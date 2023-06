Max Buskohl: Das sind seine Bilder

Schnappschuss mit Rocklegende Eric Burdon 2007. Der Sänger lebte damals im Joshua Tree Nationalpark, weil die reine Luft in der Hochwüste für sein Asthma Balsam war. Max hat ihn dort mit seinem Vater besucht, der Burdon durch Udo Lindenberg kennt, für den er 25 Jahre lang Gitarre gespielt hat. Das Trio kiffte etwas, aus medizinischen Gründen, und ging in die Wüste. „Eric sagte: You never see any­thing like this. Und er sollte recht behalten.“

Foto: Privat