Dirigent Fabio Luisi lässt Strenge und Kompaktheit walten

Berlin. Nervöses Augenzucken, mechanisches Kopfnicken, malmender Unterkiefer: Das sind die Begleiterscheinungen von Evgeny Kissins Klavierkunst. Auch an diesem Freitagabend wieder, bei Mozarts A-Dur-Klavierkonzert KV 488 in der Philharmonie. Doch das Erstaunliche ist: Bereits nach wenigen Takten hat man sich daran gewöhnt. Und Kissin selbst beeinträchtigen seine Ticks nicht im Geringsten. Im Gegenteil – sie sind fester Bestandteil seiner faszinierenden künstlerischen Präsenz. Eine Präsenz, die sogar die beherzt begleitenden Berliner Philharmoniker sehr schnell in schöne Klangtapete verwandelt.

Gebannt lauscht man Kissins mal sprechendem, mal singendem Ton, seiner nuancierten Anschlagskultur, den jähen Akzenten. Ähnlich wie bei den Philharmonikern dominiert auch bei Kissin die Oberstimme. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Das Orchester setzt auf romantische Beschaulichkeit, Kissin dagegen auf Transparenz und kernige Expressivität. Gastdirigent Fabio Luisi überlässt dem russischen Pianisten hörbar das Feld. Er hält die Philharmoniker zurück, lässt sie behutsam reagieren. Man merkt Luisi seine jahrzehntelange Opernerfahrung an, seinen Umgang mit eigenwilligen Solisten.

Der russische Pianist Evgeny Kissin spielt bei den Berliner Philharmonikern in der Philharmonie.

Foto: Martin Walz

Bei den Philharmonikern ist der 59-jährige Italiener jetzt zum ersten Mal zu erleben – im Gegensatz zu Kissin, der schon vor rund 35 Jahren bei den Berlinern debütierte, im Rahmen von Karajans letztem Silvesterkonzert 1988. Aber auch Luisi ist in Berlin kein Unbekannter: Schon oft war er Gastdirigent an der Linden-Staatsoper. Einen internationalen Namen hat sich Luisi aber vor allem als langjähriger Generalmusikdirektor in Wien und Dresden gemacht.

Es ist eine Gute-Laune-Musik im höflichen Konversationston

Für sein Philharmoniker-Debüt hat sich Luisi nun ein ungewöhnliches Programm einfallen lassen: Mozarts berühmtes A-Dur-Klavierkonzert, flankiert von zwei weiteren Wiener Komponisten, die heutzutage kaum noch jemand kennt. Da ist die Frühklassikerin Marianna Martines mit ihrer flächigen C-Dur-Sinfonie zu Beginn. Eine Gute-Laune-Musik im höflichen Konversationston, gespickt mit einigen überraschenden Moll-Wendungen.

Und da ist Franz Schmidts ideensprudelnde Sinfonie Nr. 2 in Es-Dur. Ein Werk von 1913, das so klingt, als hätte Brahms alle seine vier Sinfonien auf einmal schreiben wollen – und mit allerlei Farbeffekten von Bruckner und Wagner kombiniert. Luisi lässt hier Strenge und Kompaktheit walten. Er ist der kühl berechnende Kopf, der den Weg durchs musikalische Dickicht bahnt. Und trotzdem: Diese Musik bleibt ziemlich unübersichtlich.