Berlin. Eine Frau sitzt auf einer Couch und schaut einen Mann an, der nur halb zu sehen ist. Der Mann trägt nur eine Hose, sein Oberkörper ist frei. Die Frau trägt zwar ein gepunktetes Kleid, aber nimmt mit Armen und den Beinen eine sehr männliche, raumgreifende Pose ein, der von ihrem prüfenden Blick unterstützt wird. Sie lässt dem Mann keinen Platz der Couch, dass er sich setzen könnte.

Das Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1975 von Helmut Newton heißt „Woman examining Man“ (Eine Frau begutachtet einen Mann). Es drückt mehr aus, als zehn Zeilen in einem Zeitungstext beschreiben können. Es ist eines von 29 Bildern, die von der Helmut Newton Foundation in Mitte aufgestellt wurden. Der 2004 verstorbene Ausnahme-Künstler hätte an diesem Sonnabend seinen 100. Geburtstag gefeiert. Noch bis zum 8. November sollen die Plakate eine Einführung in sein Œu­v­re geben.

Stiftungsdirektor Matthias Harder ist froh, dass es zu dieser Aktion gekommen ist. Mit einem knallroten Schirm steht er vor der 85 Meter langen Foto-Wand und sagt: „Helmut Newton hätte das gemocht.“ Schließlich habe auch Newton auf der Straße viel Inspiration für seine Kunst geholt. „Gerade das Bild mit der Frau, die den Mann begutachtet, war damals ein Skandal.“ Heute sei es das nicht mehr, aber verfehle seine Wirkung nicht. „Wir machen seit 15 Jahren Ausstellungen im Museum für Fotografie, aber diese Aktion ist auch für uns etwas neues.“ Er wolle der Stadt etwas zurückgeben.

Open-Air-Ausstellungen sind ein Trend in Berlin

Er sagt es zwar nicht, aber natürlich ist diese Ausstellung auch der Corona-Pandemie geschuldet, gerade jetzt, wo die Zahlen wieder steigen und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und damit der Zugang zu Kunst kleiner geworden ist. Andere Museen, wie das DDR-Museum, haben schon vor einem halben Jahr Open-Air-Ausstellungen gestartet. „Umbruch Ost“ ist auf Plakaten vor dem Abgeordnetenhaus zu sehen. Ganz ohne Öffnungszeiten und Ticket lässt sich allein oder in kleinen Gruppen (mit Abstand) ein Museumsbesuch organisieren.

Die Wand am Kraftwerk an der Köpenicker Straße 70 bot sich dafür an, sagt Matthias Harder. „Es ist einfach die längste Wand in Berlin, die man dafür bekommen kann.“ Gegen eine kleine Zahlung konnte die Stiftung die Wand mieten. „Wir hatten die Idee im Team“, sagt er, „und haben auch gemeinsam Bilder ausgewählt, die wir zeigen wollen.“ Sie entschieden sich, nur Schwarz-Weiß-Bilder zu zeigen. „Die meisten hat Newton für die US-Zeitschrift Vogue gemacht“, sagt Harder, „zu einer Zeit, wo eben noch nicht mit Computerprogrammen nachbearbeitet wurde.“

Ein Mann mit Frauenbrüsten – Er hatte eine Wette verloren

Sie haben sich gegen Akt-Fotografien entschieden. Das provokanteste in dieser Sammlung ist wohl eine Frau im Badeanzug und der Kuss zweier Frauen aus dem Jahr 1974. Das Foto erregte viel Aufsehen zu jener Zeit und Newton musste seine Models überreden, mitzumachen. Auffällig auch das Foto eines Mannes, der Frauenbrüste hat. Die Kuratoren erzählen, dass dieser Mann im Spielen verloren hatte – und seine Wettschulden nur einlösen konnte, in dem er sich Brüste machen ließ.

Helmut Newton wurde im Jahr 1920 als Sohn eines jüdischen Knopffabrikanten in Berlin-Schöneberg geboren. Er lernte sein Handwerk von der Modefotografin Yva. Im Studio in der Schlüterstraße entstanden bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges seine ersten Werke, darunter Selbstporträts. Er verließ Berlin nach Triest, aber blieb seiner Geburtsstadt auch dann verbunden, als er längst zwischen Paris, Monte Carlo und Los Angeles pendelte. Er kehrte nach dem Krieg häufig zurück. Sein Grab liegt auf dem Städtischen Friedhof III in Schöneberg nur ein paar Meter entfernt von dem von Marlene Dietrich.

250 Plakate erinnern in ganz Berlin an Helmut Newton

Die Helmut Newton Foundation hat sich noch mehr ausgedacht, um den 100. Jahrestag ihres Namensgebers zu würdigen. So wird der Dokumentarfilm über Helmut Newton „The Bad and the Beautiful“ am Sonnabendabend im Museum für Fotografie gezeigt werden. Er läuft zwar um 20.15 Uhr auch im Sender 3sat, aber im Museum werden die Besucher mit einem Katalog beschenkt. Außerdem werden in ganz Berlin 250 sogenannte City-Lights-Plakate aufgehängt, die ebenfalls Bilder von Helmut Newton zeigen.

Wer trotzdem lieber zu Hause bleiben will, kann sich die Bilder auch im Netz anschauen. Auf der Internetseite www.Helmut-Newton-100.com sind nicht nur die Fotos zu sehen, sondern auch die Texte, die in der Köpenicker Straße auf Plakate gedruckt wurden. Dort sind sie auch vor Sprayern sicher. Besonders schön eines, das seine spielerische Verwendung von Deutsch und Englisch zeigt. Es lautet: „Die Achselhöhle is very very interesting.“