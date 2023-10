Waltraud Meier: Jetzt ist Schluss mit allen Bühnen

Mezzosopranistin Waltraud Meier beendet in Strauss’ „Elektra“ an der Staatsoper ihre Bühnenkarriere. Ein Gespräch.

Berlin. In der Opernwelt ist der Name Waltraud Meier ein Inbegriff. Die Mezzosopranistin, die 1956 in Würzburg geboren wurde, begann in den 1980er-Jahren bei den Bayreuther Wagner-Festspielen ihre große Weltkarriere. Auch in Berlin war sie regelmäßig zu erleben. An der Staatsoper wird der Starsängerin in der Rolle der Klytämnestra in der Strauss-Oper „Elektra“ ihren endgültigen Abschied von der Bühne nehmen.

Frau Meier, wann weiß eine Sängerin, dass Sie sich von der großen Bühnen verabschieden sollte?

Waltraud Meier Man spürt, wenn man den Peak überschritten hat. Man spürt es am Atem, am Wohlklang der Stimme, die etwas matter wird. Die Kräfte lassen einfach nach. Ich habe das schon sehr stark gespürt. Da habe ich gedacht, es wird Zeit.

Nach der Vorstellung am 20. Oktober ist wirklich Schluss mit den großen Bühnen?

Nicht nur mit den großen Bühnen, mit allen Bühnen. Es ist jetzt Schluss. Ich werde nicht mehr als Sängerdarstellerin auf die Bühne gehen. Ich bin 47 Jahre in diesem Beruf gewesen. Das langt.

Sie haben eine Wohnung in Berlin. Werden Sie sich künftig mehr in der Stadt aufhalten?

Mehr vielleicht nicht, aber mit Sicherheit öfters im Jahr. Es lohnt sich immer, hierher zu kommen, um sich Vorstellungen an beiden großen Opernhäusern anzuschauen, in die Konzerte zu gehen. Und mit Christian Thielemann als neuen GMD lohnt sich jede Reise, um die Staatsoper zu besuchen.

Vielleicht haben Sie ja künftig etwas Neues in Berlin geplant?

Nichts Berufliches. Ich werde schön privatisieren. Ich habe in Berlin Freunde und Verwandtschaft. Dafür lohnt es sich immer her zu kommen. Es ist mein zweites Zuhause. Das Leben ist vielfältig. Es gibt so vieles zu erleben in der Welt. Ich denke ans Reisen, ans Lesen, daran, Leute einzuladen. Andere werde ich endlich einmal besuchen.

Waltraud Meier als Klytämnestra in der legendären „Elektra“-Inszenierung von Patrice Chéreau an der Staatsoper.

Foto: Monika Rittershaus

An der Staatsoper hatten Sie sich bereits 2016 von der Partie der Kundry in Wagners „Parsifal“ verabschiedet. Die Rolle hatten Sie in insgesamt 22 Inszenierungen gesungen und verkörpert. Wie viele waren es bei der Klytämnestra?

Es waren nicht so viele. Allerdings habe ich die Klytämnestra in dieser Inszenierung sehr oft gemacht. Ich habe die Partie seit der Premiere 2013 immer gesungen, auch auf den Tourneen in Helsinki, in New York, in Barcelona oder in Aix-en-Provence war ich dabei. Darüber hinaus habe ich die Partie in verschiedenen Inszenierungen an der Deutschen Oper, in Wien, in Paris oder in München gesungen. Aber die Inszenierung von Patrice Chéreau ist die genialste Inszenierung.

Der französische Film- und Opernregisseur war schon bald nach der Berliner Premiere an Krebs verstorben. Bei den Proben war er schon schwer erkrankt?

Er hat wirklich noch einmal um sein Leben gearbeitet. Er war so euphorisiert bei den Proben. Ich habe das letzte Mal mit ihm zehn Tage vor seinem Tod geredet. Da haben wir gefacetimed. Man hat ihm die Erkrankung angesehen, aber ich habe wirklich gedacht, dass er es noch einmal packt. Er hatte immer eine enorme Lebensenergie. Sein Tod hat mich überrascht und erschüttert. Er war für mich der prägendste Regisseur in meiner Karriere. Sein Tod war eines der Signale für mich, über das Aufhören nachzudenken.

Das ist jetzt genau zehn Jahre her.

Ich habe meinen Abschied lange geplant. Ich wollte, dass wenn zu seinem 10. Todestag noch einmal die „Elektra“ gespielt wird, ich damit auch aufhöre. Alles soll zu einem guten Ende kommen. Das ist mir wichtig.

Was war in all den Bühnenjahren Ihre Lieblingspartie?

Die Isolde war sicherlich die wichtigste. Aber gleich dahinter kommen die anderen Wagner-Partien wie Ortrud und Sieglinde. Die 1980- und 1990er-Jahre waren vor allem meine Kundry-Jahre. Die Venus habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Waltraute war meine längste Wagner-Partie. Aber auch die Marie im „Wozzeck“, die Santuzza in „Cavalleria rusticana“ oder die Leonore im „Fidelio“ waren mir wichtig. Die Amneris in Verdis „Aida“ hatte ich auch hier an der Staatsoper gesungen.

Gab es bei den vielen Auftritten mal irgendetwas, was Sie aus dem Konzept gebracht hat?

Mich bringt so schnell nichts aus dem Konzept. Ich konnte immer auch improvisieren. Aber Lachanfälle hatte ich. Für Harry Kupfers „Parsifal“-Inszenierung hatte Hans Schavernoch ein Bühnenbild mit viel Lack entworfen. Und es gab starke Seitenlichter. Für die Fußwaschung hatte Siegfried Jerusalem, dem ich die Stiefel ausziehen musste, seine Füße mit viel Talkum eingepudert. Ich zog ihm also die Stiefel ab und stellte sie ausgerechnet in einen Lichtkegel. Minutenlang dampfte das Talkumpuder nach oben. Wir mussten lachen. Aber natürlich singt man weiter.

Warum kann man Ihnen als Operndiva nicht einmal Allüren nachsagen?

Wieso, ist das ein Fehler? Ich finde Allüren unnötig. Ich bin kerzengerade und nennen wir es bodenständig. Wenn ich irgendetwas auf dem Herzen hatte, dann habe ich dafür gekämpft. Und mir ging es immer um die Sache. Vielleicht war das für andere manchmal schwierig. Aber mit den großen Regisseuren wie Patrice Chéreau, Harry Kupfer, Jürgen Flimm, Luc Bondy, Jean-Pierre Ponnelle oder Götz Friedrich kam ich phänomenal gut aus.

Wen halten Sie für Ihre Nachfolgerinnen im Opernbetrieb?

Darum kümmere ich mich nicht.

Aber der Musikbetrieb hat sich über die Jahrzehnte hinweg schon verändert. Was geben Sie jungen Sängerinnen mit auf den Weg?

Was soll ich für Ratschläge geben? Sie sollen ihren Weg alleine gestalten. Ich habe meine Vorgängerinnen auch nicht danach gefragt.

Staatsoper Unter den Linden, Mitte. Tel. 20354555 Termine: 7., 11., 14. und 20.10.