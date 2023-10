Herbert Blomstedt: Das Gute braucht Zeit zu wachsen

Berlin. „Es geht mir unverschämt gut“, sagt Herbert Blomstedt. Der 96-Jährige ist der dienstälteste Stardirigent, der unbeirrt in der Musikwelt unterwegs ist. Für sein Lebenswerk wird er am Sonntag im Konzerthaus am Gendarmenmarkt mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. „Ich werde da sein, natürlich“, sagt er. „Es ist eine Voraussetzung, dass man den Preis bekommt. Man muss den Preis persönlich entgegennehmen. Wahrscheinlich gibt es auch ein großes Medienaufgebot.“

Der Dirigent weiß, dass er in der großen Gala etwas sagen muss. Aber er werde das improvisieren. „Ich habe so viele Dinge in meinem Leben, wofür ich dankbar bin. Es wird kein Problem sein, darüber etwas zu sagen.“ Blomstedt gehört zu den vielgeehrten Künstlern. Die Liste der Preise ist lang, er ist Ehrendirigent großer Orchester und trägt mehrere Ehrendoktorhüte. „Die Ehrungen sind immer gut gemeint, deswegen bin ich sehr dankbar. Es ist doch schön, wenn Jurys an mich denken“, sagt er. „Aber man muss Preise nach der Verleihung auch schnell wieder vergessen können.“ Künstler haben andere Aufgaben, und Blomstedt wollte – zumal als zutiefst religiöser Mensch – nie eitel sein.

Im Gegenteil. In den vielen Orchestern, die er bisher dirigiert hat, schlägt ihm viel Wohlwollen entgegen. Blomstedt war nie ein Pultherrscher. Er gehörte schon immer zu den empathischen Dirigenten, die auf die Musiker zugehen und sogar versuchen, sich ihre Namen zu merken. Was für reisende Dirigenten eine Herausforderung ist. Beiläufig verfügt Blomstedt über ein unglaubliches Gedächtnis, was den Musikbetrieb betrifft, in dem er seit mehr als 70 Jahren unterwegs ist.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Opus Klassik erhält er für „seine Förderung von Künstler/innen, das Bauen kultureller Brücken und seine Fähigkeit, weltweit ganze Konzertsäle in Faszination“ zu bringen. Die Gala wird von Désirée Nosbusch moderiert, es spielt das Konzerthausorchester unter Leitung von Joana Mallwitz. Crossover-Geiger David Garrett, Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter, „Sänger des Jahres“ Jakub Józef Orliński oder Opernstar Asmik Grigorian sind dabei.

Dem Dirigenten haftet künstlerisch immer auch etwas Missionarisches an

In den USA wurde Herbert Blomstedt 1927 als Sohn schwedischer Eltern geboren. Sein Vater war Prediger der Siebenten-Tags-Adventisten. Zweifellos haftet dem hohen Arbeitsethos des Dirigenten auch etwas Missionarisches an. Und bei den Orchestern hat er sich zeitlebens ausbedungen, am Sabbat nicht arbeiten zu müssen. Das hat ihn am Beginn seiner Karriere auch ein Gast­engagement bei den Berliner Philharmonikern gekostet, die dafür kein Verständnis hatten. Der damalige Intendant Wolfgang Stresemann schrieb ihm einen netten, aber klaren Brief. „Wenn ich glaube, die Philharmoniker könnten ihre Zeit nach meinen Wünschen arrangieren“, erinnert sich Blomstedt an den Inhalt, „haben wir leider nicht viel gemeinsam.“ Danach gab es eine lange Pause.

Mit stehenden Ovationen war Blomstedt kürzlich wieder bei den Philharmonikern gefeiert worden. Auf dem Programm, das er sitzend dirigierte, standen Werke von Strauss und Beethoven. Seit 1976 ist er regelmäßig am Pult des Spitzenorchesters anzutreffen. „Für die nächsten Konzerte mit den Berliner Philharmonikern ist eine Bruckner-Sinfonie im Gespräch. Das Orchester macht im Bruckner-Jahr 2024 alle Sinfonien mit verschiedenen Dirigenten.“

Herbert Blomstedt war noch klein, als sein Vater als Pastor über Finnland nach Schweden zurückkehrte. Das Künstlerische hat Blomstedt aber von seiner Mutter, einer Pianistin. Bei ihr erhielt er seinen ersten Musikunterricht. Später studierte er in Stockholm Geige, dann auch Dirigieren unter anderem bei Leonard Bernstein. 1954 gab Blomstedt sein Dirigentendebüt mit den Stockholmer Philharmonikern

1969 debütierte er bei der Staatskapelle Dresden, die er sechs Jahre später als Chefdirigent übernahm. Als die DDR Druck auf ihn auszuüben begann, wechselte er zur San Francisco Symphony. 1996 kehrte er nach Deutschland zurück, leitete zunächst das NDR-Sinfonieorchester. 1998 folgte die Stelle als Leipziger Gewandhauskapellmeister. Als Chef- und Gastdirigent war er in seiner langen Laufbahn in den USA, Skandinavien, Japan und vor allem auch Deutschland anzutreffen.

Die Dirigent raucht und trinkt nicht und ernährt sich vegetarisch

Und der Dirigent, der sich vegetarisch ernährt, nicht raucht und keinen Alkohol trinkt, ist nach wie vor unterwegs. „Im Jahr rechne ich mit 80 Konzerten. Das ist viel. In meiner Zeit als Chef von verschiedenen Orchestern waren es noch mehr Konzerte. Das hängt mit den vielen Tourneen zusammen.“ Seine Neugierde hat er sich bewahrt. „In meinem Fall finden die Entdeckungen vor allem in alten Stücken statt. Keines der großen Meisterwerke, die ich spiele, kommt ohne Neubetrachtung aus“, sagt er. „Wenn man sich intensiv mit den Werken beschäftigt, stößt man immer auf etwas Neues, das einem früher unbemerkt blieb. Bei einem Stück von Bach kann man nie behaupten, dass man es schon kenne.“

In einer adventistischen Zeitung wurde nach einem Konzert in Chicago hervorgehoben, dass Blomstedt auf einen adventistischen Musiker getroffen ist. „Andrei Ionita ist ein grandioser Berliner Cellist, der aus Rumänien stammt. Er ist auch Adventist“, erzählt Blomstedt. „Ich kenne sehr viele Musiker, die Adventisten sind. Freikirchen sind gute Milieus für die Entwicklung musikalischer Talente. Bei den Versammlungen gibt es immer auch musikalische Darbietungen. Dabei sind viele talentierte junge Musiker anzutreffen.“

Was möchte er Künstlern am Beginn ihrer Karriere mit auf den Weg geben? „Mein Rat ist es, keine Eile zu haben. Das Gute muss Zeit haben zu wachsen“, sagt der Altmeister. „Ich habe in meiner Karriere nie etwas gemacht, damit es schneller voran geht, ich berühmter werde und mehr Geld verdiene. Das ist eine Dummheit. Wir sind auf der Welt, um gute Musik zu machen. Das ist die Herausforderung. Man muss sich immer wie ein Anfänger fühlen und nach dem Vollkommenen suchen.“ Dann sei der Beruf auch spannend.

Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Mitte. Tel. 203092102 Am 8.10. um 15,45 Uhr. ZDF überträgt zeitversetzt ab 22,15 Uhr