Staatsoper: Christian Thielemann wird Nachfolger von Daniel Barenboim

Foto: picture alliance / Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Berlin. Christian Thielemann wird neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden. Das teilte Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Mittwoch mit. Thielemanns aktueller Vertrag bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden läuft noch bis zum Ende der Spielzeit 2023/24. Damit tritt er sein neues Amt an der Staatsoper zum 1. September 2024 an.

Daniel Barenboim (80) hatte im Januar wegen einer „schweren neurologischen Erkrankung“ seinen Rücktritt als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden bekannt gegeben. Dem ging bereits eine längere Krankenphase mit künstlerischen Absagen und Einspringern am Pult voraus. In dieser Zeit tauchte für alle zunächst überraschend Christian Thielemann als Ersatzdirigent auf. Erst im Juni vergangenen Jahres gab er sein Debüt am Pult der Staatskapelle. Er war kurzfristig für den verletzten Herbert Blomstedt (95) eingesprungen und hatte unter anderem Wagners „Tristan“-Vorspiel dirigiert. „In Bayreuth bekam ich um Viertel vor Eins eine SMS“, erzählt Thielemann. Tags darauf sei er losgefahren. Bruckners Siebte stand als Hauptwerk in der Philharmonie auf dem Programm. Daniel Barenboim saß im Publikum.

Mehr Nachrichten aus der Kultur bekommen sie hier.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das eigentlich wichtige Ereignis, das zur jetzigen Entscheidung führte, fand bald darauf zum Saisonauftakt mit Richard Wagners Operntetralogie „Der Ring des Nibelungen“ statt. Die Premieren, die an vier Abenden innerhalb einer Woche geplant waren, musste Barenboim absagen. Ursprünglich war Wagners „Ring“ als Großprojekt oder auch Geschenk zum 80. Geburtstag von Daniel Barenboim im November gedacht. Für Barenboim übernahmen Christian Thielemann und Thomas Guggeis die Leitung der drei im Oktober und November stattfindenden Zyklen von Wagners vierteiligem Werk.

Nach Wagners „Ring“ wurde Thielemann als Nachfolger gehandelt

Der neue „Ring“ sollte ein Triumph für die Staatskapelle und Thielemann werden. Beide Seiten machten kein Geheimnis aus ihrer Zuneigung nach dieser gemeinsamen Produktion. Thielemann kam schnell als möglicher Nachfolger Barenboims ins Gespräch. Aber der Stardirigent hüllte sich danach in vielsagendes Schweigen. „Es ist ein Haus, in das man sehr gerne wiederkommen würde“, sagt er zumindest öffentlich.

In Berlin war Christian Thielemann bereits einmal Generalmusikdirektor. 1997 erhielt der gebürtige West-Berliner einen Ruf an die Deutsche Oper in Charlottenburg. Es war eine Zeit heftiger kulturpolitischer Querelen. Diese wilden Jahre nennt der Wilmersdorfer Thielemann jetzt die „Opernverteilungsdiskussion“, in der alle überfordert waren. Am Ende der Diskussionen oder Streitigkeiten wurden 2004 die drei Opernhäuser in eine gemeinsame Stiftung überführt. Thielemann hatte seinen Vertrag gekündigt.

Thielemann war dann 2004 Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker geworden und hatte 2012 die Dresdner Staatskapelle übernommen. Zugleich wurde er der prägendste Wagner-Dirigent bei den Bayreuther Festspielen. Seine Position in Dresden läuft zum Ende der Spielzeit aus. Jetzt wird Christian Thielemann ein neues Aushängeschild in der Klassikstadt Berlin neben Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern und Vladimir Jurowski beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.