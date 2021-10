Abba: Das müssen Sie zum neuen Album "Voyage" wissen

Bald ist es soweit: 40 Jahre haben die Fans auf die Rückkehr der schwedischen Pop-Visionäre gewartet – jetzt ist es soweit: Abba sind mit neuer Musik und ihrem brandaktuellen Album „Voyage“ zurück. Hier finden Sie alle Antworten auf die wichtigen Fragen rund um das neue Abba-Album.

Legendäre Popgruppe: Wofür sind Abba bekannt?

Seit ihrem Durchbruch mit „Waterloo“ vor mehr als 45 Jahren zählen Abba zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte: Bekannt für Welthits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Take A Chance On Me“, „Knowing Me, Knowing You“, „Money, Money, Money“, „Super Trouper“ eroberten vier ihrer letzten fünf Alben direkt Platz 1 in Deutschland. Mit „Voyage“ schreibt die Band nun das nächste Kapitel dieser einzigartigen Reise.

Mit ihrem Lied „Waterloo" belegte die schwedische Band ABBA 1974 den ersten Platz beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson im südenglischen Brighton. Dieses Foto zeigt die vier Bandmitglieder Benny Andersson, Anni-Frid „Frida“ Lyngstad , Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus (v.l.n.r). Foto: dpa Picture-Alliance / Pressensbild / picture alliance / dpa

Das Quartett hatte sich 1983 nach vielen Welthits wie „Dancing Queen“, „Fernando“ und „Take A Chance On Me“ getrennt. Foto: Schilling / dpa

Gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung hat die legendäre Band zwei neue Songs aufgenommen. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Eines der Lieder, „I still have faith in you“, soll bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Die Kult-Band war vor allem in Europa äußerst populär. Foto: Hulton Archive / Getty Images



Über ein Comeback der Band ist immer wieder spekuliert worden. Ob die vier wirklich in Zukunft wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden, ist nicht bekannt. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Die Band nach ihrem Sieg beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson am 6. April 1974. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Bandname ABBA leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der vier Vornamen ab: Agneta, Björn, Benny und Annie-Frid. Foto: Evening Standard / Getty Images



Die schwedische Popgruppe wurde 1972 von den damaligen Paaren Agnetha Fältskog (Gesang) und Björn Ulvaeus (Gitarre) sowie Benny Andersson (Keyboard) und Anni-Frid Lyngstad (Gesang) gegründet. Anfang der Achtzigerjahre erklärten sie Abba für beendet – bis zu ihrem Comeback 2021.

Neues Abba-Album: Wann erscheint „Voyage“?

Am 5. November 2021 soll „Voyage“ erscheinen. Es ist das erste Abba-Album seit 40 Jahren – seit „The Visitors“ aus dem Jahr 1981. Aufgenommen wurden die neuen Songs in Benny Anderssons eigenem Studio Riksmixningsverket in Stockholm.

Comeback: Wie kam es zu den neuen Abba-Songs?

Schon 2018 hatten die Schweden erklärt, dass sie zwei neue Songs miteinander aufgenommen hätten. Einer der neuen Songs sollte ursprünglich im Rahmen einer von BBC und NBC produzierten Fernsehshow aufgeführt werden. Mit ihren Hologramm-Alter-Egos, den sogenannten „Abbataren“ (Wortspiel aus Abba und Avatar) wollten sie 2019 auch auf Tour gehen. Aufgrund technischer Probleme und der Covid-Pandemie verzögerte sich aber die Veröffentlichung.

Foto: dpa Picture-Alliance / Schilling / picture-alliance/ dpa

Release-Event: Wann und wie wurde das Album angekündigt?

Nach fast 40 Jahren Trennung fand sich die Band 2018 für zwei neue Songs wieder zusammen und kündigte mit einem internationalen Mega-Event am 2. September 2021 ihr neues Album „Voyage“ an. Am 26. August 2021 ging Abba mit ihrer Internetseite abbavoyage.com live, die einen Countdown zum 2. September anzeigte. Mit einem YouTube-Livestream stellte die Band am 2. September 2021 „Voyage“ offiziell vor.

Hier geht es zum YouTube-Livestream von Abba-„Voyage“

Gibt es bereits Single-Auskopplungen?

Als Vorgeschmack auf das womöglich größte Comeback der Musikgeschichte lieferten Abba mit „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ bereits zwei Single-Vorboten ab.

So klingen der neue ABBA-Songs: "I Still Have Faith In You"

ABBA: I Still Have Faith In You

ABBA-Song "Don't Shut Me Down"

ABBA: Don't Shut Me Down

Ist die Titelliste des Albums bekannt?

Diese Songs finden sich auf dem neuen Album:

I Still Have Faith In You (5:09)

When You Danced With Me

Little Things

Don't Shut Me Down (3:56)

Just A Notion

I Can Be That Woman

Keep An Eye On Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode To Freedom

Wird es eine Abba-Tour geben?

Ab dem 27. Mai 2022 startet in London auch die dazugehörige „Abba Voyage“-Liveshow, ein Performance-Spektakel mit digitalen Avatars der Band. Die Hologramm-Konzerte sind ein Novum, die es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat.

Foto: dpa

Die Band lässt dazu extra mittels Motion Capture digitale Avatare anfertigen und bei ihren Konzerten das Abba von 1979 als Hologramme auftreten. Insgesamt fünf Wochen lang haben die vier Musiker vor 160 Kameras jeden Song eingesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden konnte. Im Olympiapark London wird für die Tour eine neue Arena gebaut.

Wo kann man das Abba-Album "Voyage" vorbestellen?

„Voyage" erscheint am 5. November 2021 auf dem Markt und wird in allen bekannten Musik-Verkaufsstellen erhältlich sein. Wer sichergehen will, dass er das Album zeitnah zur Veröffentlichung erhält, sollte es rechtzeitig bei Versandhändlern wie Amazon, Weltbild oder Shopmusic vorbestellen.

Das Album ist als Stream, als MP3-Download, als Audio-CD, Vinyl-Platte und Audio-Kassette erhältlich. Für Fans gibt es außerdem eine limitierte CD-Box, in der neben dem Album auch Poster, Sticker und andere Extras enthalten sind.

Das sind die technischen Daten des Abba-Albums:

Interpret: Abba

Titel: Voyage

Genre: Pop international

Label: Polar

Spielzeit: 37.1 Minuten

Datenträger: CD, Vinyl, Kassette

EAN: 0602438614851

Lesen Sie auch zum Thema Abba:

ABBA-Comeback: Songs veröffentlicht - So klingen die Lieder

Die Angst des Fans vor dem Comeback

ABBA: Comeback der Kultband soll dieses Jahr stattfinden

ABBA-Hits - diese sieben Lieder sind für die Ewigkeit

Kultband ABBA kündigt ihr Comeback an – nach 35 Jahren