Kultursenator Lederer: „Es gibt auch Kulturfreiheit!“

Berlin. Wie die Gastronomie zählt auch die Kultur zu den Hauptbetroffenen der aktuellen Corona-Einschränkungen. Viele Einrichtungen und Künstler stehen vor dem Aus. Über den aktuellen Zustand der Berliner Kunstszene und Wege aus der Krise sprach Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit der Berliner Morgenpost.

Berliner Morgenpost: Herr Lederer, drei Wochen des zweiten Lockdowns liegen hinter uns. Sie haben sich gegen erneute Schließungen im Kulturbetrieb gewehrt. Wie ist die Lage in der Kultur?

Klaus Lederer: Ich habe mich nicht gegen Schließungen gewehrt. Die sind vollkommen richtig und notwendig. Bei den Einschränkungen im privaten Bereich sind wir jedoch nicht weit genug gegangen: Nach allem, was wir von Covid wissen, finden Infektionen vor allem im Privaten, in geschlossenen Räumen statt, die schlecht gelüftet sind. Dem muss etwas entgegengesetzt werden. Was ich mir gewünscht hätte ist, dass vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wirkung der Maßnahmen, vor allem für Kinder und Jugendliche, mehr Differenzierung vorgenommen wird, was, zum Beispiel, die kulturelle Teilhabe betrifft. Das ist bei den dramatischen Infektionszahlen aber nicht die zentrale Debatte. Berlin ist ein Hot-Spot – unsere vordringliche Aufgabe ist es, Infektionszahlen zu verringern und intensiv-medizinische Kapazitäten nicht an den Rand zu bringen.

Aber das führt zu extremen Belastungen für die Einrichtungen?

Den Kulturbetrieben geht es nicht gut. Kunstschaffende wollen mit dem Publikum interagieren. Das können sie derzeit nicht. Ich bin froh, dass in den Theatern geprobt werden kann. Insbesondere jedoch für Freischaffende und Soloselbstständige ist die Situation extrem prekär. Ich habe große Zweifel, dass die jetzt angekündigten Hilfen hier tatsächlich wirken. Auch für die privaten Kulturbetriebe ist die Lage hart. Wir sind jetzt in der dritten Antragsrunde für unser Liquiditätshilfsprogramm, so dass ich glaube, dass diejenigen, die Hilfe benötigen auch tatsächlich Hilfe bekommen werden. Trotzdem ist in dieser Situation nicht klar, was wann möglich sein wird.

Woran liegt das?

Das hat auch damit zu tun, dass wir uns immer von Woche zu Woche hangeln. Das betrifft mich als Fachsenator genauso, wie die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin. Man schaut auf die Zahlen und reagiert. Die Zahlen ändern sich wieder und wir reagieren wieder. Das Zermürbende daran ist, dass die Leute, die in den vergangenen Monaten ihre Veranstaltungsorte so infektionssicher wie möglich gemacht haben, nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist frustrierend.

Gibt es denn einen anderen Wag, als immer auf die sich verändernden Infektionszahlen zu schauen?

Es ist davon auszugehen, dass wir noch einige Monate mit der Pandemie leben müssen, selbst dann, wenn der Impfstoff schnell bereitgestellt werden kann., Deshalb ist die Frage, ob ein Abwechseln zwischen relativer Normalität und Lockdown eine Perspektive ist. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, wie wir im kommenden Jahr auch bei angespannter Pandemiesituation stärker differenzieren können zwischen dem, was der Mensch für das geistige und körperliche Wohlbefinden tatsächlich braucht und was nicht.

War die Zusammenstellung der Maßnahmen für den November dann ein Fehler? Wie erklären Sie uns, dass ich mir schöne Baumaschinen im Baumarkt ansehen kann, nicht aber schöne Bilder im Museum?

Das kann man nicht vermitteln. Man kann ja auch in einer Galerie ein Kunstwerk kaufen und sich vorher stundenlang Kunstwerke anschauen. In einem Museum aber nur Kunstwerke ansehen, das geht nicht. Bei der Anlage der Maßnahmen, die wieder sehr schnell und von oben nach unten verhängt wurden, gibt es viele Fragezeichen und trotzdem glaube ich, dass diese Diskussion jetzt vergossene Milch ist. Denn die Infektionen sind ja real. Wir müssen die Debatte im Hinblick auf die kommenden zwei, drei Monate führen. Ich hätte mich auch davor gehütet, alles auf Weihnachten auszurichten, als einem Moment, an dem alles wieder so sein soll wie vorher. Das wird nicht der Fall sein. Niemand kann derzeit sagen, dass wir die Pandemie an einem Punkt X im Griff haben.

Rechnen Sie damit, dass es im Dezember wieder Lockerungen geben wird?

Ich gehe davon aus, dass wir mit den gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen die Kurve wieder etwas abflachen können, aber die Wellenbrecherwirkung wird dieser Lockdown nicht haben. Es kann sein, dass wir auch bei der nächsten Kanzlerschalte am Mittwoch feststellen werden, dass man ab Dezember nicht wieder alles in den Vorher-Zustand zurückversetzen kann. Deshalb setze ich auf Differenzierung. Ich würde mich schon freuen, wenn wir perspektivisch wenigstens für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit schaffen, ein Theater oder eine Kultureinrichtung besuchen zu können. Hinter den gegenwärtigen Maßnahmen steckt der Gedanke, den wirtschaftlichen Reproduktionsprozess zu sichern und die Bildung für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Das ist nachvollziehbar. Aber im Gegenzug wird alles andere beschränkt, außer der Versammlungs- und der Religionsfreiheit. Als Kultursenator möchte ich ergänzen: Es gibt auch Kulturfreiheit!

Die Kultur läuft immer unter dem Freizeitbereich so irgendwie mit. Hätte man das nicht schon längst zum Thema machen müssen?

Das hat ja stattgefunden. Ich glaube, in der Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hat das aber keine durchschlagende Wirkung entfaltet. Ich befürchte, das ist der Blick, mit dem manche der handelnden Personen auf die Kultur blicken.

Was halten Sie vom Vorschlag des Schaubühnen-Chefs Thomas Ostermeier, die Bühnen den Winter über geschlossen zu halten und dafür im Sommer durchzuspielen?

Ich finde alle diese Diskussionen richtig und wichtig. Es kann durchaus sein, dass es da unterschiedliche Lösungen für die einzelnen Häuser gibt. Aber auch schon vor der Pandemie habe ich nicht verstanden, warum im Sommer darstellende Künste immer zwei Monate lang nicht stattfinden. Das ist auch ohne Pandemie ein Thema.

Je länger die Pandemie dauert, desto größer ist die Gefahr, dass für die von vielen Solo-Selbstständigen geprägte Kulturlandschaft dauerhaft Schaden nimmt. Was befürchten Sie?

Die Gefahr ist real und drückt sich jetzt schon aus. Die Veranstaltungsbranche insgesamt leidet. Es besteht auch die Gefahr, dass Menschen, die vor der Pandemie irgendwie über die Runde gekommen sind, sich jetzt was Neues suchen. Wenn sich das summiert, besteht die Gefahr, dass die künstlerische Szene ärmer wird. Diese Sorge mache ich mir ernsthaft. Auch, dass Kulturorte verschwinden und nicht wieder neu etabliert werden, denn natürlich gibt es Förderlücken und jemand geht leer aus, der auch hätte bedacht werden können. Ich glaube fest, im Bereich der öffentlichen Kultureinrichtungen werden wir hier in Berlin die Absicherung schaffen. Für die Zeit nach der Pandemie müssen wir überlegen, wie wir privaten Kulturbetrieben Starthilfen ausreichen können, damit es dann wieder losgeht.

Kulturschaffende kritisieren immer wieder, dass die vom Bund bereitgestellten Hilfen nicht ankommen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Bund?

Die Kulturmilliarde, die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgeschüttet wird, läuft nicht über die Länder. Da fehlt mir der Überblick zum Fördergeschehen. Es ist eine große Herausforderung für eine so kleine Behörde wie die der Kulturstaatsministerin, diese Milliarde zu administrieren. Das erkenne ich an. Ich bin dankbar, dass hier die Kultur überhaupt im Blick war.

Trifft es da wieder die Kleinen, weil die angekündigten Novemberhilfen für den zweiten Lockdown bis Ende vergangener Woche noch gar nicht beantragt werden konnten?

Die Hilfen für private Kulturbetriebe kommen bei uns auch später an, als ich es mir wünschen würde. Das hängt auch mit dem bürokratischen Aufwand zusammen. Als wir im Frühjahr die Soforthilfen unbürokratisch innerhalb von drei Tagen ausgereicht haben, mussten wir uns vom Bund harsche Kritik gefallen lassen, dass wir nicht verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umgehen. Der Bund steht jetzt vor dem gleichen Problem wie wir, eine Hilfe, die möglichst schnell kommen soll, auch auszureichen. Mein Hauptproblem bleibt, dass trotz der Hilfen für Solo-Selbstständige, für Viele der Gang zur Grundsicherungsbehörde nicht vermieden wird. Anders als bei regulär Beschäftigten in den Unternehmen sind für die Kulturschaffenden demnach Hartz IV und Grundsicherung die vorgesehene Schiene. Das finde ich genauso falsch wie, dass der Hartz-IV-Satz trotz steigender Kosten in der Pandemie dort verharrt, wo er am Anfang war.

Um den frei schaffenden Künstlern zu helfen, hat das Land Sonder-Stipendien ausgegeben, die allerdings verlost wurden. Daran gab es viel Kritik. Haben Sie da Fehler gemacht?

Wie verteilt man bis zu 2000 Stipendien? Diese Frage haben wir uns schon gestellt. Außerhalb der Pandemie verteilen wir keine 100 Stipendien im Jahr und wir wussten vorher nicht, wie groß die Zahl der Antragstellenden ist. Es hätte ja nichts genutzt, wenn wir mit komplizierten Jury-Entscheidungen Ende des kommenden Jahres mit der Verteilung begonnen hätten. 8075 haben sich beworben, von denen 6000 die formalen Voraussetzungen erfüllten. Ich verstehe die Kritik, aber habe mich dafür entschieden, weil so immerhin fast 2000 Menschen recht schnell geholfen werden konnte.

Ist denn denkbar, im kommenden Jahr erneut solche Stipendien auszugeben?

Ich überlege natürlich, ob wir uns dieser Kritik erneut aussetzen sollen. Aber wenn die Pandemie noch länger anhält, wie Experten voraussagen, muss man darüber nachdenken.

Insgesamt macht die gegenwärtige Entwicklung kaum Hoffnung auf schnellere Besserung. Wie kann es perspektivisch für die Kultur weitergehen?

Wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, werden zunächst besonders gefährdete Gruppen geimpft. Wenn da ein hoher Impf-Grad erreicht ist, wäre das schon einmal ein Erfolg. Einschränkungen müssten dann nicht mehr das drastische Ausmaß haben wie im Frühjahr oder jetzt im November. Das heißt, wir werden Kultur wieder ermöglichen, allerdings zunächst nicht in dem Maß, wie wir das kennen. Dann wird eine relative Normalität erreicht, in der wir auch entscheiden können, in zwei Monaten in ein Konzert oder in drei Monaten in ein Theater zu gehen oder auch in der kommenden Woche in eine Galerie. Damit rechne ich im kommenden Jahr. Es wäre schön, im Frühjahr einen Planungshorizont zu haben, der über mehrere Monate geht. Wann die Pandemie überwunden ist, lässt sich heute nicht sagen.

Sie rechnen erst im Frühjahr mit einem Planungshorizont?

Ja. Selbst mit einem Impfstoff bis Ende des Jahres bedeutet das nicht, dass wir in den kommenden drei, vier Monaten einen Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung erreicht haben, der die Pandemie erledigt. Es wird einen stufenweisen Prozess der Öffnung geben. Das wird auch davon abhängen, wie viele Menschen die Pandemieregeln beherzigen und sich einer Impfung unterziehen. Ich hoffe, es sind sehr viele, aber es wird viel Aufklärungsarbeit zu leisten sein, damit wir zu einer Art Normalität in der Pandemie kommen.