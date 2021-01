Hope: "Die Musiklandschaft wird sich radikal verändern"

Top-Events in Berlin

Der Berliner Geiger Daniel Hope (47) erinnert auf seiner neuen, am 5. Februar erscheinenden CD an den Komponisten Alfred Schnittke, den er in seinen letzten Lebensjahren begleitet hatte. Im Interview spricht Hope, der zu den reisenden Virtuosen gehört, über die erste Begegnung mit Schnittke, aktuelle Veränderungen im internationalen Musikbetrieb und wie er im Lockdown das Familienleben genießt.