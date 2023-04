Hedi Honert gewährt intime Einblicke in ihr privates Fotoalbum

Vorbereitet auf ihre Rolle als Bootsbauerin hat sich Hedi Honert bei einem Potsdamer Bootsbauer. Zwei Tage arbeitete sie in der Werkstatt mit. Schwärmt, wie viel sie gelernt hat. Etwa, dass jedes Holz einen eigenen Geruch hat. Im Film hätte die Berlinerin auch gern zur Kreissäge gegriffen. Ging aber aus Sicherheitsgründen nicht. Das Porträtfoto vor blauen Hintergrund entstand in Hamburg. Maritime Orte ziehen sich eben durch Hedi Honerts Leben.

Die Schauspielerin stand in Cornwall nicht nur dreimal vor der Kamera, sondern war auch zwei Mal privat dort. Zuletzt 2021. Für sie ist die Küstenlandschaft einzigartig auf der Welt. Zudem träumte sie immer schon davon, Stonehenge zu sehen. Was ihr bislang einmal vom Auto aus auf dem Weg zum Flughafen gelang. Da es in Cornwall viele Steinkreise und Symbole aus vergangenen Zeiten gibt, ist es für sie ein magischer Ort mit mystischen Schwingungen.

Eine Staffel lang hat Hedi Honert in der Telenovela „Rote Rosen“ mitgespielt und sich dabei mit ihren Schauspiel-Kollegen David C. Bunners und Frederic Böhle sowie Regieassistentin Natascha Jüttner angefreundet. Letztere kocht leidenschaftlich gern und gut. Sie lud vor zwei Jahren zu einem Essen ein, bei dem natürlich auch gefeiert wurde. Der gemeinsame Schnappschuss, der dabei entstand, ist für Hedi Honert die schönste Momentaufnahme des Abends.

Hedi Honerts Eltern kauften 1982 in der Prignitz ein altes, sanierungsbedürftiges Gutshaus und bauten es in Eigenregie wieder auf. Der Rückzugsort der Familie, wo die Schauspielerin einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte. Statt mit Puppen zu spielen, baute sie ein Baumhaus, sammelte Pilze und ging stundenlang Angeln. Heute hätte sie Skrupel dabei. Noch schlimmer findet sie es, Hummer lebend zu kochen oder Austern lebend zu essen.

Weil ihre Mutter hauptberuflich Fotografin war, ist Hedi Honert mit ihr in Vorschulzeiten viel gereist. Meist nach Frankreich. Das Foto zeigt sie an der Atlantikküste. Sie erinnert sich nur zu gern daran, wie sie abends die Sterne durch das Schiebedach des Autos beobachten hat, während ihre Mutter ihr Roald Dahl, ihren damaligen Lieblingsautor, vorlas. Was passierte, wenn es die beiden nicht weitergeschafft hatten, weil die Mutter zu müde war, um weiter zu fahren. Dann wurde einfach mal im Auto übernachtet.

Rosamunde-Pilcher-Star Hedi Honert ist eine echte Romantik-Expertin. Die Schauspielerin stand bereits zum dritten Mal für die beliebte ZDF-Fernsehreihe in Cornwall vor der Kamera.

Am Sonntagabend feiert „Wenn ich dich wiederfinde“ zur besten Sendezeit Premiere (2. April, 20.15 Uhr, ZDF). Eine Liebesgeschichte mit vielen Tücken und leichtem Krimiflair. Denn in der Rolle der Bootsbauerin Helen Brody begibt sich Hedi Honert auf die Suche nach ihrem verschollenen Mann – und kommt dabei dem Versicherungsagenten Liam Shaw näher. Schon als sie das Drehbuch las, war die 34-Jährige begeistert von ihrem Part, weil sie eine Frau in einem handwerklich Beruf spielen darf.

Hedi Honert: eine waschechte Berlinerin

Geboren 1989 in Berlin, ist die Tochter von Produzent und Regisseur Hans-Werner Honert in Prenzlauer Berg aufgewachsen, wo sie heute noch lebt. Aber sie reist auch leidenschaftlich gern und freut sich über Drehorte, die sie in ferne Gefilde führen. „Weil ich merke, dass ich dadurch als Mensch wachse. Weil man dabei Demut lernt und sieht, wie vielfältig das Leben ist,“ sagt sie. Ihr großer Kühlschrank ist schon mit Magneten gepflastert, die sie an jedem Ort sammelt, den sie kennenlernt. Im Januar war sie in Bali. Und demnächst will sie nach New York.