Der Mann fürs Besondere: Ein Spaziergang mit Sabin Tambrea

Ein Frisiersalon ist eigentlich ein recht ungewöhnlicher Treffpunkt für einen Spaziergang. In diesem Fall aber macht er Sinn. In seinem neuen Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“, der am 5. Oktober Berlin-Premiere feiert und einen Tag später ins Kino kommt, spielt Sabin Tambrea einen schwulen Friseur in den letzten Tagen der DDR. Und nicht irgendeinen.

Regisseurin Aelrun Goette hat darin ihre eigene Geschichte erzählt: über ihre Zeit als Mannequin in der Ost-Berliner Modeszene – auch als Fluchtpunkt vor dem repressiven Staat. Gestylt wurde sie damals vom heutigen Szene-Friseur Frank Schäfer. An den ist auch Tambreas Filmfigur Rudi angelehnt. Und so ist es der erklärte Wunsch des Schauspielers, dass wir uns in Schäfers Salon in der Rodenberger Straße treffen.

Sabin Tambrea über seine rumänischen Eltern – und seine vietnamesische Mutti

Auf dem Weg von seiner Kreuzberger Wohnung in den Prenzlauer Berg steckt der Schauspieler aber erst mal mit dem Taxi im Stau. Wir sind erstmal allein mit Frank Schäfer in seinem knallbunten Salon. Und in der Zeit erzählt er uns, wie komisch es zunächst für ihn war, zu einer Filmfigur zu werden. Und wie Tambrea sich mit ihm austauschte, um die Kunstfigur Rudi zu kreieren. Dann trifft auch der Schauspieler ein. Ein großes Hallo, auch mit Schäfers Hündchen. Fix werden hier auch die Fotos gemacht.

Tambrea hat hier um die Ecke gewohnt: „Frank und ich sind uns wahrscheinlich jahrelang im Kiez über den Weg gelaufen, ohne uns zu kennen.“ Seinen alten Kiez, in dem er sechs Jahre lang lebte, will der Schauspieler uns denn auch zeigen. Es ist einer der letzten warmen Tage, weshalb er seine Jacke lässig über den Arm legt. Für seine geplante Route meint Tambrea sich entschuldigen zu müssen: „Es gibt wahrscheinlich gar nicht viel zu zeigen.“ Aber es ist ja sein Kiez, seine Geschichte. Und wie wir sehen werden, gib es mehr als genug Stoff.

Ein Missverständnis räumt er gleich aus. Nachdem er bei den erfolgreichen TV-Mehrteilern „Ku’damm 56“ bis „63“ und nun bei einem Kinofilm über die DDR kurz vor Mauerfall mitgespielt hat, fragen wir ironisch, ob er allmählich zum Berlin-Chronisten wird. Aber nein, wehrt er ab: „Ich hatte noch nicht mal eine Ahnung davon.“ Von den 50er-, 60er-Jahren sowieso nicht. Aber auch die DDR hat der 1984 Geborene nie persönlich erlebt.

Zweimal wurde er an der Berliner Schauspielschule abgeschmettert

Das erste Mal kam er 2004 nach Berlin. Zur Aufnahmeprüfung an der Ernst-Busch-Schule. „Ich wurde gnadenlos abgeschmettert“, kommentiert er trocken. Es war Winter, kalt und grau, er wohnte in einem Billighotel in Marzahn. Und hat dann noch den desillusionierenden Dokumentarfilm „Die Spielwütigen“ über die Praxis in der Ernst Busch gesehen. „Danach will man sich da gar nicht mehr bewerben.“ Er hat es ein Jahr später trotzdem erneut versucht. Wieder hat es nicht geklappt. „Aber ich war im Topf“, sagt er. Wenn einer absprang, rückte man nach. So kam er schließlich doch zum Zug.

Wir spazieren unter den S-Bahn-Bögen Richtung Norden. Dabei erzählt Tambrea, wie er als Hagener Kleinstadtkind nach Berlin kam. Und sich recht blauäugig in der Oranienstraße für eine Sechser-WG bewarb. „Da gab es über 300 Bewerber. Ich sagte frech: Ich würde die nehmen.“ Darüber wurde sehr gelacht, aber die Dreistigkeit zahlte sich aus. Tambrea bekam die zwölf Quadratmeter. Er wechselte aber bald in die Puttkamer und schließlich in die Schonensche Straße. „Das war zu meiner Zeit am Theater, als ich im Berliner Ensemble gespielt habe. Da kam ich mit der M1 bis vor die Tür.“

Schrille Outfits, schräge Frisur: Sabin Tambrea als Rudi in „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ mit Claudia Michelsen.

Wir stehen nun vor dem Haus Nr. 5. Hier erreichte Tambrea auch sein erstes großes Filmangebot „Ludwig II.“ Die Hauptrolle als bayrischer Märchenkönig. Eine Figur, von der jeder ein ganz genaues Bild hat und die auch schon große Stars vor ihm gespielt haben. „Eine unfassbare Überforderung“, wie Tambrea rückblickend zugibt. Aber er wollte die Rolle unbedingt spielen. Und hatte „den teuersten Filmworkshop, den man sich vorstellen kann.“

Alles, was er übers Filmemachen weiß, hat er an diesem Set gelernt. Mit „Ludwig II.“ wurde er vor zehn Jahren über Nacht bekannt. Und hat sich seither auch vor der Kamera zu einem markanten Charakterdarsteller entwickelt, mit Serien wie „Berlin Station“ und „Babylon Berlin“ und Filmen wie „Nackt unter Wölfen“, „Narziss und Goldmund“. Und „Ma folie“, bei dem er seine heutige Frau, die Schauspielerin Alice Dwyer kennen gelernt hat.

Früher Durchbruch - und dann eine lange Durststrecke

Dabei war ihm das Schauspiel nicht in die Wiege gelegt worden. Eigentlich sollte er Musiker werden. So wie seine Mutter und sein Vater. Sie haben ihre Kinder anfangs selbst unterrichtet. So spielte auch der Filius Geige. Und hat sich nie gefragt, ob er das gern getan hat. „Kein Kind entscheidet freiwillig, mehrere Stunden am Tag zu üben.“ Bis zu dem Moment, als nicht mehr die Eltern ihn unterrichteten, sondern ein renommierter, aber strenger Pädagoge. „Mit zu viel Druck“, bilanziert Tambrea bitter, „wurde die kleine Flamme erstickt, die da hätte auflodern können.“

An dieser Stelle gerät Tambrea ein wenig aus der Puste. So weit sind wir noch gar nicht gelaufen, aber seine Kondition scheint nicht die beste. Weshalb wir uns erst mal in ein Straßencafé setzen. Dabei kommt Tambrea mehr auf seinen Hintergrund zu sprechen. Und auf Rumänien, wo er geboren wurde. Er war acht Monate alt, als sein Vater 1985 aus dem Land geflohen ist. Und drei, als die Familie ihm nach Deutschland folgen durfte. An der Grenze wurde seiner Mutter damals alles genommen, was sie besaß. Auch ihre beiden Geigen. Obwohl alle Erlaubnisse vorlagen. Ein Akt der Willkür und Schikane.

Mit diesem Film wurde er über Nacht bekannt: Sabin Tambrea als Ludwig II. mit Paula Beear als Sophie von Bayern.

Die Mutter war im Westen auch lange nicht glücklich. „Wenn du als Kind siehst, dass deine Mutter weint, macht das was mit dir“, meint Tambrea. „Bis ich zwölf war, konnte ich nicht woanders übernachten. Weil ich eine irrationale Angst hatte, von zuhause weggerissen zu werden.“ Kaum zu glauben, dass er nun einen Beruf ausübt, bei dem man, wie er selbst meint, jede zweite Nacht an einem fremden Ort ist.

Aber dann relativiert der 37-Jährige das wieder. Seit „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ hat er nicht mehr gedreht. Jetzt spielt er Kafka und dann Goebbels, in „Deutsches Haus“ von Annette Hess, die auch die „Ku’damm“-Mehrteiler schrieb. Zwei irre Rollen, direkt hintereinander. Aber dazwischen gab es eine lange Pause: „14 Monate nicht drehen, das ist eine der harten Lektionen, die man in diesem Beruf erleidet.“

Eine bittere Erkenntnis: Vielen Castern ist Sabin Tambrea „zu speziell“

Das berühmte Loch, vor dem sich so viele Schauspieler fürchten. Tambrea hat das gleich nach „Ludwig II“ das erste Mal erlebt. Damals dachte er, das sei sein Durchbruch. Für den Film hat er sogar beim Berliner Ensemble (BE) gekündigt, weil Claus Peymann ihn nicht freistellen konnte. Aber dann kam anderthalb Jahre kein einziges Filmangebot mehr. Tambrea konnte sich nur retten, weil er wieder beim BE anfangen durfte.

Und nun spricht Tambrea eine schmerzliche Erkenntnis an. „Ich bin nun mal ein spezieller Typ und werde nicht rauf und runter besetzt.“ ,Zu speziell’, das bekommt der 1,93-Meter große, sehr schlanke Mann mit den kantigen Zügen und dem stechenden Blick immer wieder gesagt. „Vielleicht auch als Ausrede. Oder als Entschuldigung, wenn dann ein Kollege mit 3000 Followern auf sozialen Medien genommen wird.“

Große Popularität gewänn Tambrea im TV-Mehrteiler „Ku’damm 56“ an der Seite von Sonja Gerhardt.

Er will sich nicht beschweren. „Aber zwischendurch verzweifelt man schon oft an der Fantasielosigkeit der Rollen, für die man in Frage kommt.“ Und er werde ja auch nicht jünger und verweist gleich mehrfach auf seine ersten grauen Haare. Die kaum hervorstechen, ihn aber beschäftigen.

Um so mehr hat er sich über seinen Part in „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ gefreut, wo er punk-blondiertes Haar und die schrillsten Outfits tragen darf und sogar einen großen Auftritt in einem Hochzeitskleid hat. „Das war wie eine Seelenfreilegung“, schwärmt Tambrea: „Der Rudi läuft nicht auf dem Boden, der schwebt.“ Tambrea fürchtet indes, dass jetzt lauter Angebote kommen, die in die gleiche Richtung gehen. Zunehmend suche man beim deutschen Film nicht mehr nach Schauspielern, sondern nach Schablonen. Man hört da viel Ernüchterung und Verbitterung heraus.

Sein nächstes Projekt wird ganz persönlich: ein Buch über seine Eltern

Früher hatte Tambrea das Theater als Korrektiv. Am BE, wo er 2008 einen furiosen Einstand mit „Frühlings Erwachen“ hatte, spielte er am Ende zwölf Hauptrollen. Und jeden Abend etwas anderes. „Das war Cardio für die Seele“. Aber damit war 2019 abrupt Schluss, als die Intendanz von Claus Peymann zu Ende ging. Eine „Generalamputation“, so Tambrea, „die erst mal verheilen muss.“ Die Bühne fehlt ihm sehr, aber noch kann und will er sich nicht an einem anderen Haus bewerben: „Ich habe jetzt noch Phantomschmerzen.“

Vor einem Jahr erschienen: Sabin Tambreas Romandebüt „Nachtleben“.

Stattdessen schreibt er jetzt. Schon vor Jahren hat er ein Drehbuch begonnen, über eine Liebe, die noch den Tod überdauert. Da hat sicher auch seine Liebe zu Alice Dwyer mit hineingespielt, auch wenn das kein Schlüsselwerk zu ihrem Privatleben ist. Da aber niemand Interesse zeigte, hat Tambrea daraus einen Roman gemacht.

Sein Romanerstling war im Nu ausverkauft

„Nachtleben“ erschien, mit einer ganz eigenwilligen, lyrischen Sprache und einem fantastischen Plot, bei dem auch allerletzte Dinge verhandelt werden, vor einem Jahr. Das Buch war sofort ein Bestseller und schon vergriffen, als es in den Laden kam.

Ein schöner Erfolg. Und doch relativiert der Schauspieler das gleich wieder: „Es kann nicht sein, dass man nur über die Runden kommt, weil man auch noch ein Buch geschrieben hat.“ Immerhin: Es gibt Anzeichen, dass sein Traum in Erfüllung geht. Und sein Buch doch noch ein Film wird.

Das Drehbuch gibt es ja schon. Den Soundtrack auch. Den hat der Autor zum Schreiben komponiert. Er möchte auch erstmals Regie führen. „Ich biete ein Gesamtpaket an. Mit Alice und mir in den Hauptrollen.“ Zwei Produzenten haben Interesse bekundet. Schon nächstes Jahr könnte es so weit sein. Erst mal steht aber noch ein anderes Projekt an.

Bevor wir dazu kommen, hat uns Tambrea vor ein vietnamesisches Restaurant geführt: das Thanh Long in der Schönhauser Allee. Von außen sieht es eher unscheinbar aus. Aber für Tambrea war es in der Zeit, in der er hier wohnte, ein zweites Zuhause. Auch jetzt kommt er noch oft hierher. Und wirklich: Alle kennen, alle grüßen ihn, als wir hineingehen: „Na, alles gut?“ Die Chefin stellt er uns persönlich vor: „Das ist meine vietnamesische Mutti.“

In Prenzlauer Berg hat Tambrea eine vietnamesische Mutti

Und dann erklärt er, wieso: „Sie hat auf mich aufgepasst in der BE-Zeit. Sie schaute immer, dass ich genug esse. Und schimpft auch heute noch, wenn ich nicht aufesse.“ Sie kümmerte sich auch sonst und war immer da, wenn er mal malad war. Irgendwann hatte sie dann eine „Gala“ in der Hand und fragte: ,Was machst du eigentlich beruflich?’ „Sie wusste, dass ich die 6c und die 15c mag“, schmunzelt Tambrea, „aber nicht, was mein Lebensinhalt ist.“

Sabin Tambrea mit seiner Frau und Schauspielkollegin Alice Dwyer, hier bei einem Empfang des Medienboard Berlin Brandenburg.

Die Tom-Kha-Suppe mit Garnelen und die Bun-Bo-Nam-Bo-Reisnudeln mit Rind empfiehlt er auch heute noch. Und es zischt verheißungsvoll und riecht herrlich, als Tambrea in der Zwischenzeit von seinem neuen Projekt erzählt. Ein zweites Buch. Aber kein Roman diesmal. Sondern eine ganz persönliche Aufarbeitung. In dem er die Fluchtgeschichte seiner Eltern erzählt. Dafür war er gerade erst in Rumänien: um die Orte zu besuchen und zu fotografieren, an denen viele schreckliche Dinge geschehen sind.

„Meine Eltern haben mir dafür 160 Briefe gegeben, die sie sich damals geschrieben haben, als mein Vater geflohen war. Und ich habe ein Memoir über 100 Seiten von meinem Großvater aus seiner Gefangenschaft übersetzt.“ Das seien „harte letzte Monate“ gewesen, bekennt er, „wo man noch mal gelernt hat, wo man herkommt.“ Und der Druck ist noch größer als beim ersten Buch: weil er seinen Eltern gerecht werden will. Werden muss.

Sein neuestes Projekt: Ein Buch über die Fluchtgeschichte seiner Eltern

So kommen wir unweigerlich noch auf eine große Frage zu sprechen. Was ist Heimat für ihn? Nach Ceaușescus Tod ist die Familie wieder jedes Jahr nach Rumänien gefahren. Bis die Großeltern gestorben sind. „Damals habe ich begriffen, dass Heimat für mich mit Menschen zu tun hat und nicht mit einem Ort“, meint Tambrea. „Rumänien ist mein Ursprung. Aber Heimat ist heute definitiv hier in Deutschland.“ Heimat, das ist auch das Thanh Lang, in das er auch seine Frau Alice oft mitnimmt. Die habe anfangs genauso gezögert wie wir. Aber nun müssen wir zugeben: Selten haben wir so gut vietnamesisch gegessen wie hier.

Auch diesmal aber wird die vietnamesische Mutti böse sein auf Sabin Tambrea. Denn wieder hat er nicht aufgegessen. Und tarnt das verschämt, indem er die Serviette über die Essensreste legt. Der nächste Termin drängt. Tambrea muss noch zum RBB nach Charlottenburg. Ein Wagen wartet schon auf ihn. Aber auch der wird wohl wieder im Stau hängen bleiben. Als er fortläuft, ist er noch lange zu sehen. Groß, kantig, auffällig. Ein sehr spezieller Typ. Und doch gerade dadurch so besonders.

Der Spaziergang durch den Prenzlauer Berg.

ZUR PERSON

Herkunft Sabin Tambrea wurde am 18. November 1984 in Rumänien geboren. Der Vater floh 1985 in den Westen, die Familie zog drei Jahre später nach. Tambrea wuchs in Hagen auf und sollte wie seine Eltern Musiker werden, entschied sich aber mit 18, Schauspieler zu werden, und kam 2006 auf die Berliner Schauspielschule Ernst Busch.

Karriere Erste Meriten erwarb sich Tambrea am Berliner Ensemble, dem er von 2008 bis 2019 angehörte. Sein Durchbruch war 2012 die erste Kinohauptrolle in „Ludwig II.“. Seither spielt er in Filmen wie „Nackt unter Wölfen“ und „Narziss und Goldmund“. Bekannt ist er auch durch die TV-Mehrteiler „Ku’damm 56“ bis „63“. Nächste Woche startet „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Vor einem Jahr erschien sein Debütroman „Nachtleben­“. Tambrea ist verheiratet mit Alice Dwyer, die er beim Dreh des Films

„Ma Folie“ (2015) kennenlernte.

Der Spaziergang Treffpunkt war der Frisiersalon von Frank Schäfer in der Roderberger Straße. Von da aus ging es über die Schönhauser Allee in die Schonensche Straße 5 und in einem Bogen über die

Greifenhagener und die Stargarder Straße zurück auf die Schönhauser Allee, wo wir bei Tambreas Lieblingsvietnamesen Thanh Long seine Lieblingsspeisen aßen.