Klaus Hoffmann: Septemberherz im November

Berlin. Klaus Hoffmann hat ein neues Album veröffentlicht. Verlässlich zwei Jahre nach dem Vorgänger „Aquamarin“ ist in dieser Woche „Septemberherz“ erschienen. Seit 1975 geht das so. Auf Studioalbum folgt Livealbum folgt Studioalbum. Der gebürtige Charlottenburger ist im Lebenssoundtrack der Deutschen – und insbesondere der Berliner – eine Konstante. Er begleitet ihre Empfindsamkeiten mit Musik, singt von seiner Heimatstadt, dem Getrennt- und Wiedervereintsein, der Vergänglichkeit, der Liebe und immer wieder von seiner Kindheit. „Im Grunde erzähle ich meine Geschichte immer wieder. Sicher in anderen Kreisen, aber die Geschichte fängt immer bei mir als Kind an“, sagt er auch jetzt über sein jüngstes Werk.

Klaus Hoffmann kam 1951 als einziges Kind eines Finanzbeamten und einer Fabrikarbeiterin zur Welt. Aufgewachsen ist er an der Kaiser-Friedrich-Straße 3a in Charlottenburg. Ein graues Haus, sagt er. Dort habe er als Kind immer gestanden und auf die Straße geschaut. „Mein Vater starb, da war ich zehn. Er war sehr krank, er kam aus dem Krieg. Dann die strenge, starke Mutter. Sie wurde sehr alt“, erzählt Klaus Hoffmann das zum Narrativ gewordene Drama seiner frühen Kindheit, ohne dass man ihn danach fragen muss.

Der Vater sei kalt gewesen, habe kaum mit ihm gesprochen. Zuflucht und Wärme habe er erst in der Luisenkirche um die Ecke gefunden, bei einem Pfarrer, den er mochte, ohne dass er vorher gewusst habe, dass er Religiosität überhaupt in sich trug. Später in der Musik und Schauspielerei. Neben einer Ausbildung zum Großhandelskaufmann für Stahl und Eisen trat Hoffmann schon als Jugendlicher in Berliner Kneipen auf. Von 1970 bis 1974 studierte er an der Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel.

Das ewige Annähern an die eigene Geschichte

„Man muss das Lied finden, das man noch nie geschrieben hat“, sagt Klaus Hoffmann. Und deshalb hat er auf „Septemberherz“ alles noch einmal neu aufgerollt: Vater, Mutter, Kind, Suche, Sehnsucht, Liebe. Das ewige Annähern an die eigene Geschichte in verschiedenen Spiralen und aus unterschiedlichen Perspektiven und Lebensphasen nennt er diesen Prozess. „Ich wollte ein ganz pures Album machen“, sagt er über den aktuellen Versuch und relativiert sich dann sofort selbst. Hinten gebe es schließlich auch ein paar Schmonzetten mit Glanz. Und auch die haben ihre Berechtigung.

Den Titel habe er schon lange mit sich herumgetragen und dann eben ein Album dazu schreiben müssen, sagt Klaus Hoffmann. Ein Vertrag mit sich selbst, manisch den Worten hinterher. Dass „Septemberherz“ nun im November erschienen ist, habe keinen besonderen Grund. Hauptsache Herbst, findet Hoffmann. Das passe zur Stimmung.

Denn dieses Mal ist alles noch ein bisschen dramatischer. Hoffmann wird im kommenden März 70 Jahre alt. Und natürlich macht das etwas mit einem Melancholiker wie ihm. Die eigene Endlichkeit sei ihm gerade besonders bewusst. Dabei fühle er sich doch eigentlich noch jung. „In meinem Herzen ist kein graues Haar“, singt er im Titelsong. Und „Es ist noch Zeit“. Aber wenn nicht? Immerhin habe er noch Leidenschaft und Stimme, das bescheinigt sich Klaus Hoffmann selbst. Und das sei doch das Wichtigste für einen Sänger, „auch wenn es dann klingt wie die Knef“.

2021 will Klaus Hoffmann wieder auf Tour gehen

Trotzdem gehöre er in seinem Alter aktuell zu einer Risikogruppe, das lasse sich nicht leugnen. Denn zu aller Schwermut kommt nun auch noch die Coronakrise hinzu, die Hoffmann und seinen Berufsstand besonders hart trifft. Erst neulich sei er im Kino gewesen, erzählt er. Im neuen Film mit Isabelle Huppert, die er verehre. Nur ein paar andere Zuschauer seien mit ihm dort gewesen. Ist das jetzt das finale Sterben der Kiezkinos? Früher habe es doch allein in seiner Straße gleich mehrere davon gegeben. „Ich habe Angst, dass wir ein bisschen seelenlos werden“, sagt Hoffmann. „Wir müssen sehen, dass sich die Kunst erhält. Dass wir nicht blöde werden.“

Denn eine weitere Konstante im Leben von Klaus Hoffmann und seinen Fans ist auch, dass der Liedermacher nach jedem Album auf Tour geht. Geplant ist das auch dieses Mal. Am 23. März 2021 – drei Tage vor seinem Geburtstag – will Hoffmann nach neun Konzerten in der Berliner Philharmonie enden. Ob die Auftritte wirklich stattfinden können, steht derzeit noch in den Sternen. Er werde auch vor wenigen Menschen spielen, sagt Hoffmann. Das sei dann wie früher mit 16 in der Kneipe. Erst am Wochenende vor dem zweiten Lockdown habe er das bei einigen Auftritten geprobt. Oder bei seinen Brel-Abenden in der Bar jeder Vernunft.

Nur ganz ohne Publikum, das kommt für ihn nicht in Frage. „Da muss jemand sein, der atmet“, findet er. Als Künstler brauche er das Publikum, auch um sich sich selbst zu vergewissern. „Ich lebe davon, über mich zu erzählen. Ich bin so ein bisschen der Geograf meiner Geschichte. Sänger wollen gehört und gesehen werden.“ Gleichzeitig sei er noch immer nervös, wenn er mit einem neuen Album an die Öffentlichkeit trete. „Ich bin immer mit Lampenfieber unterwegs. Obwohl ich das schon so lange mache, habe ich jedes Mal wie als Beginner die gleichen Gefühle“, sagt Klaus Hoffmann.

Die eigenen Songs in Dauerschleife im Auto

Während des Entstehens höre er die eigenen Songs in Dauerschleife im Auto und sei dann ganz besoffen von sich selbst. Irgendwann höre das auf und der kritische Blick bahne sich seinen Weg. „Ich muss auf der Bühne erst merken, dass die Menschen mich annehmen, so wie ich bin. Aber nach einer Zeit lässt das nach. Man prüft nicht mehr nach, der Augenblick zählt.“

Dieses Mal hat Klaus Hoffmann sein Album vorab der Tochter eines Bekannten zum Hören gegeben, sie ist Anfang 20. Herausfinden, ob sie wohl etwas anfangen könne mit dieser „Greisenmusik“, ob er noch einmal die Kurve gekriegt habe. Den Song „Asi es la Vida“ hat er außerdem mit seiner Tochter eingesungen und schlägt damit den Bogen zur nächsten Generation. Der letzte Song auf dem Album heißt übrigens „Ich würde es wieder tun“. Das neue Album ist also schon in Arbeit? Klaus Hoffmann lacht. Es ist doch noch Zeit, oder?