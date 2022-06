Goethe kommt an den Rosa-Luxemburg-Platz

Alle wollen was von Lotte. Aber die will ihre Ruhe. Und Goethe wiedersehen, das schon auch. Deswegen war sie ja nach Weimar gekommen. Abgestiegen ist sie mit ihrer Tochter im Hotel Elephant, der ersten Adresse am Ort. Und kaum, dass dem beflissenen Rezeptionisten Mager klar wird, wen er da vor sich hat, kriegt der sich gar nicht mehr ein. Die Geheimrätin Charlotte Kestner, geborene Buff, nämlich ist keine Geringere als jene Lotte, die als reales Vorbild diente für die Frau, nach der sich Goethes Werther ebenso ungestüm wie leidensvoll verzehrte. Ziemlich schnell spricht sich das herum und so geben sich die Gäste in Zimmer No. 27 alsbald die Klinke in die Hand, um über den Umweg namens Lotte ein bisschen vom Goetheschen Genius zu atmen. Das ist ihr Schicksal, der Meister hat sie zur Heldin seiner Literatur gemacht und ihr damit die Chance genommen, ein eigenes Leben zu formen. Da ist noch eine Rechnung offen.

Ein kleines Vögelchen muss dran glauben

Literarisch verarbeitet wurde die Reise der gealterten Lotte von Thomas Mann in seinem Roman „Lotte in Weimar“. Der französische Regiestar Julien Gosselin allerdings, der sich einen Namen machte mit monumentalen Literaturinszenierungen wie etwa Roberto Bolaños „2666“ und Michel Houellebecqs „Elementarteilchen“ geht die Sache an der Volksbühne ein paar Nummern größer an. Es ist das erste Mal, dass er in Deutschland inszeniert, und der Abend trägt direkt den Namen einer ganzen Epoche: „Sturm und Drang“. Der Untertitel spannt den Bogen sogar noch weiter: „Geschichte der deutschen Literatur I“. Da folgen noch weitere Teile, tatsächlich ist das Ganze als Großprojekt angelegt, das sich über mehrere Spielzeiten ziehen soll.

Doch zurück zu Lotte. Die Sicht von Thomas Mann ist nur eine von vielen, die den Abend grundieren. Werther persönlich ist selbstverständlich auch von der Partie, in diversen Flashbacks entrollt sich seine Geschichte. Und gleich der erste hat es in sich: Da beißt der junge Werther einem Vögelchen, dem Lotte beigebracht hatte, Küsschen zu verteilen, den Kopf ab und zerkaut ihn, derweil das Blut ihm das Kinn herabrinnt. Und dann fliegen mit großem Wumms auf den drei großen Leinwänden über der Bühne all die Namen ein, die hier was zur Sache tun: Thomas Mann, Hölderlin, Ernst Jünger, Klopstock und so weiter. Dem deutschen Geist, Gemüt und Genius soll hier offenbar gründlich zu Leibe gerückt werden. Goethe selbst bekommt natürlich auch noch seinen Auftritt, da sind dann aber schon knapp zwei Stunden des insgesamt dreieinhalbstündigen Abends vergangen, aber bei einem wie ihm hat selbst Abwesenheit eine gewisse Größe.

Die Begierde von Werther und Lotte erwacht

Und vorerst haben auch alle genug mit sich selbst zu tun in den verschiedenen Konstellationen, in denen sie in dem von Lisetta Buccellato entworfenen Gebäude, das sich auf der Bühne dreht, aufeinandertreffen. Wir sehen sie in ihren historischen Kostümen (Caroline Tavernier) plaudern im Hotelzimmer, trinken im gediegenen Foyer und erleben Werthers und Lottes erwachende Begierde hinter der Fassade eines Fachwerkhäuschen. All das auf der Bühne in weiter Ferne, mit wenig direktem Einblick. Auf den drei Leinwänden allerdings, in guter alter Volksbühnen-Ästhetik, scharf gestellt. Da krümeln Benny Claessens in der Rolle von Goethes Sekretär und Hauslehrer Riemer die lässig reingestopften Kekse in Großaufnahme auf die Kragenschleife und der hervorragenden Victoria Quesnel, die sowohl die gealterte Lotte als auch Werthers Angebetete spielt, packt allein in einen zuckenden Mundwinkel so viel Spott, Verachtung oder Enttäuschung, dass es eine wahre Freude ist, hier im Leinwandformat genau hinschauen zu können.

Werther selbst wird in verzehrender Qual von Marie Rosa Tietjen gespielt und Hendrik Arnst gibt den Hotelportier Mager mit hinreißend aufdringlicher Bewunderung. Dazu dräut thrillerhafte Musik (Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde). Hier ist nichts klein und zurückgenommen, hier darf alles stürmen und drängen. Und dann kommt Goethe. Den verschneidet Regisseur Gosselin mit dem gereiften Dichter Aschenbach aus Thomas Manns „Tod in Venedig“. Auftritt Martin Wuttke! Der spielt sich in seiner Doppel-Rolle geradezu in eine Art Genierausch zwischen Leid und Größenwahn, kurzzeitig umgeben von einem jetzt anachronistisch anmutenden Pappbühnenbild. Hier gerät der Abend strukturell zeitweise in eine eigentümliche Unwucht, der Monolog dominiert, die Übersteigerung nimmt überhand, die philosophischen Exkurse und das surreale Setting verlieren den Anschluss zum Rest der Inszenierung. Am Ende ist alles wieder halbwegs sortiert, aber dafür muss man schon eine Durststrecke aushalten. Entschädigt werden wir dafür durchgehend mit sehr vielen wirklich großen Schauspielmomenten und einem hervorragenden Zusammenspiel. Was nicht die schlechteste Ausgangsposition für alle noch folgenden Teile ist.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Linienstr. 227, Kartentel.: 24 06 57 77 Nächste Termine: 12.06., 15.06. und 26.06.