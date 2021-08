Matthias Manasi: "Will mich wieder auf Europa konzentrieren"

Berlin. „Wo nichts mehr ist, kann man auch nicht aussteigen“, sagt der Berliner Dirigent Matthias Manasi. Und während er das sagt, möchte er sich am liebsten auf die Zunge beißen, weil er nirgendwo auf der Welt Kollegen brüskieren will. Aber dahinter steht eine der bitteren Künstlergeschichten in der Pandemie. Bis Ende Juli war Manasi offiziell Music Director der Nickel City Opera in Buffalo, in der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat New York. Seit Frühjahr 2020 war der Chefdirigent allerdings nicht mehr bei seiner Operntruppe in Buffalo, weil die Produktionen immer wieder abgesagt werden mussten und er als Europäer keine Einreise mehr in die USA bekam. Zuletzt war ihm eine „Aida“-Produktion abgesagt worden. Jetzt hat er die Reißleine gezogen und orientiert sich beruflich neu.

In einem Wilmersdorfer Café unweit seiner Wohnung treffen wir uns. Matthias Manasi ist ein sprudelnder, energischer Künstlertyp. Ein Dirigent eben. Ein Stücktitel und eine Anekdote jagt die andere, aber man kann gestandene Dirigenten meist nur schwer unterbrechen. Als Sohn eines Kirchenmusikers und einer Klavierpädagogin wurde er 1969 geboren. In Stuttgart studierte Matthias Manasi zunächst Klavier und Dirigat, dann setzte er seine Ausbildung in Karlsruhe fort.

In Amerika ist man entweder Pianist oder Dirigent

Er begann die sogenannte Ochsentour durch die Provinz. „An der Kieler Oper habe ich als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung und als Assistent des Chordirektors begonnen“, erzählt er über seine ersten Schritte. „Aber das ist immer so eine Sache, denn dieses System gibt es fast nur im deutschsprachigen Raum. In den USA ist man entweder Pianist oder Dirigent.“

Allerdings unterbricht der Dirigent sich gleich wieder, um zu erzählen, dass seine letzten wichtigen Konzertauftritte im Februar 2020 in Arizona stattgefunden haben. Beim Southern Arizona Symphony Orchestra hat er in Tucson ein Programm dirigiert und bei Richard Strauss’ Orchestersuite „Der Bürger als Edelmann“ op. 60 selbst am Klavier gesessen. „Ich habe manchmal Klavierkonzerte gespielt und das Orchester vom Instrument aus dirigiert“, sagt Manasi. Der Konzertpianist verweist beiläufig auf Youtube. Überhaupt scheint der Dirigent auf Facebook und Twitter zu Hause zu sein.

Manasi war offenbar immer unterwegs. Es folgten die Staatstheater in Oldenburg, Kassel und Braunschweig, die Oper Leipzig. Von 2010 bis 2013 war er Chefdirigent des Orchestra Camerata Italiana in Neapel. Aus Italien erreichten ihn im vergangenen Jahr auch die ersten Corona-Nachrichten. „Als in Berlin noch alles normal zuging, erzählten mir Kollegen, dass Mailand vom Militär weitgehend abgesperrt sei. Für mich klang es wie aus einem Science-Fiction-Film. Als es im März hier losging und ich mit den Leuten in Amerika darüber sprach, winkten die nur gelassen ab.“ Der Dirigent steckte mittendrin in den zeitversetzten Lockdowns.

Seine Kapellmeisterlaufbahn hatte er an der Breslauer Oper fortgesetzt und damit seine globale Ochsentour begonnen. Wenn man sich die lange Liste der von ihm weltweit dirigierten Orchester und Ensemble anschaut, weiß man, dass er vor der Pandemie ein Überflieger in Oper und Konzert war. Als Komponisten bevorzugt er Puccini, Verdi, Wagner und Strauss. Er bezeichnet sich selbst als Sänger-affinen Dirigenten. Über die Soprandiva Luz del Alba Rubio kam eine Berufung als Musikdirektor beim International Punta Classic Festival in Montevideo (Uruguay) zustande. Als er eines ihrer Berliner Konzerte im Französischen Dom besuchte, traf er auf den Sänger Valerian Ruminski. Der leitet die Nickel City Opera in Buffalo. Dort trat Manasi 2017 als Musikdirektor an, dirigierte Mozarts „Schauspieldirektor“ und Verdis „Traviata“. Er sagt, er habe sich in Buffalo immer wohl gefühlt.

In Berlin kann man viele Künstler persönlich treffen

„Ich habe zwei Flügel zu Hause“, sagt Manasi. Als er die ständigen, aufwendigen Umzüge satt hatte, nahm er sich eine Wohnung in Berlin. „Vor allem bin ich 2010 nach Berlin gezogen, weil fast alle Kollegen aus den USA, Australien oder Brasilien, die weltweit reisen, in diese Stadt kommen. Dann reisen sie vielleicht noch nach Paris oder London weiter. Einige meiner Projekte sind entstanden, weil ich die entscheidenden Leute in Berlin persönlich kennenlernen konnte.“

„Ich möchte meine Arbeit künftig wieder auf Europa konzentrieren“, sagt Manasi. Allmählich geht es mit den Projekten wieder los. Monatelang seien Bewerbungen auf Chefstellen schwierig gewesen. „Es gibt jetzt wieder Stellen“, sagt der Dirigent. Aber das kann sich alles noch monatelang hinziehen. „Die Stellung der Musikkultur ist in Deutschland eine ganz andere als in den USA“, sagt er zuversichtlich. Die Vorzüge des deutschen Repertoirebetriebs gegenüber dem in Amerika betriebenen System, Opern nur in kurzen Serien zu spielen, sind ihm klar. Darüber hinaus musste er in den USA erleben, wie tückisch das Sponsorenprinzip ist. Er sieht einige amerikanische Musikinstitutionen in großer Gefahr. Auf der anderen Seite, sagt Manasi, dass man in den USA, wenn alles normal läuft, deutlich mehr verdienen kann als in Mitteleuropa. In der Krise hätte er allerdings, wie in Deutschland gewohnt, lieber einen Festvertrag gehabt.