wir lernen ferner: Filme, die international starten, erfahren oft in jedem Land eine andere Gestaltung. Das wird an einem besonders illustren Beispiel vorgeführt: der erste „Planet der Affen“-Film von 1968 wird in über 40 verschiedenen Plakatversionen gezeigt. Wurden alte Filme später noch wiederaufgeführt, wie es der deutsche Verleih Atlas Film in den 60er-Jahren mit alten, internationalen Klassikern tat, wurden oft neue Plakate entworfen, mit einem neuen Blick.

Es gibt aber auch den gegenläufigen Trend, gerade im Hollywoodkino, wenn man eine Marke „branden“ will. Wie bei „Der weiße Hai“, der erste Blockbuster der Geschichte, bei dem auf der ganzen Welt dasselbe Motiv verwendet wurde. Das Mainstreamkino arbeitet oft traditionell mit Fotorealismus und Stars auf den Plakaten, um größtmögliche Wiedererkennung zu schaffen. Bei Filmen, mit denen man ein ganzes Merchandising-Imperium aufbauen will, arbeitet man oft mit einem einzigen Logo als Motiv: etwa bei „Ghostbusters“, „Batman“ oder „Jurassic Park“. Visuelle Codes, die überall verstanden werden.

Paten wählen ihre Lieblingsposter aus - und erklären, warum

Am spannendsten und für diese Ausstellung ertragreichsten ist aber das Kunst- und Independent-Kino, das bewusst eigene Akzente setzen will und dies auch schon im Plakat andeutet. Da kommen Plakatmaler zum Zuge oder Grafiker, die die Filme in graphische Momente kondensieren: Graphische Hochhäuser als Vision künftiger Großstädte: Fritz Langs „Metropolis.. Oder Schwarze Stiefel, die eine rote Rose zertreten: Kubricks „Barry Lyndon“.

Wer heute ein Filmplakat entwirft, muss sich entscheiden, ob Foto, Grafik oder Logo. Inzwischen werden Plakate auch schon zitiert: der Science-Fiction-Film „Moon“ weckt bewusst Anklänge an Tarkowskis Genre-Klassiker „Solaris“, und die Coen-Brüder griffen bei „Burn after Reading“ auf Hitchcocks „Vertigo“ zurück. Mit einem einmal erfolgreichen Marketing werden spielerisch Erwartungen erzeugt. Auch das zeugt von der starken Wirkmacht der Plakate.

Ikonographisches Plakat: Das rotierende Raumschiff aus Stanley Kubricks „2001 - Odyssee im Weltraum“ (1969).

Foto: © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / / Dietmar Katz

Die Ausstellung bietet noch viele Aspekte. Kinoplakate im Großformat, wie sie Götz Valien seit 30 Jahren vor allem für die Eingangsportale der Yorck-Kinos zaubert. Oder Anreize, mit denen auch kommende Kinobesucher, nämlich die ganz Kleinen, mit dem Medium vertraut gemacht werden sollen. Dann ist auch der eben verstorbene Elmar Wepper hier zu entdecken: im Plakat zu seinem künstlerisch größten Erfolg, Doris Dörries „Hanami – Kirschblüten“.

Liebeserklärungen - nicht nur ans Kino, sondern auch ans Filmplakat

Die Ausstellungsmacher haben aber nicht nur eigene Akzente gesetzt bei der Auswahl ihrer Funde. Sie haben auch, eine charmante Idee, 26 Schauspieler, Regisseure und Filmexperten als Paten gewinnen können, die ihre Lieblingsplakate auswählen und auf Audioguide kommentieren. Kida Khodr Ramadan schwärmt bei „Gegen die Wand“: „Wenn ich an so einem Plakat vorbeigehe, muss ich doch stehen bleiben! Und wer den Film dann gesehen hat, denkt: ,Danke, liebe Litfaßsäule!‘“ Für Jasmin Tabatabai sind Tim Currys knallrot bemalte Lippen bei „The Rocky Horror Picture Show“ „das perfekte Filmplakat – einmal gesehen, vergisst du es nie!“

Und Berlinale-Chef Carlo Chatrian wird bei Wenders‘ „Pina“ ganz allgemein: „Anhand der Plakate begann ich, mir Geschichten auszudenken. Ich kann also sagen, dass meine Liebe zu Kino vielleicht eher damit als mit bewegten Bildern angefangen hat.“ Die Erfahrung haben vielleicht auch andere gemacht. Das zeigt: Die Wirkmacht von Plakaten wirkt auch über den Film hinaus. Und wird wohl auch deshalb eine Zukunft haben.

Kulturforum, Ausstellungshalle, Matthäikirchplatz, Tiergarten. Tel.266424242. Di-So 10-18 Uhr, Sa 10-20 Uhr. 3. November bis 3. März.