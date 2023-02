Ein Blick ins Album der Sängerin Magdalena Ganter

Magdalena Ganter, Preisträgerin der deutschen Schallplattenkritik, arbeitet an einem neuen Album – und tritt in Berlin auf.

Magdalena Ganter wollte einfach wieder Musik machen, wo immer auch ein Klavier steht. So ist das Solo-Album „Neo Noir“ entstanden. Record Release war im Februar 2021 mit Band in der Ufa Fabrik im Livestream. Jetzt wird sie dort mit Pianist Simon Steger und Cellist Ladis Cinzek beim Konzert auch neue Titel aus ihrer nächsten Platte spielen, die Ende 2023 erscheint.

So sehr die Sängerin die Bühne liebt, so sehr braucht sie auch die Natur und die Ruhe. Das Foto zeigt sie vor der malerischen Kulisse des Schwarzwalds. Im Dezember 2021 wurde Magdalena Ganter Mutter eines Sohnes. Im Frühjahr 2022 zog sie mit ihrer kleinen Familie zurück zur Großfamilie. Dort hat sie mit ihrem Lebensgefährten einen denkmalgeschützen Hof von 1686 übernommen. Komplett marode nach 20 Jahren Leerstand, wird er nun in Eigenregie saniert.

Das zweite Album von Mockemalör hieß „Riesen“ und war zudem mit Jazz-Elementen angereichert. Was dem Trio 2017 eine Einladung nach Shanghai zum Nanjing Jazzfestival bescherte. Es war immer ein Traum von Magdalena Ganter, durch ihr künstlerisches Schaffen zu reisen und in Kontakt mit anderen Kulturen zu treten. Im Fall von China war es jedoch sehr speziell für sie. Selten in ihrem Leben hat sie sich so kontrolliert und unfrei gefühlt.

Statt für „Jazzgesang“ entschied sich Magdalena Ganter für den Studiengang „Musical. Doch schnell kamen ihr Zweifel. Sie war nämlich nie ein großer Fan des Genres und wünschte sich bald sehnlichst eine eigene Band, was zeitlich nicht ging. Handwerklich lernte sie im Studium viel und fing währenddessen an, Engagements anzunehmen. Eines der ersten hatte sie im Tipi als Kitkat-Girl für eine Saison in „Cabaret“. Eines der wenigen Musicals, die sie liebt.

Die 36-Jährige wird wehmütig, wenn sie das Foto betrachtet. Es zeigt sie mit Anfang 20 auf der Bühne des Neuköllner Jazzclubs „Sowieso“, den es leider nicht mehr gibt. Im Vorfeld ihres Solo-Debüts „Neo Noir“ durfte sie tagsüber dort am Flügel komponieren und spielen. Ein Rückzugsort voll jazziger Energie. Nach Berlin kam sie, um an der Universität der Künste zu studieren. Die Millionenmetropole war für sie erstmal ein echter Kulturschock.

Mit drei fing Magdalena Ganter mit dem Ballett an. Der brave Look auf dem Bild täuscht ein wenig. Magdalena Ganter hat sich bei ihrem Tanzstil schon mal den Kopf angeschlagen. Was ihr egal war. Hauptsache, sie konnte sich inszenieren. Die Mutter musste dazu immer die CD „Klassische Kostbarkeiten“ auflegen. Die junge Künstlerin lud regelmäßig die Oma mit deren vier Schwestern zu den Aufführungen ein. Notfalls wurde das Publikum auch rekrutiert.

Wenn sie singt, ist Magdalena Ganter ganz in ihrem Element. Für ihr Debütalbum „Neo Noir“ wurde sie im Mai 2021 mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet. Neu in der Branche war sie da mitnichten, gründete sie doch bereits 2012 mit Simon Steger und Martin Bach das Art-Pop-Trio Mockemalör. Der Name ist eine Wortneuschöpfung in ihrem Heimatdialekt, dem Alemannischen, und bedeutet „Schönes Missgeschick“. Die Band verband auf ihrem erste Album „Schwarzer Wald“ denn auch alemannische Lieder mit urbanen Sounds.

Magdalena Ganter: Die wilden Zwanziger liefern die Ideen

Mittlerweile wandelt Magdalena Ganter lieber auf Solopfaden, hat sogar ihr eigenes Label „Neo Noir Records“ gegründet. Wichtige Inspirationsquelle für die Singer-Songwriterin sind die wilden Zwanziger mit ihrer tabulosen Sinnlichkeit, durchtanzten Nächten, expressivem Ausdruck und der schillernden Ästhetik. Die studierte Schauspielerin und Sängerin ist auf der Bühne mal Comédienne, mal exaltierte Diva. Sie lebt ihre Songs, schlüpft dazu in verschiedenster Rollen, wechselt mühelos zwischen Jazz- und Indiepop, Chanson und Walzer. Mit einer Stimme, die zwischen eindringlichem Flüstern und federleichter Koloratur changiert. Zu erleben am 5. März um 20 Uhr in der Ufa Fabrik (Viktoriastr. 10-18, Tel. Tel. 75 50 30).