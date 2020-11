Wintergarten-Chef: "Theater sind nicht die Superspreader"

Berlin. Die Berliner Kultureinrichtungen wie Theater, Museen oder Klubs müssen während des zweiten Lockdowns bis Ende November geschlossen bleiben. Es hat für jede Institution individuelle Konsequenzen. Wir befragen die Verantwortlichen, heute: Georg Strecker, Geschäftsführer des Wintergartens Berlin an der Potsdamer Straße.

Herr Strecker, es gibt die Diskussion, ob es vernünftiger ist, die Theater über einen längeren Zeitraum geschlossen zu halten und vielleicht über Sommer durchzuspielen oder das kurzzeitige On/Off-Modell der Lockdowns mitzumachen?

Georg Strecker Der Schließungsvorschlag über Winter konnte so nur von einem subventionierten Betrieb kommen. Es ist einer der Punkte, der mich an dem ganzen Diskurs über Kultur in Corona-Zeiten und auch am Verhalten von Kultursenator Klaus Lederer stört. Der ist verbal sehr rührig und wird nicht müde zu betonen, dass ihm auch die Privattheater am Herzen liegen. Der Vorschlag basiert auf dem festgesetzten Denkmuster der Subventionierten, dass deren Theater im Sommer ohnehin immer drei Monate geschlossen sind – und der damit verbundenen falschen Suggestion oder Unterstellung, dies sei per se bei allen Theatern der Fall. Uns Privaten würde eine Verschiebung nicht viel helfen, wir spielen auch im Sommer. Für uns wäre es also kein Ausgleich für Ausfallverluste im Winter. Zumal die Wintermonate für den Wintergarten die Hauptgeschäftszeit sind.

Immer wieder mal wird darüber geredet, dass die Opernhäuser und großen Theater eine Sommerbespielung anbieten sollen. Aber heiße Sommer sind für den gängigen Theaterbetrieb erfahrungsgemäß ungeeignet?

Die Sommerbespielung ist immer ein schwieriges Thema. Ich war früher mal ein reisender Zirkusdirektor mit dem so genannten Chinesischen Nationalcircus von André Heller. Ich weiß, wie schwer es im Sommer ist, wenn alle auf Outdoor getrimmt sind, in einem heißen Zelt zu spielen. Die Leute gehen bei 35 Grad im Schatten lieber in den Biergarten oder in die Waldbühne. Aber wir Privaten müssen das Beste daraus machen.

Wie ist Ihr Verhältnis zum Kultursenator Klaus Lederer?

Es gibt keins. Er hat ein herzliches Nichtverständnis zum Wintergarten und war auch in seiner Amtszeit noch nie hier gewesen. Wir haben nie ein persönliches Wort gewechselt. Aber das ist typisch für Teile des Senats, die uns nie besucht haben. Dabei kann Berlin echt froh sein. Der Wintergarten wird zusammen mit Tipi, Bar jeder Vernunft oder Chamäleon gerne weltweit vorgezeigt, um zu beweisen, wie toll, wie divers und schillernd das Berliner Kulturleben ist. Daneben gibt es Theater in Berlin, die erwirtschaften nur fünfzehn Prozent ihres Etats aus Ticketverkäufen und erhalten 85 Prozent Zuschüsse. Wir bekommen nichts. In Berlin freut man sich über das Kind, will aber kein Schulgeld zahlen.

Der Wintergarten Berlin an der Potsdamer Straße.

Foto: Ben Duentsch

Die Grundsatzfrage ist im Moment, ob die Theaterschließungen in Zeiten steigender Fallzahlen richtig oder unangemessen sind?

Ich bin ein Pragmatiker. Man kann die Entscheidung nachvollziehen und vom Grundsatz her bis zu einem gewissen Grad tragen. Man wusste nicht viel über das Virus und es war klar, dass auch Fehler gemacht werden. Hinterfragen muss man jetzt, warum nicht nur der Lebensmitteleinzelhandel, sondern auch Möbel- und Bekleidungsgeschäfte oder Baumärkte offen bleiben. Wenn die Logik ist, die Bewegungsströme der Menschen zu begrenzen, dann macht das keinen Sinn. Da man Dreiviertel der Fälle insgesamt nicht nachvollziehen kann, will man nicht ausschließen, dass sich vielleicht doch der ein oder andere im Theater angesteckt hat. Dabei kann man davon ausgehen, dass die Theater mit ihren Hygienekonzepten nicht die Superspreader der Pandemie sind.

Warum glauben Sie dann, wurden die Theater dicht gemacht?

Es ging um die Bewegungsströme. Aber in ein einziges großes Shoppingcenter gehen pro Tag mehr Besucher rein, behaupte ich, als in alle Corona-begrenzten Theaterräume Berlins zusammen. Aber jetzt sind die Theater dicht. Das verstehe wer will. Für schwierig halte ich auch die ganze Kommunikationspolitik, vieles wurde uns nicht hinreichend und nachvollziehbar erklärt und begründet. Vieles kommt daher, als wurde es mit heißer Nadel gestrickt.

Was ärgert Sie persönlich am meisten?

Ein Theaterbetrieb hat Probleme mit dem Aus- und wieder Einschalten. Wenn man auf Ansage einige Wochen zumacht, muss man sich hundertprozentig darauf verlassen können, dass man danach weitermachen darf. Dann können der Vorverkauf und die Kommunikation weiterlaufen. Wir haben auch Verträge mit den Künstlern. Ein Theater braucht immer eine Vorlaufzeit.

Das Reisen ist für Besucher und für Künstler fast unmöglich geworden. Ihr Haus lebt vom Tourismus.

Das war anfangs so, wir fanden es aber irgendwann nervig, dass einige uns als Touristenbude bezeichneten. Also haben wir uns jahrelang sehr erfolgreich um die Berliner bemüht. Mittlerweile haben wir mehr Besucher aus Berlin und dem direkten Umland als Touristen aus Deutschland oder anderen Ländern. Aber natürlich sind wir als Theater durchaus glücklich darüber, wenn wir auch 35 bis 40 Prozent Touristen begrüßen können.

Ihre Shows werden von freischaffenden Solo-Künstlern bestritten. Haben Sie ein Agreement mit ihnen gefunden?

Na klar, wir haben ganz freundschaftliche Verbindungen zu den Künstlern. Wir haben ihnen angeboten, die laufende Show „Golden Years – Die 20er Jahre“ zu verlängern. Darüber haben sie sich gefreut. Aber die Situation durch den neuen Lockdown bleibt für den einzelnen Artisten schwierig.

Was wird sich am Varieté nach der Pandemie verändern? Werden Sie mehr auf ansässige Künstler und auf kleinere Besetzungen zurückgreifen?

Es gibt sicherlich einige Fragezeichen. Aber wir haben jetzt auch hundert Jahre gelebt, als hätte es damals keine spanische Grippe gegeben. Es ist doch nicht so, dass nach Pandemien das Leben erfroren ist. Und die Leute wollen echte Menschen auf der Bühne sehen. Der Wintergarten wird weiterhin auf internationale Künstler setzen. Wobei in den letzten zwei Jahrzehnten Berlin ein Hotspot für Künstler, die hier leben, geworden ist. Auch im Bühnengeschehen wird sich nicht viel ändern. Die Acts bestehen heutzutage überwiegend aus Solisten oder Duos. Und wenn es mal mehr sind, dann leben die Artisten meist in einem Haushalt zusammen. Darüber hinaus glaube ich an die Wissenschaft und dass wir mit einem Impfstoff und Medikamenten die Pandemie in den Griff bekommen.

Es gibt die Befürchtung, dass viele Privattheater oder Kinos in die Insolvenz kommen und schließen?

Das wird womöglich auch so kommen. Es gäbe vermutlich schon massenweise Insolvenzen, wenn man nicht die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hätte. In dem Moment, wenn die Antragspflicht wieder einsetzt, müssen die betroffenen Firmen ihre Insolvenz anzeigen. Es sei denn, sie bekommen in letzter Sekunde doch noch etwas vom Staat zugesteckt. Es ist immer eine Frage der Liquidität. Wobei auch Kredite zurückgezahlt werden müssen, und noch weiß keiner, wie die Erlöslage im Kulturbereich künftig sein wird.