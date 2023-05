Elton John in Berlin: Mit dieser beeindruckenden Show verabschiedet sich der Rocketman

Berlin. Die ersten perlenden Takte erklingen auf dem Flügel, und plötzlich erinnert man sich bei Elton Johns wehmütiger Ballade "I Guess That's Why They Called It The Blues" an den ersten Liebeskummer als wäre es gestern gewesen. Jeder Song des englischen Superstars trifft mitten ins Herz. Zumal die emotionale Intensität live nachgerade potenziert wird. Hat Elton John doch für viele den Soundtrack ihres Lebens komponiert.

Die dynamische Pose des "Rocketman" mit dem hochaufragenden Zeigefinger hat der 76-Jährige in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena natürlich immer noch drauf. Den gleichnamigen Hit gibt es in einer extralangen Version. Der Jubel danach ist ohrenbetäubend. Reichlich Star-Appeal verströmt der Sänger im vor glitzernden Straßsteinen strotzenden pudrigrosanen Frack mit ebensolcher Jumbo-Brille selbstredend auch.

Elton John ist seit fünf Jahren auf Abschiedstour

Elton John während seiner Abschiedstournee.

Foto: Gibson Photo

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Megastar bedankt sich zuallererst bei den treuen Zuschauern, die trotz mehrerer Verschiebungen ihre Tickets und ihre Geduld behalten haben. Mit Unterbrechungen durch die Pandemie, aber auch wegen einer Hüftoperation ist Elton John schließlich nun schon seit fünf Jahren auf seiner Abschiedstour „Farwell Yellow Brick Road“. Ein weltumspanndes Goodbye mit mehr als 350 Shows. Die umsatzstärkste Tour der Geschichte. In Berlin performt der Superstar sein Servus gleich drei Mal.

Mit über 300 Millionen verkaufter Tonträger gehört der Sänger, Komponist, Pianist und zweifacher Oscar-Preisträger zu den fünf absatzstärksten Interpreten weltweit. Über ein halbes Jahrhundert prägte er mit seinen Hits, den berühmten Staccato-Klavierakkorden und einer Unzahl exzentrischer Outfits die Popkultur. Sein schelmisches Grinsen hat er über die Dekaden beibehalten. Seinen unverwechselbaren pompösen Sound ebenfalls.

Elton John in Berlin: Leinwand dient als Fotoalbum

Die Fans werden Elton John vermissen.

Foto: Gibson Photo

Dass es wirklich ein letzter Rückblick auf eine einmalige Musiker-Karriere ist, daran lässt das Bühnenbild der Show keinen Zweifel. Eine in einen Bilderrahmen verwandelte Leinwand dient als Fotoalbum, in dem Elton die letzten fünf Jahrzehnte noch einmal Revue passieren lässt mit einem Streifzug durch seine epochalen Hits. Zu jedem Track gibt es maßgeschneiderte Visuals.

Die Setlist besteht fast ausschließlich aus seinen ersten neun Alben. Nur vier seiner 23 Songs stammen aus der Zeit nach 1975. Während die Soundsysteme auf Hochtouren laufen, liefert die grandiose sechsköpfige Band Bombast und Brillanz. Mit drei Schlagzeug-Sets, Keyboard und Bass sowie Gitarrist Davey Johnstone mit dem Elton John schon seit den 1970er Jahren auf der Bühne steht.

Neben den Chartbreakern gibt es auch seltener gespielte Tracks wie „Border Song“, den Elton John Soul-Ikone Aretha Franklin widmet. Es ist kein flüchtiger Flug durch die obligatorischen Hits, sondern ein tiefes Eintauchen in das Werk des Großmeisters der Balladen und Königs des bebrillten Boogies.

Elton John in der Mercedes Benz-Arena: Ein Hit reiht sich an den nächsten

Dabei reiht sich immer wieder ein Hit an den nächsten. „Tiny Dancer“ etwa oder "Candle In The Wind", bei dem Elton Johns motorisierter Flügel quer über die Bühne gleitet. Ein höllisches Inferno mit über den Bühnenrand stürzendem Nebel wird bei "Furneral For A Friend" entfacht, das nahtlos in "Love Lies Bleeding" übergeht. Artrock vom Feinsten. Dabei fliegen die Gitarren.

Beim „Crocodile Rock“ brodelt es wenig später in der Halle. Auch beim hypnotischen „Don’t Let the Sun Go Down on Me“ gehen alle begeistert mit. Bei "Sorry Seems To Be The Hardest Word", "I'm Still Standing" und „Your Song“ dürften sich die Götter der Musik endgültig vor Elton John verneigen. Er sorgt immer noch für Gänsehaut und verabschiedet sich mit dem bittersüßen „Goodbye Yellow Brick Road“. Es wird ein musikalisches Leben jenseits der gelben Backsteinstraße geben, verspricht er zu guter Letzt.

Der schillernde Abschied eines Superstars der Rock- und Popgeschichte geschrieben hat. Danke für die Musik, Sir Elton John.