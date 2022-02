Eine Berlinale der Frauen: Zwei Bären für den deutschen Film

Überraschung bei der Bären-Verleihung: Nur zwei von acht Preisen gehen an Männer. Und gleich zwei gehen an Andreas Dresens Beitrag.

16.02.2022, Berlin: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) kommt zur Preisverleihung der Berlinale in den Berlinale-Palast. Die 72. Internationalen Filmfestspiele finden vom 10. bis 20.02.2022 in Berlin statt. Foto: Gerald Matzka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 16: Sarah Walker arrives for the closing ceremony of the 72nd Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palast on February 16, 2022 in Berlin, Germany. (Photo by Sebastian Reuter/Getty Images)

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 16: Hadnet Tesfai arrives for the closing ceremony of the 72nd Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palast on February 16, 2022 in Berlin, Germany. (Photo by Sebastian Reuter/Getty Images)

Der kambodschanische Regisseur Rithy Panh erhielt einen Silbernen Bären für seinen Film "Everything Will Be Ok".

Wer, ich? Der schönste Moment in Andreas Dresens Justizdrama „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ist der Moment, wenn der Anwalt seiner Mandantin, einer einfachen Hausfrau, erklärt, dass sie gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagt. Und ihr vor Schreck diese Worte entfahren. Wer, ich? Das schien auch Meltem Kaptan zu denken, als sie am gestrigen Mittwoch den Silbernen Bären bekam - für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Für eben jene Rabiye Kurnaz. Obwohl die 41-jährige Kaptan eigentlich Comedienne ist und noch nie zuvor eine Kinohauptrolle gespielt hat.

Gleich zwei Bären gingen an Andreas Dresens Drama „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“.

Foto: Andreas Hoefer

Für Dresens Film gab es auch gleich noch einen zweiten Silberbären, Leila Stieler bekam ihn für das beste Drehbuch. Ein schöner Erfolg für das deutsche Kino. Ein schöner Erfolg für Dresen, der zum vierten Mal im Bären-Rennen war und nach dem Großen Preis der Jury für „Halbe Treppe“ vor genau 20 Jahren nun erneut reüssierte. Ein schöner Erfolg schließlich auch für die Gerechtigkeit. Für den Glauben daran, dass auch die kleinen Menschen nicht machtlos sind gegen die große Politik. Denn genau davon handelt der Film.

Eine glückliche Bärenwahl, das gibt es sonst nicht so oft

M. Night Shyamalan, der Präsident der diesjährigen Jury, ist ja bekannt für die überraschenden Wendungen am Ende seiner Filme. So durfte man schon rätseln, ob das auch für das Ende eines Festivals unter seiner Ägide gilt. Die Antwort: Ja und Nein. Die Bärenvergabe überrascht angenehm, weil gleich sechs der acht Bären an Frauen gehen.

Es ist aber nur konsequent, wurden doch sieben der 18 Wettbewerbsbeiträge von Regisseurinnen gedreht. Und noch mehr Filme, auch von männlichen Kollegen, Frauen in den Mittelpunkt stellten. Die Berlinale 2022 war ganz klar eine Berlinale der Frauen. Eine, die von einem weiblichen Blick bestimmt war, abseits der üblichen klassisch männlich konnotierten Narrative. Dass sich das so deutlich bei den Preisen widerspiegeln würde, damit hat wohl keiner gerechnet.

Der Goldene Bär geht an den spanischen Film „Alcarràs“, der mit Laiendarstellern gedreht wurde.

Foto: © LluisTudela

Seit der Preis für die schauspielerische Leistung nicht mehr in Männlein und Weiblein unterschieden, sondern seit dem Vorjahr in Haupt- und Nebenrolle unterschieden wird, gehen die Männer zum zweiten Mal ganz leer aus. Für die beste Nebendarstellung wurde Laura Basuki ausgezeichnet für „Nana“, den ersten sundanesisch-sprachigen Wettbewerbsfilm der Berlinale. Der Regie-Preis ging an die Französins Claire Denis - auch wenn sie schon bessere Werke gedreht hat und ihre weibliche Hauptfigur am Ende ärgerlich verrät.

Aber auch zwei der drei Hauptpreise gingen an Filmemacherinnen: Der Preis der Jury an die Mexikanerin Natalia López Gallardo für „Robe of Gems“, und der Goldene Bär an die Spanierin Carla Simón für „Alcarràs“. Ihr Film, der als einer der letzten Beiträge im Wettbewerbs lief, handelt, von Laien gespielt, von einfachen Bauern in Katalonien, die einen vergeblichen Kampf David gegen Goliath führen.

Hang Sangsoo scheint ein Bären-Abo zu haben

Nur dass die Großen keine Bösen sind, sondern umweltfreundlichen Strom erzeugen. Aber sie wollen Solarpaneele genau da bauen, wo die Pfirsichplantage der Bauern steht. Ein drängend aktuelles ökopolitisches Thema. Und ähnlich wie in Dresens Film ist auch dieser ein Anwalt der kleinen Leute, auch wenn es für diese Bauern kein Happy End geben kann.

Eine größtenteils glückliche Bären-Wahl also, das gibt es ja nicht allzu oft. Und das hätte man nicht unbedingt von einem Shyamalan erwartet, der doch für ein ganz anderes Kino steht. Warum indes der Südkoreaner Hong Sangsoo zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet wurde – nach dem Regie-Bären 2020 und dem Drehbuch-Bären 2021 diesmal sogar der Große Preis der Jury –, noch dazu, wo er doch irgendwie immer den gleichen Film dreht, bleibt eine Absurdität am Rande. Aber auch sein „The Novelist’s Film“ handelt von einer Frau, die nicht dem höflichen Klischee entspricht, sondern unangenehme Wahrheiten offen ausspricht. Das ist dann doch repräsentativ für die Bären-Marke 2022.

Der Große Preis der Jury geht an den mexikanischen Beitrag „ Robe of Gems" von Natalia López Gallardo.

Foto: dpa

Überhaupt war dieser Wettbewerb stark und souverän, ohne lähmende Tiefpunkte, wie man sie oft erlebt hat. Carlo Chatrian scheint als Kurator doch ein besseres Händchen und mehr Gespür für die Filmkunst zu haben als sein Vorgänger Dieter Kosslick. Und doch redet in diesem Jahr keiner über die Filme dieses Festivals, sondern nur über die bizarren Bedingungen, unter denen es stattfindet. Die Berlinale scheint Glück gehabt zu haben. Auch wenn nicht wenige zu Festivalbeginn großes Unbehagen wegen der Inzidenz-Hochwerte verspürten, ist die Omikron-Kurve ja allmählich gesunken.

Auch von großen Ansteckungen ist nichts bekannt - bis auf den allerdings hochprominenten Fall, dass ausgerechnet der Ehrengast Isabelle Huppert wegen eines positiven Tests nicht anreisen konnte. Ansonsten gab es, die Zahlen haben wir bereits genannt, bei den 2700 vorgenommenen Tests am Potsdamer Platz bis Sonntag nur 54 positive Fälle, also gerade mal zwei Prozent. Die nächste Datenauswertung erfolgt aber erst wieder am heutigen Donnerstag – also am Tag „danach“. Denn, auch das ist ein Kuriosum, die Bären wurden schon nach sechs Tagen Festival vergeben. Die restlichen vier gehören ganz dem Publikum.

Keiner redet über Filme, jeder über die Festivalbedingungen

Eine besondere Geste an die Kinogänger? Manche Spötter meinen, eine Corona-Infektion lasse sich erst nach fünf Tagen nachweisen. Selbst ein Spreader-Event wäre so nur im Nachhinein zu konstatieren. Dass man statt einem gleich vier Publikumstage anvisiert hat, dürfte aber einen anderen, pekuniären Grund haben. Die Splittung der Vorjahres-Berlinale in einen digitalen Branchentreff und einen Sommer-Event fürs Publikum hat das übliche Budget deutlich überschritten, da möchte man dieses Jahr wohl mit mehr Ticket-Erlösen haushalten können.

Den Preis für die Regie geht an Claire Denis für ihren Film „Avec amour et acharnement“ mit Juliette Binoche und Vincent Lindon.

Foto: dpa

Aber auch das gehört zu dieser Berlinale: Unbehagen verspürten offenbar nicht nur manche Festivalbesucher, die hier beruflich zu tun hatten. Die üblichen Zaungäste blieben aus, die Fan Area vor dem Berlinale-Palast war oft verwaist. Wie traurig muss das für Filmemacher sein, die aus dem Ausland angereist sind, um ein Werk vorzustellen, und dann über einen leeren Teppich laufen, ohne dass jemand zuschaut.

Klar, das ist Corona, mag man sich trösten, das wird alles wieder anders. Aber wird es das wirklich? Oder zeichnet sich hier womöglich schon ein ein Ende der Filmfestivals, vielleicht gar der Kinokunst selbst an? Die Berlinale finde analog statt, das haben die beiden Festivalchefs fast mantraartig wiederholt, um ein Zeichen zu setzen. Weil Filme die Öffentlichkeit brauchen. Aber was, wenn die Fans nicht nur aus Angst vor Corona ausgeblieben sind? Sondern weil nach zwei Lockdowns, in denen alle das Streamen gelernt haben, das Kino seinen Stellenwert eingebüßt hat? Hoffentlich ist das nur ein Horrorszenario à la Shyamalan. Dann wünschen wir uns bitte ganz dringlich eine überraschende Wendung am Ende. Zum Guten hin. Eine solch seltsame Berlinale aber möchte man eigentlich nicht mehr erleben.

