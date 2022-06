Der Traum vom idealen Orchesterklang

Die Wiener Philharmoniker überwältigten unter Leitung von Andris Nelsons in der Berliner Philharmonie.

Die Wiener Philharmoniker unter Andris Nelsons liefern ein leuchtendes Gastspiel in der Berliner Philharmonie – mit Werken von Gubaidulina, Schostakowitsch und Dvořák. Und dass dieses berühmteste aller weltweiten Sinfonie- und Opernorchester leuchtet, ist auch nicht selbstverständlich. Man erinnert sich an Vorstellungen an ihrer ersten Gastspielstätte, dem Großen Festspielhaus Salzburg, welche aufgrund eines wenig engagierten Einsatzes einer zweiten oder dritten Besetzung getrost als vergeigt bezeichnet werden können.

An diesem Sonntag war es wirklich toll, dass die Wiener Philharmoniker da waren. Denn sie spielten wirklich gut. Man hatte streckenweise das Gefühl, dass man aus Platons Höhle auftauchte und das Ideal des Orchesterklangs schlechthin erlebte: Violinen mit diesem gewissen wohligen Schnarren am Anfang des Tons; Klarinettenklang im Lyrischen weich singend, im Allegro geschäftig blubbernd; eine virtuos näselnde Solo-Fagottistin; eine Durchhörbarkeit des Orchestersatzes noch im wütendsten Fortissimo.

Virtuos wurde Schostakowitsch Neunte Sinfonie gespielt

Am prägnantesten war das alles in Schostakowitschs Neunter Sinfonie zu erleben. Oft wird die Sinfonie als parodistisches Aperçu zur bombastischen Achten kleingeredet. Doch der lettische Dirigent Andris Nelsons nutzte den klassizistischen Grundklang der Wiener, um neben den artistischen auch die lyrischen Passagen dieses Stückes zu präsentieren und den Charakter einer vollgültigen Sinfonie als Erbe Beethovens herauszustellen.

Interessant ist die Wahl zur Konzerteröffnung: Sofia Gubaidulinas Märchenpoem für Orchester, das zunächst 1971 als Musik zu einer sowjetischen Rundfunksendung für Kinder entstand. Die junge Gubaidulina hat für die epische Art des musikalischen Erzählens im Rundfunk so unglaublich atmosphärische Einfälle, dass es nicht verwundert, welch künstlerischer Respekt der heute 91-Jährigen noch jetzt über alle ästhetischen Gräben der zeitgenössischen Musik hinweg entgegengebracht wird.

Antonín Dvořáks Sechste Sinfonie D-Dur gelingt den Wiener Philharmonikern sehr respektabel, aber nicht genau so überzeugend wie Schostakowitsch. Aber vielleicht würde der berühmte Streicherklang und die bezaubernden Bläsersoli auch zu sehr, zu offensiv ausgestellt, ließe man sie nicht etwas im Nebel des betörenden orchestralen Gesamtklangs.